„Szégyelld magad!” – Conte dührohamának súlyos következményei lehetnek

A Serie A élmezőnyében továbbra is szoros a verseny. Az Inter előtt esély nyílt, hogy kissé ellépjen az üldözőktől, ám hiába vezetett Cristian Chivu csapata kétszer is a Napoli ellen, hazai pályán végül meg kellett elégednie egy ponttal. Az Inter román vezetőedzője figyelmeztetett a mérkőzés után, hogy továbbra is négy-öt csapat vetélkedik a bajnoki címért. A Napoli szakvezetője, Antonio Conte viszont nem nyilatkozott a lefújást követően, miután a mérkőzésen piros lapot kapott.

Ezúttal nem az Inter gólzsákja, Lautaro Martínez, hanem a Napoli középpályása, Scott McTominay duplázott a Serie A rangadóján, amelyen Antonio Conte piros lapot kapott (Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti)

Az első félidőben Federico Dimarco korai góljára Scott McTominay válaszolt. A mérkőzés rangadóhoz képest nyugodt mederben zajlott, a 70. percig egyetlen lap sem villant.

Conte: dühroham és piros lap az Inter ellen

A hajrára fordulva az alig néhány perce pályán lévő Mhitarjan lábára Rrahmani lépett rá a tizenhatoson belül, s VAR-vizsgálat után Doveri játékvezető megítélte a tizenegyest az Inter javára.

Conte dühében belebikázott egy közeli labdába, amiért a negyedik játékvezető jelzésére Doveri kiállította az edzőt. Conte dührohamát ez csak fokozta, palackot vágott a földhöz, majd a negyedik játékvezető arcába üvöltötte: „Szégyelld magad!”

Conte meghökkentő kifakadásának minden bizonnyal meglesznek a következményei, aligha ússza meg egyetlen meccses eltiltással. Helyzetén már az sem segít, hogy a meccs után nem nyilatkozott, asszisztensét, Cristian Stellinit küldte maga helyett, aki szintén kikerülte a büntetőre vonatkozó kérdéseket.

Inter, Milan, Napoli a sorrend a dobogón

A meccs pozitív hőse nápolyi oldalon a duplázó Scott McTominay volt, aki kiemelte, hogy a Napoli a rengeteg sérültje ellenére továbbra is harcban áll a bajnoki címért. Az Internél a kétszeri vezetés után elszalasztott lehetőségként értékelték a találkozót, de nagy dráma nincs, hiszen a milánói fekete-kékek így is vezetik a tabellát a Milan és a Napoli előtt.