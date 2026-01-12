Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Antonio Contescott mctominayFC InternazionaleCristian ChivuNapoli

„Szégyelld magad!” – Conte dührohamának súlyos következményei lehetnek

A Serie A 20. fordulójának rangadóján 2-2-es döntetlent ért el a címvédő Napoli a listavezető Inter otthonában. Az Inter kétszer is vezetett, Scott McTominay mindkétszer kiegyenlített. Skót játékosa második gólját már nem a kispadról láthatta Antonio Conte, a Napoli vezetőedzője elképesztő dühöngést rendezett az Inter javára megítélt büntető miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 7:57
Antonio Conte teljesen kiborult, miután az Inter javára büntetőt ítélt a játékvezető a Napoli elleni Serie A-rangadón Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti
A Serie A élmezőnyében továbbra is szoros a verseny. Az Inter előtt esély nyílt, hogy kissé ellépjen az üldözőktől, ám hiába vezetett Cristian Chivu csapata kétszer is a Napoli ellen, hazai pályán végül meg kellett elégednie egy ponttal. Az Inter román vezetőedzője figyelmeztetett a mérkőzés után, hogy továbbra is négy-öt csapat vetélkedik a bajnoki címért. A Napoli szakvezetője, Antonio Conte viszont nem nyilatkozott a lefújást követően, miután a mérkőzésen piros lapot kapott.

Ezúttal nem az Inter gólzsákja, Lautaro Martínez, hanem a Napoli középpályása, Scott McTominay duplázott a Serie A rangadóján, amelyen Antonio Conte piros lapot kapott
Az első félidőben Federico Dimarco korai góljára Scott McTominay válaszolt. A mérkőzés rangadóhoz képest nyugodt mederben zajlott, a 70. percig egyetlen lap sem villant.

Conte: dühroham és piros lap az Inter ellen

A hajrára fordulva az alig néhány perce pályán lévő Mhitarjan lábára Rrahmani lépett rá a tizenhatoson belül, s VAR-vizsgálat után Doveri játékvezető megítélte a tizenegyest az Inter javára.

Conte dühében belebikázott egy közeli labdába, amiért a negyedik játékvezető jelzésére Doveri kiállította az edzőt. Conte dührohamát ez csak fokozta, palackot vágott a földhöz, majd a negyedik játékvezető arcába üvöltötte: „Szégyelld magad!”

Conte meghökkentő kifakadásának minden bizonnyal meglesznek a következményei, aligha ússza meg egyetlen meccses eltiltással. Helyzetén már az sem segít, hogy a meccs után nem nyilatkozott, asszisztensét, Cristian Stellinit küldte maga helyett, aki szintén kikerülte a büntetőre vonatkozó kérdéseket.

Inter, Milan, Napoli a sorrend a dobogón

A meccs pozitív hőse nápolyi oldalon a duplázó Scott McTominay volt, aki kiemelte, hogy a Napoli a rengeteg sérültje ellenére továbbra is harcban áll a bajnoki címért. Az Internél a kétszeri vezetés után elszalasztott lehetőségként értékelték a találkozót, de nagy dráma nincs, hiszen a milánói fekete-kékek így is vezetik a tabellát a Milan és a Napoli előtt.

A héten mindhárom éllovas pótolja majd a decemberi Olasz Szuperkupa miatt elmaradt meccsét.

Serie A, 20. forduló

  • Inter–Napoli 2-2
  • Fiorentina–Milan 1-1
  • Roma–Sassuolo 2-0
  • Verona–Lazio 0-1
  • Atalanta–Torino 2-0
  • Lecce–Parma 1-2
  • Como–Bologna 1-1
  • Udinese–Pisa 2-2
  • Genoa–Cagliari hétfő 18.30 (tv.: Match 4)
  • Juventus–Cremonese hétfő 20.45 (tv.: Match 4)

Az élcsoport állása

  1. Inter 43 pont/19 meccs
  2. Milan 40/19
  3. Napoli 39/19
  4. Roma 39/20
  5. Juventus 36/19

 

