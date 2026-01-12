Lewandowskit már kiütötte, most Uszikra hajt a veretlen német nehézsúlyú KO-király

Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Amikor szombat éjszaka a harmadik menetben lekapcsolta a villanyt lengyel ellenfelénél a WBC nehézsúlyú ideiglenes kisvilágbajnoka, már lehetett sejteni, hogy a BoxRec szerint a királykategória harmadik legjobb bunyósa a csúcsra tör. A német Agit Kabayel zsinórban hatodik ellenfelét ütötte ki – a nehézsúly hat olyan bunyósát, akik a legszűkebb elit után következnek –, és bejelentette, eleget várt, ő a WBC-nél a világbajnok Olekszandr Uszik kötelező kihívója, az ukrán bokszfenomén ellen akar legközelebb ringbe lépni.

Molnár László
2026. 01. 12. 8:11
Agit Kabayelnek három menet is elég volt, hogy legyőzze lengyel ellenfelét
Agit Kabayelnek három menet is elég volt, hogy legyőzze lengyel ellenfelét Fotó: Mark Robinson Forrás: Matchroom Boxing
A Ring Magazin nehézsúlyú rangsorának 2. helyezettje ismételten bizonyította, a profi ökölvívás királykategóriájában végleg megérkezett a legszűkebb elitbe. A német Agit Kabayel (27-0, 19 KO) nemcsak megvédte WBC ideiglenes vb-övét az összecsapásra veretlenül érkező lengyel Damian Knyba (17-1, 11 KO) ellen, de újfent parádézott a ringben – a harmadik menetben lezárta az egyenlőtlen küzdelmet –, így nem véletlenül ünnepelte őt az oberhauseni gálán a sportcsarnokot megtöltő 12 000 fős közönség. Kabayel még a ringben bejelentette, elege van a várakozásból, és a WBC kötelező kihívói pozíciójában lévő német mindenképpen vb-címmeccset akar: vagy a WBC, WBA, IBF és IBO-bajnok, Olekszandr Uszik (24-0, 17 KO), esetleg a WBO-világbajnok brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen.

A WBC ideiglenes világbajnoka, Agit Kabayel mind a 27 meccsét megnyerte, az utolsó hatot mind kiütéssel, így joggal reménykedik az Uszik elleni csatában
A WBC ideiglenes világbajnoka, Agit Kabayel mind a 27 meccsét megnyerte, az utolsó hatot mind kiütéssel, így joggal reménykedik az Uszik elleni csatában      Fotó: The Ring Magazine

Agit Kabayel csak egy emberrel nem bunyózna sosem

A 32 éves német klasszis volt már az Európai Unió bajnoka – Christian Lewandowski (12-5, 6 KO) ellen is kiütéssel nyert a 7. menetben –, Európa-bajnok a profik között, amikor Hervé Hubeaux-t (33-3, 17 KO) győzte le pontozással. A BoxRec ranglistája alapján a világ harmadik legjobb királykategóriás bunyósának számító Kabayel az utóbbi 6 meccsén egyszer sem bízta a pontozókra a győzelmét. 

  • 2022. 05. 14. Pavel Sour, KO az 1. menetben
  • 2023. 03. 04 Agron Smakici, KO a 3. menetben
  • 2023. 12. 23. Arszlanbek Mahmudov, KO a 4. menetben
  • 2024. 05. 18. Frank Sánchez, KO a 7. menetben
  • 2025. 02. 22. Csang Cse-lej (Zhilei Zhang), KO a 6. menetben
  • 2026. 01. 10. Damian Dnyba. KO a 3. menetben

Egy biztos, a fenti nevek – főleg az utóbbi négy – igencsak jól csengenek a sportág értőinek fülében, és Kabayel teljesítményével már tényleg kiérdemelte azt, hogy megküzdhessen a világbajnoki címért.

– Én vagyok a WBC világbajnokának, Usziknak a kihívója. Teljes mértékben úgy érzem, kiérdemeltem ezt a lehetőséget. 

Mivel sok ukrán él Németországban, meg tudjuk csinálni ezt a meccset, meg tudunk egy stadiont is tölteni. Szerintem most ő a világ legnagyobb harcosa, a szememben vitathatatlan bajnok. 

Ezennel most kihívom, készen állok rá – jelentette ki a boxingscene.com szakportál kérdésére a dinamitöklű német bunyós.

Ugyanakkor hozzátette, tudja, hogy Uszik vélhetően a WBC korábbi világbajnokával, Deontay Wilderrel (44-4-1, 43 KO) küzd meg legközelebb, így szívesen kiállna a WBO világbajnokával, Fabio Wardley-val. Ugyanakkor nem titkolta el azt sem, van valaki, aki ellen sosem lépne ringbe: a visszatérő Tyson Fury ellen. Mint Kabayel elárulta, annyira jóban van ők ketten, hogy nem tudnának annyi pénzt feldobni a promoterek, hogy ő harcoljon a ringben a 37 éves brit ellen.

– Fury? Na, azt nem. Nem érdekel a Fury elleni meccs, ugyanis ő a testvérem. Annyit segített a karrieremben, például amikor Mahmudovval küzdöttem, végig támogatott, mellettem állt. Ezt sosem feledem el, éppen ezért ez a lehetőség nálam fel sem merül 

– jelentette ki a 32 éves veretlen bunyós.


 

