Lewandowskit már kiütötte, most Uszikra hajt a veretlen német nehézsúlyú KO-király

A Ring Magazin nehézsúlyú rangsorának 2. helyezettje ismételten bizonyította, a profi ökölvívás királykategóriájában végleg megérkezett a legszűkebb elitbe. A német Agit Kabayel (27-0, 19 KO) nemcsak megvédte WBC ideiglenes vb-övét az összecsapásra veretlenül érkező lengyel Damian Knyba (17-1, 11 KO) ellen, de újfent parádézott a ringben – a harmadik menetben lezárta az egyenlőtlen küzdelmet –, így nem véletlenül ünnepelte őt az oberhauseni gálán a sportcsarnokot megtöltő 12 000 fős közönség. Kabayel még a ringben bejelentette, elege van a várakozásból, és a WBC kötelező kihívói pozíciójában lévő német mindenképpen vb-címmeccset akar: vagy a WBC, WBA, IBF és IBO-bajnok, Olekszandr Uszik (24-0, 17 KO), esetleg a WBO-világbajnok brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen.

A WBC ideiglenes világbajnoka, Agit Kabayel mind a 27 meccsét megnyerte, az utolsó hatot mind kiütéssel, így joggal reménykedik az Uszik elleni csatában Fotó: The Ring Magazine

Agit Kabayel csak egy emberrel nem bunyózna sosem

A 32 éves német klasszis volt már az Európai Unió bajnoka – Christian Lewandowski (12-5, 6 KO) ellen is kiütéssel nyert a 7. menetben –, Európa-bajnok a profik között, amikor Hervé Hubeaux-t (33-3, 17 KO) győzte le pontozással. A BoxRec ranglistája alapján a világ harmadik legjobb királykategóriás bunyósának számító Kabayel az utóbbi 6 meccsén egyszer sem bízta a pontozókra a győzelmét.

2022. 05. 14. Pavel Sour, KO az 1. menetben

2023. 03. 04 Agron Smakici, KO a 3. menetben

2023. 12. 23. Arszlanbek Mahmudov, KO a 4. menetben

2024. 05. 18. Frank Sánchez, KO a 7. menetben

2025. 02. 22. Csang Cse-lej (Zhilei Zhang), KO a 6. menetben

2026. 01. 10. Damian Dnyba. KO a 3. menetben

Egy biztos, a fenti nevek – főleg az utóbbi négy – igencsak jól csengenek a sportág értőinek fülében, és Kabayel teljesítményével már tényleg kiérdemelte azt, hogy megküzdhessen a világbajnoki címért.

– Én vagyok a WBC világbajnokának, Usziknak a kihívója. Teljes mértékben úgy érzem, kiérdemeltem ezt a lehetőséget.

Mivel sok ukrán él Németországban, meg tudjuk csinálni ezt a meccset, meg tudunk egy stadiont is tölteni. Szerintem most ő a világ legnagyobb harcosa, a szememben vitathatatlan bajnok.

Ezennel most kihívom, készen állok rá – jelentette ki a boxingscene.com szakportál kérdésére a dinamitöklű német bunyós.