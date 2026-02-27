Lemondott tisztségéről csütörtökön Borge Brende néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. A Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója több mint száz e-mailt és SMS-t váltott az elítélt üzletemberrel.
Epstein-ügy: távozik a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója
Borge Brende lemondott tisztségéről néhány héttel a szervezet által elrendelt független vizsgálat megindítása után. A Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója több üzleti vacsorán is részt vett, valamint több mint száz e-mailt és SMS-t váltott az elítélt üzletemberrel, Jeffrey Epsteinnel.
A 2026 januárjában közzétett Epstein-dokumentumok szerint Brende 2018-ban és 2019-ben legalább három alkalommal vett részt üzleti vacsorán Epstein New York-i házában, emellett több mint 100 e-mailt és SMS-t váltott a pedofília miatt elítélt üzletemberrel. Brende elismerte a kapcsolatot, de állítása szerint nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről.
Alapos mérlegelést követően úgy döntöttem, hogy lemondok a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatói tisztségéről. Az itt eltöltött nyolc és fél év rendkívül meghatározó volt számomra
– közölte Brende.
Hozzátette: hálás a kollégáival és partnereivel folytatott együttműködésért, és úgy véli, eljött az idő, hogy a fórum zavartalanul folytathassa munkáját. Nyilatkozatában nem tett említést Epsteinről. Brende korábban Norvégia külügyminisztere volt.
A genfi székhelyű szervezet társelnökei, Andre Hoffmann és Larry Fink külön közleményben közölték, hogy a Brende és Epstein közötti kapcsolatot vizsgáló, külső jogi szakértők által lefolytatott független eljárás lezárult. Megállapításuk szerint a korábban ismertetett tényeken túl nem merültek fel további aggályok.
A társelnökök bejelentés szerint Alois Zwinggi veszi át ideiglenesen az elnök-vezérigazgatói feladatokat, az átmenetet pedig a fórum kuratóriuma felügyeli, beleértve egy állandó utód kiválasztásának folyamatát is.
Borítókép: Borge Brende, a szervezet korábbi vezetője (Fotó: AFP)
Ukrajna elismerte a zsarolást, és a hitelt sem fizetné vissza
Napi összefoglaló.
Dömötör Csaba: Nemzetközi vonatkozása is van a Medián hamis közvéleménykutatási adatainak
Félrevezető kampánnyal ágyaznának meg a nyomásgyakorló eszközöknek.
Katolikus plébánián tarják a ramadánt Monfalconéban
A Liga politikusai attól tartanak, hogy tovább erősödnek az iszlamizációs folyamatok a településen.
Közösségi összefogással próbál túlélni Ukrajna lakossága
Több mint ezer toronyházban már egy hónapja nincs fűtés.
