Világgazdasági FórumbotrányJeffrey Epstein

Epstein-ügy: távozik a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója

Borge Brende lemondott tisztségéről néhány héttel a szervezet által elrendelt független vizsgálat megindítása után. A Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója több üzleti vacsorán is részt vett, valamint több mint száz e-mailt és SMS-t váltott az elítélt üzletemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 1:00
Fotó: JADE GAO Forrás: AFP
Lemondott tisztségéről csütörtökön Borge Brende néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. A Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója több mint száz e-mailt és SMS-t váltott az elítélt üzletemberrel. 

A Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója alapos mérlegelés után lemondott
Fotó: JADE GAO / AFP

A 2026 januárjában közzétett Epstein-dokumentumok szerint Brende 2018-ban és 2019-ben legalább három alkalommal vett részt üzleti vacsorán Epstein New York-i házában, emellett több mint 100 e-mailt és SMS-t váltott a pedofília miatt elítélt üzletemberrel. Brende elismerte a kapcsolatot, de állítása szerint nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről.

Alapos mérlegelést követően úgy döntöttem, hogy lemondok a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatói tisztségéről. Az itt eltöltött nyolc és fél év rendkívül meghatározó volt számomra

– közölte Brende.

Hozzátette: hálás a kollégáival és partnereivel folytatott együttműködésért, és úgy véli, eljött az idő, hogy a fórum zavartalanul folytathassa munkáját. Nyilatkozatában nem tett említést Epsteinről. Brende korábban Norvégia külügyminisztere volt.

A genfi székhelyű szervezet társelnökei, Andre Hoffmann és Larry Fink külön közleményben közölték, hogy a Brende és Epstein közötti kapcsolatot vizsgáló, külső jogi szakértők által lefolytatott független eljárás lezárult. Megállapításuk szerint a korábban ismertetett tényeken túl nem merültek fel további aggályok. 

A társelnökök bejelentés szerint Alois Zwinggi veszi át ideiglenesen az elnök-vezérigazgatói feladatokat, az átmenetet pedig a fórum kuratóriuma felügyeli, beleértve egy állandó utód kiválasztásának folyamatát is.

Borítókép: Borge Brende, a szervezet korábbi vezetője (Fotó: AFP)

