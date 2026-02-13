Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Downing Streetet is megrázta az Epstein-botrány. Keir Starmer brit miniszterelnök most újabb botrányba keveredett egy pedofilügyhöz köthető tanácsadó kinevezése miatt – írja a Breitbart. Az előző botrányt épphogy túlélte a politikai karrierje, vajon meddig állnak még ki mellette a Munkáspárt képviselői?
A pedofilpárti kinevezések miatt a brit miniszterelnök ítélőképességét kérdőjelezi meg az ellenzék
Keir Starmer neve sorra merül fel a botrányokban. A brit miniszterelnököt most Matthew Doyle kinevezése miatt érik vádak, akiről a kormányfő tudhatta, hogy egy elítélt szexuális bűnöző, ennek ellenére mégis a Lordok Házába emelte. Az Epstein-botrányt épp, hogy túlélte a brit munkáspárt, mi lesz most?
Az Express információi szerint Starmert felszólították, hogy vessen véget az eltussolásnak a munkáspárti politikusok ügyében. A Downing Street végül elismerte, hogy Starmer tavaly a Lordok Házába emelte Matthew Doyle-t, annak ellenére, hogy tudatában volt annak, hogy Doyle korábban kampányolt Sean Morton mellett. Morton ellen gyermekekről készült szeméremsértő képek birtoklása és terjesztése miatt emeltek vádat. A brit lapértesülések szerint a képeken tízéves meztelen lányok, valamint felnőttek állatokkal folytatott szexuális aktusai voltak.
További Külföld híreink
Annak ellenére, hogy Doyle tudott a Morton elleni vádakról, személyesen járt házról házra kampányolni, decemberben pedig úgy nyilatkozott:
Sean Morton akkoriban még az ártatlanságát hangoztatta. Sajnálom, hogy támogattam őt.
A Downing Street a héten elismerte, hogy Starmer és vezető tanácsadói már akkor tisztában voltak Doyle Mortonhoz fűződő kapcsolatáról, mielőtt a miniszterelnök a Lordok Házába jelölte volna. Starmer egyszerűen megpróbálta Doyle-ra hárítani a felelősséget. Bár a brit miniszterelnök a múlt héten – kabinetje támogatásával – még túlélte a majdnem összeomláshoz vezető Epstein-botrányt, kérdéses, hogy meddig állnak még ki mellette a munkáspárti képviselők.
A politikai ellenfelek is gyorsan reagáltak a botrányra, a Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey szerdán úgy fogalmazott:
Egy pedofiltámogató személy kinevezése sem magyarázható balszerencsével, kettő kinevezése már katasztrofális ítélőképességről tanúskodik.
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
