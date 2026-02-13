A pedofilpárti kinevezések miatt a brit miniszterelnök ítélőképességét kérdőjelezi meg az ellenzék

Annak ellenére, hogy Doyle tudott a Morton elleni vádakról, személyesen járt házról házra kampányolni, decemberben pedig úgy nyilatkozott:

Sean Morton akkoriban még az ártatlanságát hangoztatta. Sajnálom, hogy támogattam őt.

A Downing Street a héten elismerte, hogy Starmer és vezető tanácsadói már akkor tisztában voltak Doyle Mortonhoz fűződő kapcsolatáról, mielőtt a miniszterelnök a Lordok Házába jelölte volna. Starmer egyszerűen megpróbálta Doyle-ra hárítani a felelősséget. Bár a brit miniszterelnök a múlt héten – kabinetje támogatásával – még túlélte a majdnem összeomláshoz vezető Epstein-botrányt, kérdéses, hogy meddig állnak még ki mellette a munkáspárti képviselők.

A politikai ellenfelek is gyorsan reagáltak a botrányra, a Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey szerdán úgy fogalmazott:

Egy pedofiltámogató személy kinevezése sem magyarázható balszerencsével, kettő kinevezése már katasztrofális ítélőképességről tanúskodik.

Half of British Voters Want Prime Minister Starmer to Resign over Epstein Scandalhttps://t.co/pa9VzgsgMr — Breitbart London (@BreitbartLondon) February 7, 2026

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)