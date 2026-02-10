Starmer nem kíván távozni a Munkáspárt éléről

A kormányfő hétfő este a Munkáspárt alsóházi frakciójának tagjaival találkozott, és a Downing Street beszámolója szerint 44 képviselői kérdésre válaszolt az utóbbi évtizedek legnagyobb brit belpolitikai botrányává fajult Epstein-ügyben. A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint a képviselők „nagyon jól, több esetben ovációval” fogadták Starmer mondandóját, bár a résztvevők közül többen elmondták a brit sajtónak, hogy az értekezleten elhangzottak „erőteljesen sarkos kérdések” is.

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy nem kíván távozni a kormányzó Munkáspárt éléről Fotó: AFP

Starmer is belebukhat az Epstein-ügybe

A brit belpolitikát annak nyomán borította el a botrány, hogy az utóbbi napokban súlyosan terhelő adatok kerültek nyilvánosságra az Egyesült Államokban Peter Mandelsonról, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetéről, akit Starmer nevezett ki a posztra 2024-ben. Mandelson, aki az 1990-es években, Tony Blair pártvezetői időszakában a Munkáspárt „New Labour” címmel meghirdetett teljes átalakításának irányítója és főideológusa volt, igen szoros baráti viszonyban állt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt.