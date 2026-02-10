Keir StarmerNagy-BritanniaEpsteinEpstein-botrányJeffrey Epstein

Starmer nem kíván távozni a Munkáspárt éléről

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette hétfőn, hogy nem kíván távozni a kormányzó Munkáspárt éléről és a kormányfői tisztségből, mivel nem hagyja cserben azokat, akiktől miniszterelnöki megbízatását kapta. A legfrissebb felmérés szerint azonban a britek nagy többsége nem hiszi, hogy Starmer megtarthatja jelenlegi tisztségeit.

A kormányfő hétfő este a Munkáspárt alsóházi frakciójának tagjaival találkozott, és a Downing Street beszámolója szerint 44 képviselői kérdésre válaszolt az utóbbi évtizedek legnagyobb brit belpolitikai botrányává fajult Epstein-ügyben. A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint a képviselők „nagyon jól, több esetben ovációval” fogadták Starmer mondandóját, bár a résztvevők közül többen elmondták a brit sajtónak, hogy az értekezleten elhangzottak „erőteljesen sarkos kérdések” is.

Starmer is belebukhat az Epstein-ügybe

A brit belpolitikát annak nyomán borította el a botrány, hogy az utóbbi napokban súlyosan terhelő adatok kerültek nyilvánosságra az Egyesült Államokban Peter Mandelsonról, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetéről, akit Starmer nevezett ki a posztra 2024-ben. Mandelson, aki az 1990-es években, Tony Blair pártvezetői időszakában a Munkáspárt „New Labour” címmel meghirdetett teljes átalakításának irányítója és főideológusa volt, igen szoros baráti viszonyban állt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt. 

Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt New York-i börtöncellájában.

Már hónapokkal ezelőtt is több olyan emailüzenet nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek Mandelson és Epstein szoros kapcsolatáról tanúskodtak.

Ezeknek az információknak a hatására Yvette Cooper brit külügyminiszter Starmer utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson nem egészen egy évvel korábban kezdődött washingtoni nagyköveti megbízatását. Az amerikai igazságügyminisztérium nemrégiben újabb többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban számos új, súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolatairól.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy Mandelson a 2007–2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek, aki a hatósági gyanú szerint ezeknek a titkosított információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott.

A Scotland Yard az ügyben bűnügyi eljárást kezdett, és a nyomozók Mandelson több lakóingatlanában házkutatásokat tartottak, bár a volt politikust nem vették őrizetbe. A súlyos botrány miatt Starmerre saját pártjának számos vezető tisztviselője komoly nyomást gyakorol annak érdekében, hogy távozzon a Munkáspárt éléről és a kormányfői posztról. 

Köztük volt Anas Sarwar, a Labour skóciai tagozatának vezetője is, aki hétfőn külön sajtértekezleten szólította fel Keir Starmert a lemondásra.

Starmer távozásának szorgalmazói arra hivatkoznak, hogy a kormányfő tudott Mandelson és Epstein szoros kapcsolatairól, amikor kinevezte a veterán munkáspárti politikust a brit diplomáciai külszolgálat legrangosabb tisztségének számító washingtoni nagyköveti posztra.

A Labour képviselőcsoportjával tartott hétfő esti megbeszélésén azonban a kormányfő közölte: miután kemény harcok árán kapott esélyt a 2024-es választásokon arra, hogy átalakítsa az országot, nem fogja csak úgy visszaadni a választóktól kapott mandátumát, nem menekül el az ország sorsáért viselt felelőssége elől, és több elődjével ellentétben nem dönti káoszba távozásával Nagy-Britanniát.

Starmer felidézte, hogy vezetésével a Munkáspárt földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a 2024-es parlamenti választáson. 

A brit választók csaknem kétharmada azonban nem hiszi, hogy Keir Starmer megtarthatja jelenlegi tisztségeit a Munkáspárt és a kormány élén.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov hétfő este ismertetett, 7019 választó bevonásával elvégzett felmérése szerint a britek 63 százaléka valószínűtlennek tartja, hogy Starmer az idei év végén is a Downing Street 10. alatti kormányfői rezidencia lakója lesz, és csak 22 százalék gondolja úgy, hogy a jelenlegi miniszterelnök a helyén maradhat 2026 után is. A YouGov kimutatása szerint még a Munkáspárt szavazóinak 51 százaléka is azt valószínűsíti, hogy 2026 végén már nem Keir Starmer lesz Nagy-Britannia miniszterelnöke.

