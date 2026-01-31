Jeffrey EpsteinEgyesült Államokbotrányiratok

Nyilvánosságra kerültek a milliárdos szexbotrányainak részletei

Az amerikai igazságügyi minisztérium az Epstein-ügy több millió oldalnyi iratát, valamint videók és képek ezreit tette közzé pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 6:42
Az amerikai igazságügyi minisztérium épülete Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
A szexuális és kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményekkel vádolt, 2019-ben a börtönben meghalt Jeffrey Epstein irategyüttesének teljes nyilvánosságáról tavaly hozott jogszabályt az amerikai kongresszus.

Az amerikai igazságügyi minisztérium az Epstein-ügy több millió oldalnyi iratát, valamint videók és képek ezreit hozta nyilvánosságra (Fotó: AFP)
Az igazságügyi minisztérium az eredeti, decemberi határidőre számos iratot kitakarva hozott nyilvánosságra, ami komoly elégedetlenséget váltott ki az amerikai közéletben. A kormányzat már akkor jelezte, hogy további akták várnak kibocsátásra.

A pénteken kiadott dokumentumok az igazságügyi minisztérium honlapján váltak elérhetővé, és mintegy 3 millió oldal írott dokumentumot, 2000 órányi videóanyagot, valamint 180 ezer képet tartalmaznak.

A többiek között fiatalkorúak szexuális kereskedelmével is megvádolt Jeffrey Epstein több évtizedes, kiterjedt üzleti tevékenysége során számos amerikai sztárral, üzletemberrel, politikussal volt kapcsolatban.

Borítókép: Az amerikai igazságügyi minisztérium épülete (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

