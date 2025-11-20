Donald Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt

„Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt” – ezt írta Trump a Truth Social közösségi platformon.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Megfogalmazása szerint a törvény segít „feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról”.

A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes, de egyes adatok – például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek – visszatarthatók.