A Patrióták követelik, hogy az Európai Parlament tűzze napirendjére az ukrán korrupciós botrányok ügyét

Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el átláthatatlan hálózatokban és a háborús maffia korrupciós gaztettei nyomán. A brüsszeli háborúpárti többség a Tisza európai pártjával, a Néppárttal és a DK európai pártjával, az S&D-vel közösen nem hajlandók az EP plenáris ülésének a napirendjére tűzni a súlyos korrupciós ügyek megtárgyalását – áll a Patrióták közleményében.

Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Sőt, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurót kér Ukrajnának – ami az EU éves költségvetésének közel háromnegyede.