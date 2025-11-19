Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Patrióták követelik, hogy az Európai Parlament tűzze napirendjére az ukrán korrupciós botrányok ügyét

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója kezdeményezte, hogy az EP jövő heti plenáris ülésének napirendjén szerepeljen az ukrajnai korrupciós botrány és az uniós források ukrajnai felhasználásának ügye. Az EP háborúpárti többsége azonban – Magyar Péterék európai pártjával, az Európai Néppárttal és Dobrev Klára európai pártjával, az S&D-vel együtt – ezt megakadályozta. Ők inkább a háború folytatásáról, Ukrajna még több európai pénzzel való finanszírozásáról és a demokratikusan megválasztott nemzeti kormányok támadásáról akarnak tárgyalni az Európai Parlamentben.

Forrás: A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye2025. 11. 19. 22:42
Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak
Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak
Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el átláthatatlan hálózatokban és a háborús maffia korrupciós gaztettei nyomán. A brüsszeli háborúpárti többség a Tisza európai pártjával, a Néppárttal és a DK európai pártjával, az S&D-vel közösen nem hajlandók az EP plenáris ülésének a napirendjére tűzni a súlyos korrupciós ügyek megtárgyalását – áll a Patrióták közleményében. 

Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el
Ukrajnát súlyos korrupciós botrányok rázzák meg, és európai adófizetők milliárdjai tűnnek el. 

Sőt, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurót kér Ukrajnának – ami az EU éves költségvetésének közel háromnegyede. 

Ez az összeg nem áll rendelkezésre, így újabb közös hitelfelvételre kényszerítené a tagállamokat, ami a jövő generációit is eladósítaná.

A Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportja szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrán korrupciós ügyek tisztázatlanok, és elfogadhatatlan, hogy ekkora pénzügyi terhet vállaljon Európa. Mint kiemelték:

Ezért továbbra is nyílt parlamenti vitát követelünk az ukrán korrupciós ügyekről, és minden eszközzel megvédjük az európai emberek pénzét.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

