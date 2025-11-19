Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Korrupciós botrány Ukrajnában: két miniszter távozik

A korrupciós botrányok közepette menesztette posztjáról az ukrán parlament szerdán Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót, aki mostanáig az igazságügyi tárcát vezette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 14:35
A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a múlt héten az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában. 

Menesztette az ukrán parlament a volt és a jelenlegi energetikai minisztert a korrupciós üggyel összefüggésben
Hrincsuk maga nyújtotta be lemondását. Menesztését 315 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Őt összeférhetetlenség miatt mentették fel. Hrincsuk csupán július 17. óta vezette az energetikai minisztériumot. 

Haluscsenko leváltására az igazságügy-miniszteri tisztségről 323 képviselő szavazott. 

Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint a két menesztett miniszter nem jelent meg a plenáris ülésen, és Julija Szviridenko miniszterelnök is távol maradt, ami felháborította a képviselőket. Ruszlan Sztefancsuk házelnök elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítették őket az ülésről és a felmentési eljárásról. Kiemelte, hogy a miniszterelnök viszont azért nem tudott megjelenni, mert tárgyalásokon vesz részt a Nemzetközi Valutaalappal, ezért a kormányt Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes képviseli és terjeszti elő a felmentésekről szóló indítványokat. 

Tisztelt képviselők, önöktől függ a kormány megtisztítása azoktól az emberektől, akik besározták a hírnevüket. A határozati javaslatok benyújtásának politikai oka a kormány és Ukrajna vezetésének kompromittálódása, tekintettel Szvitlana Vaszilivna Hrincsuk érintettségére azokban az ügyekben, amelyeket a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda feltárt

– mondta a parlament előtt a kormányfőhelyettes. 

Haluscsenko menesztésével kapcsolatban kijelentette: a miniszterelnök által benyújtott javaslat oka az a nyilvános visszhang, amely a folyamatban lévő nyomozásokhoz kapcsolódik. Kacska egyúttal kijelentette, hogy az ukrán kormány nem fog eltűrni semmilyen korrupciót, és reagálni fognak a feltárt esetekre.

 

