Korrupciós botrány Ukrajnában: két miniszter távozik

A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a múlt héten az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában.

Menesztette az ukrán parlament a volt és a jelenlegi energetikai minisztert a korrupciós üggyel összefüggésben. Fotó: AFP

Hrincsuk maga nyújtotta be lemondását. Menesztését 315 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Őt összeférhetetlenség miatt mentették fel. Hrincsuk csupán július 17. óta vezette az energetikai minisztériumot.