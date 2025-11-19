Egy olvasónk vette észre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója felháborodását a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör zárt Facebook-csoportjában. Az ügy előzménye, hogy a Tisza Párt tanácsadója önkényesen az ukrán uniós csatlakozásról tárgyalt Varsóban. Az agrároligarcha Raskó György, aki pénzzel is támogatja Magyar Pétert, már korábban is elbagatellizálta az ukránok uniós csatlakozása jelentette veszélyeket – most úgy tűnik, a saját kezébe vette az irányítást.
Szánthó Miklós felháborodott a Tisza legújabb mocskos húzásán
Az Alapjogokért Központ főigazgatója bírálta a Tisza Párt körüli eseményeket, miután Raskó György Varsóban tárgyalt az ukrán EU-csatlakozásról. Szánthó Miklós szerint mindez nem véletlen, és a jelöltállítási akció csak figyelemelterelés volt. „Nem ukrán háborús maffia van itt – hanem annál egy jóval kiterjedtebb, mely Kijevtől a Tisza érintésével Brüsszelig húzódik.”
Szánthó Miklós szerint ekkora véletlenek nincsenek
Vajon véletlen lenne?
– tette fel a kérdést a főigazgató. Azzal folytatta a bejegyzést, hogy kezdi azt hinni, hogy Magyar Péter egész tiszás jelölt-jelöltállítós akciója csak figyelemelterelés. Szánthó szerint abból a szempontból beszédes az akció, hogy a „pártpolitikai múlttal nem rendelkező” figurák között feltűnik egy korábbi jobbikos parlamenti tanácsadó, egy Momentum-közeli aktivista, egy DK-s „újságíró”, Baranyában pedig a fél MSZP,
de az is érdekes, hogy őket Magyar a bejelentéssel azonos mozdulatsorban el is tiltotta a nyilvánosságtól: nem fognak se nyilatkozni, se fórumozni, se vitázni
– sérelmezte a főigazgató. Kitért arra, hogy a Tisza vezetője szerint ez így transzparens és demokratikus, de amíg folyik a jelöltállítási cirkusz, Raskó György, egy vérbalos agrárközgazdász – aki szerint túl sokat keresnek a magyar gazdák – Varsóba utazott, hogy a Tusk-kormány egy magas rangú tagjával tárgyaljon Ukrajna EU-csatlakozásáról – írta.
Ukrajna, az uniós pénznyelő
A főigazgató a bejegyzést azzal folytatta, hogy az sem cáfolható, hogy Ursula von der Leyen levelet írt az uniós tagállamok vezetőinek – így Orbán Viktornak is –, melyben Ukrajna számára a következő két évre az eddig folyósított 180 milliárd eurón túl további 135 milliárd eurót kér és irányoz elő, ami a teljes éves magyar GDP mintegy hatvan százalékát jelentő összeg.
Történik mindez úgy, hogy az ellenséges támadás miatt is (meg amúgy is) teljesen működésképtelen ukrán állam és totálisan korrupt politikai elitje százmillió dolláros korrupciós-megvesztegetős botrányba fullad bele, melyben Zelenszkij fő bizalmi emberei is érintettek – akik közül az egyik szökésben van meg egy másik is szökésben van, de a villájában azért találtak egy aranyklozetet
– részletezte a főigazgató.
Úgy folytatta, hogy miközben itthon a Brüsszellel és Kijevvel is kiemelten jó kapcsolatot ápoló Magyar Péter széles körű médiakampánnyal bejelenti fantomjelöltjeit, addig a szakértője suttyomban a szintén brüsszeli bábként funkcionáló lengyel kormánnyal egyeztetett.
Annak az Ukrajnának az uniós tagságáról, melynek csatlakozását a Tisza anyapártja, az Európai Néppárt és Manfred Weber már 2030 előtt időszerűnek tartaná, és ahova az Európai Bizottság addig is egy fél Magyarországnyi pénzt tolna ki – igen, részint abból például, amit Brüsszel utasítására a Tisza adóemelésből, nyugdíjadóból, illetve a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj eltörléséből beszedne (miközben a multicégek extraprofitadóját azért elengedné)
– írta a bejegyzésben. A posztot Szánthó Miklós azzal zárta: „Nem ukrán háborús maffia van itt – hanem annál egy jóval kiterjedtebb, mely Kijevtől a Tisza érintésével Brüsszelig húzódik. Így állunk.”
Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy belülről rohad az ukrán energiaszektor, a korrupciós botrány pedig nagy eséllyel tovább fog gyűrűzni.
Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: AFP)
