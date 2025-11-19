Szánthó Miklós felháborodott a Tisza legújabb mocskos húzásán

Szánthó Miklós szerint ekkora véletlenek nincsenek

Vajon véletlen lenne?

– tette fel a kérdést a főigazgató. Azzal folytatta a bejegyzést, hogy kezdi azt hinni, hogy Magyar Péter egész tiszás jelölt-jelöltállítós akciója csak figyelemelterelés. Szánthó szerint abból a szempontból beszédes az akció, hogy a „pártpolitikai múlttal nem rendelkező” figurák között feltűnik egy korábbi jobbikos parlamenti tanácsadó, egy Momentum-közeli aktivista, egy DK-s „újságíró”, Baranyában pedig a fél MSZP,

de az is érdekes, hogy őket Magyar a bejelentéssel azonos mozdulatsorban el is tiltotta a nyilvánosságtól: nem fognak se nyilatkozni, se fórumozni, se vitázni

– sérelmezte a főigazgató. Kitért arra, hogy a Tisza vezetője szerint ez így transzparens és demokratikus, de amíg folyik a jelöltállítási cirkusz, Raskó György, egy vérbalos agrárközgazdász – aki szerint túl sokat keresnek a magyar gazdák – Varsóba utazott, hogy a Tusk-kormány egy magas rangú tagjával tárgyaljon Ukrajna EU-csatlakozásáról – írta.