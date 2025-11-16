UkrajnaEnerhoatomkorrupciós botrányZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij belebukhat a legújabb korrupciós botrányba?

Ukrajna legújabb korrupciós botránya megrendítette Kijevet és felerősítette a bizonytalanságot Zelenszkij vezetői hitelességében. A százmillió dolláros pénzmosási ügy nemcsak az ukrán kormányon belül kavart vihart, hanem a nyugati szövetségesek bizalmát is próbára teszi. Az ukrán közvélemény máris Zelenszkij bukásáról beszél.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 15:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az Ukrajnában sorra kirobbanó botrányok az orosz–ukrán háború árnyékában is nyilvánosságra kerülnek. A mostani ügyben a korrupció vádja – nem először – közvetlenül Volodimir Zelenszkij bizalmi körét érinti, és az ország legfontosabb energiaipari cégéhez, a nukleáris erőműveket működtető Enerhoatomhoz vezet. 

Zelenszkij belebukhat a legújabb korrupciós botrányba?
Zelenszkij belebukhat a legújabb korrupciós botrányba?
Fotó: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

A héten az ukrán nyomozóhatóságok arról számoltak be, hogy egy magas rangú tisztviselőkből álló hálózat, vesztegetéssel és hatalommal való visszaélés révén, mintegy százmillió dolláros vagyont szedett össze magának – a korrupciós ügyben főként az Enerhoatom szerződései érintettek. A gyanú szerint a központi szereplő Timur Mindics vállalkozó, Zelenszkij korábbi üzlettársa. 

Mindics még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak fényűző kijevi lakásán.

A nyomozást vezető ukrán korrupcióellenes szervek – köztük a NABU és a SZAP – hang- és videófelvételeket tettek közzé, amelyekben a feltételezett elkövetők fedőnevek mögé rejtőzve beszélnek a kenőpénzekről. A botrány nem csupán büntetőjogi ügy, ugyanis két ukrán miniszter már benyújtotta lemondását, miután Zelenszkij felelősségre vonást sürgetett.

Írtunk róla, hogy az elmúlt évek ukrán korrupciós ügyei nem egyedi esetek. Ukrajnában rendszerszintű a korrupció, a szálak pedig Zelenszkijig érnek. Az oligarchák, akik korábban a médiát és az ipart uralták, ma a háborús gazdaság haszonélvezői. Az az ukrán cég például, amelyik régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált, és ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is. 

A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja, és vizsgálat indult a cég ellen.

A visszaélések híre gyorsan eljutott a nyugati szövetségesekig. Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője „rendkívül szerencsétlennek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta: Kijevnek gyorsan és szigorúan kell eljárnia. Brüsszel több tisztviselője közölte, hogy az energiaágazatba irányuló támogatásokat a jövőben csak nagyobb átláthatósággal tartják elképzelhetőnek – írja a Reuters.

Miközben a frontvonalon katonák küzdenek a túlélésért, a háttérben egy új elit épült ki – ugyanazzal a módszerrel, mint a régi: állami kapcsolatokkal és kenőpénzekkel. 

A botrány súlya már Zelenszkij politikai jövőjére is rávetül. A háború kezdetén még a korrupció elleni küzdelem élharcosaként ünnepelték, most azonban sokan a szemére vetik, hogy túlságosan szűk körben születnek döntések az ország jövőjéről. Az ukrán közvélemény máris párhuzamot von elődje, Petro Porosenko bukásának előzményeivel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

