Az Ukrajnában sorra kirobbanó botrányok az orosz–ukrán háború árnyékában is nyilvánosságra kerülnek. A mostani ügyben a korrupció vádja – nem először – közvetlenül Volodimir Zelenszkij bizalmi körét érinti, és az ország legfontosabb energiaipari cégéhez, a nukleáris erőműveket működtető Enerhoatomhoz vezet.

Zelenszkij belebukhat a legújabb korrupciós botrányba?

Fotó: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

A héten az ukrán nyomozóhatóságok arról számoltak be, hogy egy magas rangú tisztviselőkből álló hálózat, vesztegetéssel és hatalommal való visszaélés révén, mintegy százmillió dolláros vagyont szedett össze magának – a korrupciós ügyben főként az Enerhoatom szerződései érintettek. A gyanú szerint a központi szereplő Timur Mindics vállalkozó, Zelenszkij korábbi üzlettársa.

Mindics még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak fényűző kijevi lakásán.

A nyomozást vezető ukrán korrupcióellenes szervek – köztük a NABU és a SZAP – hang- és videófelvételeket tettek közzé, amelyekben a feltételezett elkövetők fedőnevek mögé rejtőzve beszélnek a kenőpénzekről. A botrány nem csupán büntetőjogi ügy, ugyanis két ukrán miniszter már benyújtotta lemondását, miután Zelenszkij felelősségre vonást sürgetett.