Több fizetés, kevesebb adó: nagy dobás jön januártól a családoknak - itt vannak a részletek

A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai, idén júliustól szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes szja-mentességet. Az szja-mentesség a csed esetében átlagosan havi 78 ezer forinttal, a gyed esetében pedig havi 43 ezer forinttal növeli az érintett családok bevételét.

Januártól már a kétgyermekes édesanyák egy részére is kiterjed az szja-mentesség/Fotó: Shutterstock

2026. január 1-jétől tovább bővül a támogatottak köre: első körben a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák is mentesülnek az szja megfizetése alól.

Nyilatkozni is egyszerűbb lesz: a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az „anyakedvezményről”, valamint a családi adókedvezményről is.

Mikortól és meddig jár az SZJA-mentesség?

A kétgyermekes anyák SZJA-mentessége négy lépésben kerül bevezetésre: először, 2026 januárjától a 40 év alatti nők kapják meg, majd egy évre rá, 2027 januárjától a 40-50 év közöttiek, 2028-tól az 50-60 év közöttiek, végül 2029-től a 60 évnél idősebbek, vagyis ekkortól terjed ki valamennyi érintettre.

Így januártól félmillió édesanya lesz szja-mentes, 2029-re pedig összesen egymillió édesanya válik szja-mentessé.

A kedvezmény jellemzően akkor szűnhet meg, ha kiskorú gyermekek után veszik igénybe, és a jogosultság valamilyen okból megszűnik, például ha a gyermekek kikerülnek a háztartásból, mielőtt az anya legalább 12 éven át nevelte volna őket. Ha a 12 év már teljesült, a kedvezmény általában fennmarad mindaddig, amíg az érintett személy rendelkezik adóköteles jövedelemmel.

Mely jövedelmekre vonatkozik az SZJA-mentesség?

Az SZJA-mentesség kizárólag a munkával szerzett jövedelemre (pl. munkabér, egyéni vállalkozó, vagy mezőgazdasági őstermelő önálló tevékenységből származó jövedelme, megbízási díj) vonatkozik. Nem terjed ki az alábbi jövedelmekre pl.:

Osztalékbevétel

Árfolyamnyereségből származó jövedelem

Bérbeadásból származó jövedelem

Van korlátja az SZJA-mentességnek?

A többgyermekes anyáknak járó szja-mentességnek nincs jövedelmi korlátja, azaz az adott hónapban vagy évben megszerzett teljes, keresőtevékenységből származó jövedelemre igénybe vehető.