Több fizetés, kevesebb adó: nagy dobás jön januártól a családoknak - itt vannak a részletek

Folytatódik a kormány nagyszabású adócsökkentési programja, melynek köszönhetően jövőre még több pénz marad a családoknál. Januártól teljesen adómentessé válnak a 30 évnél fiatalabb édesanyák, az szja-mentesség immáron kiterjed a 40 év alatti anyákra is, a családi adókedvezmény pedig megduplázódik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 17:22
Adómentességgel és kedvezményekkel segíti a családokat kormány Fotó: Shutterstock
A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai, idén júliustól szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes szja-mentességet. Az szja-mentesség a csed esetében átlagosan havi 78 ezer forinttal, a gyed esetében pedig havi 43 ezer forinttal növeli az érintett családok bevételét. 

szja-mentesség
Januártól már a kétgyermekes édesanyák egy részére is kiterjed az szja-mentesség/Fotó:  Shutterstock

2026. január 1-jétől tovább bővül a támogatottak köre: első körben a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák is mentesülnek az szja megfizetése alól.

Nyilatkozni is egyszerűbb lesz: a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az „anyakedvezményről”, valamint a családi adókedvezményről is.

Mikortól és meddig jár az SZJA-mentesség?

A kétgyermekes anyák SZJA-mentessége négy lépésben kerül bevezetésre: először, 2026 januárjától a 40 év alatti nők kapják meg, majd egy évre rá, 2027 januárjától a 40-50 év közöttiek, 2028-tól az 50-60 év közöttiek, végül 2029-től a 60 évnél idősebbek, vagyis ekkortól terjed ki valamennyi érintettre.

Így januártól félmillió édesanya lesz szja-mentes, 2029-re pedig összesen egymillió édesanya válik szja-mentessé.

A kedvezmény jellemzően akkor szűnhet meg, ha kiskorú gyermekek után veszik igénybe, és a jogosultság valamilyen okból megszűnik, például ha a gyermekek kikerülnek a háztartásból, mielőtt az anya legalább 12 éven át nevelte volna őket. Ha a 12 év már teljesült, a kedvezmény általában fennmarad mindaddig, amíg az érintett személy rendelkezik adóköteles jövedelemmel.

Mely jövedelmekre vonatkozik az SZJA-mentesség?

Az SZJA-mentesség kizárólag a munkával szerzett jövedelemre (pl. munkabér, egyéni vállalkozó, vagy mezőgazdasági őstermelő önálló tevékenységből származó jövedelme, megbízási díj) vonatkozik. Nem terjed ki az alábbi jövedelmekre pl.:

  • Osztalékbevétel
  • Árfolyamnyereségből származó jövedelem
  • Bérbeadásból származó jövedelem

Van korlátja az SZJA-mentességnek?

A többgyermekes anyáknak járó szja-mentességnek nincs jövedelmi korlátja, azaz az adott hónapban vagy évben megszerzett teljes, keresőtevékenységből származó jövedelemre igénybe vehető.

A 30 év alatti édesanyák is adómentessé válnak

Kedvezően változnak januártól a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai is. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

A kedvezményt valamennyi gyermeket vállaló nő kérheti, aki 2025. december 31. után tölti be a 30. életévét, és családi kedvezményre jogosult vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy már várandósként. A kedvezmény annak az évnek az utolsó napjáig érvényesíthető, amelyben az édesanya betölti a 30. életévét.

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik.

A még 2025-ben megszerzett jövedelmekre a korábbi szabályok vonatkoznak: a kedvezmény az átlagbér erejéig vehető igénybe, és csak a 2022. december 31. után született gyermekre vagy figyelembe vehető magzatra érvényesíthető. Az idén benyújtott szja-bevallások adatai szerint 33 ezer 30 év alatti édesanyánál összességében több mint 16 milliárd forint maradt, a kedvező változás révén az érintettek száma és a kedvezmény összege is magasabb lehet.

Duplájára emelkedik a családi adókedvezmény

Szintén komoly pozitív változás, hogy január elsejétől a duplájára emelkedik a családi adókedvezmény összege. A változásoknak köszönhetően egy gyermek nevelése esetén havonta nettó húszezer forinttal számolhatnak a szülők. Két gyermek esetében a családi adókedvezmény gyermekenként negyvenezer forintra nő. 

A nagycsaládosoknál, vagyis három vagy több gyermek vállalása esetén gyermekenként hatvanhatezer forint marad a családi kasszában. Ez az emelés az idei év eleji szinthez képest kétszeres növekedést jelent.

