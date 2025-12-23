Egyenesen a duplájára nő a családi kedvezményként igénybe vehető összeg

A január elsején életbe lépő változásoknak köszönhetően egy gyermek nevelése esetén havonta nettó húszezer forinttal számolhatnak a szülők. Két gyermek esetében a családi adókedvezmény gyermekenként negyvenezer forintra nő. A nagycsaládosoknál, vagyis három vagy több gyermek vállalása esetén gyermekenként hatvanhatezer forint marad a családi kasszában. Ez az emelés az idei év eleji szinthez képest kétszeres növekedést jelent, derül ki a NAV által kiadott tájékoztatásból.

Két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény Fotó: Shutterstock

Idén egyszer már emelkedett a családi adókedvezmény kerete

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottakról gondoskodó családokra is. Esetükben a kedvezmény mértéke jövőre szintén havi nettó húszezer forintra emelkedik. A duplázás két ütemben valósult meg: idén júliusban már történt egy ötvenszázalékos emelés, most pedig a második fázissal válik teljessé a program.

Az igénybevételhez szükséges adminisztráció egyszerűsödött. Az adóelőleg-nyilatkozatok már január első napjaitól elérhetők lesznek. A leggyorsabb ügyintézést az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás biztosítja, itt elektronikusan is benyújtható a dokumentum. Természetesen a papíralapú ügyintézés lehetősége is megmaradt a munkáltatóknál.

Fontos újítás az összevont nyilatkozat bevezetése. Ez különösen azoknak az édesanyáknak jelent könnyebbséget, akik a családi kedvezmény mellett személyi jövedelemadó-mentességre is jogosultak.

Ők egyetlen dokumentumban kérhetik a családi adókedvezmény, a járulékkedvezmény és a rájuk vonatkozó „anyakedvezmény” figyelembevételét.

A rendszer rugalmasságát mutatja, hogy a kedvezmények a családi jövedelem függvényében az szja-mentesség mellett is érvényesíthetők. Előfordulhat, hogy az édesanyának van olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik a mentesség, vagy a fennmaradó összeg járulékkedvezményként igényelhető vissza.

Amennyiben az anya adóalapja nem elegendő, a kedvezményt az édesapa is érvényesítheti.

Januártól ráadásul tovább bővül a jogosultak köre. Életbe lép a harminc év alatti édesanyák teljes szja-mentessége, valamint a negyven év alatti kétgyermekes anyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján minden részletes információ elérhető, a hivatal gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal is segíti az érintetteket a lehetőségek maximális kihasználásában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)