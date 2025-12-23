nemzeti adó - és vámhivatalszja mentességadókedvezmény

Egyenesen a duplájára nő a családi kedvezményként igénybe vehető összeg

Jelentős pénzügyi könnyebbséggel indul a 2026-os év a gyermeket nevelő szülők számára. Január elsejétől a duplájára emelkedik a családi adókedvezmény összege. Az intézkedésnek köszönhetően jelentősen több jövedelem maradhat a háztartásoknál. Az új évvel életbe lévő változtatás a családbarát politika újabb mérföldköve, amely a kétgyermekesek és nagycsaládosok mellett a tartósan beteg gyermeket nevelőket is kiemelten támogatja.

2025. 12. 23. 8:48
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A január elsején életbe lépő változásoknak köszönhetően egy gyermek nevelése esetén havonta nettó húszezer forinttal számolhatnak a szülők. Két gyermek esetében a családi adókedvezmény gyermekenként negyvenezer forintra nő. A nagycsaládosoknál, vagyis három vagy több gyermek vállalása esetén gyermekenként hatvanhatezer forint marad a családi kasszában. Ez az emelés az idei év eleji szinthez képest kétszeres növekedést jelent, derül ki a NAV által kiadott tájékoztatásból.

Két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény. / Fotó: Shutterstock
Két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény Fotó: Shutterstock

Idén egyszer már emelkedett a családi adókedvezmény kerete

A kormányzat kiemelt figyelmet fordít a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottakról gondoskodó családokra is. Esetükben a kedvezmény mértéke jövőre szintén havi nettó húszezer forintra emelkedik. A duplázás két ütemben valósult meg: idén júliusban már történt egy ötvenszázalékos emelés, most pedig a második fázissal válik teljessé a program.

Az igénybevételhez szükséges adminisztráció egyszerűsödött. Az adóelőleg-nyilatkozatok már január első napjaitól elérhetők lesznek. A leggyorsabb ügyintézést az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás biztosítja, itt elektronikusan is benyújtható a dokumentum. Természetesen a papíralapú ügyintézés lehetősége is megmaradt a munkáltatóknál. 

Fontos újítás az összevont nyilatkozat bevezetése. Ez különösen azoknak az édesanyáknak jelent könnyebbséget, akik a családi kedvezmény mellett személyi jövedelemadó-mentességre is jogosultak.

 Ők egyetlen dokumentumban kérhetik a családi adókedvezmény, a járulékkedvezmény és a rájuk vonatkozó „anyakedvezmény” figyelembevételét.

A rendszer rugalmasságát mutatja, hogy a kedvezmények a családi jövedelem függvényében az szja-mentesség mellett is érvényesíthetők. Előfordulhat, hogy az édesanyának van olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik a mentesség, vagy a fennmaradó összeg járulékkedvezményként igényelhető vissza. 

Amennyiben az anya adóalapja nem elegendő, a kedvezményt az édesapa is érvényesítheti.

Januártól ráadásul tovább bővül a jogosultak köre. Életbe lép a harminc év alatti édesanyák teljes szja-mentessége, valamint a negyven év alatti kétgyermekes anyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján minden részletes információ elérhető, a hivatal gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal is segíti az érintetteket a lehetőségek maximális kihasználásában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.