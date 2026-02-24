A megint átmázolt kommunista program

Nem tehetünk róla, de ha a tiszás-balos illúziók rabjairól van szó, önkéntelenül felidéződnek bennünk az Éretlenek című ikonikus francia filmvígjáték bizonyos képsorai. Sokan emlékezhetnek rá: az egyik diák visszatérő jelleggel ellopja, majd átmázolja a másik robogóját, és amikor a másik panaszkodik neki, hogy valaki elvitte tőle, megnyugtatja, hogy ő tud egy ugyanolyanról, amelyiknek más a színe ugyan, de olcsón meg tudja szerezni.

Valahogy így van a baloldali csillogó-villogó ígéretekre fogékony, vágyrajáró közönség is az éppen aktuális ellenzéki formációval. Mindig elhiszik, hogy most tényleg, igazán egy új ütőképes párt vagy pártszövetség jön, amelyik győzelemre viszi, majd betartja az aranyszínűre glancolt választási ígéreteket és legyőzi az ébenfeketére festett, démonizált jobbközép oldalt.

Aztán négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban, mert a szabad választáson mindig elkalapálják őket. Manapság Tisza Párt névre hallgat az átfestett robogó, akarjuk mondani pártszerűségnek álcázott bizakodási forrás, de lehetne akár Sajó, Bodrog vagy Lajta is, hisz a lényeg nem a névben van, hanem a felhőtlen, zavarmentes politikai reménykedésben.

Régen volt, de igaz, hogy Horn Gyula, amikor miniszterelnök lett 1994-ben, lényegében egyetlen olyan elemet sem valósított meg, amivel a választókat kecsegtette az MSZP és az SZDSZ.

Aztán jött már 1995 márciusában a Bokros-csomag a horrorisztikus megszorításaival, aminek máig nyögjük a hatásait, és ami végképp porrá zúzta azokat az illuzórikus elképzeléseket, rózsaszínű reményeket, amelyek alapján az átvert emberek jelentős része rájuk voksolt. Ám oda se neki. 2002-ben Medgyessy Péter megint fűt-fát, minden földi paradicsomok legszebbikét ígérte, de legfőképpen azt, hogy az Orbán Viktor vezette jobbközép kormány lakosságbarát intézkedéseit továbbviszi. Így is történt – alig pár hónapig. Aztán minden intézkedést eltöröltek, mentek is a kukába a lakosságajnározó ígéretek, beharangozások szintén.

De minek is kellett volna bármilyen ígérvényt korrekten betartani, amikor máris új ígéretgenerátor, hitegető mester lépett a színre, a Medgyessyt szabályosan megpuccsoló, az anyósa hiteleiből milliárdossá váló Gyurcsány Ferenc.

Ő azzal kábította a multibaloldalban változatlanul hinni akaró közönséget, hogy tudja a felemelkedés receptjét, és újólag beköszöntő édeni állapotokat prognosztizált arra az esetre, ha megválasztják az ország élére. És így is lett. Édeni viszonyokat teremtettek – saját maguk számára. Az ígéreteknek pedig pontosan az ellenkezőjét valósították meg – de azt vérrel és vassal. Előtte azért pártján belül bevallotta a saját hazugságait az őszödi beszédben, hogy senkinek se legyen kétsége aziránt, mennyi hitele van a választási programjuknak.