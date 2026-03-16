Április 12. az ész választása, de vigyázat: soha nem volt még ekkora ködösítés, fake news füstfüggöny!

Az a szép a demokráciában, hogy mindenki azt választhatja, akit akar, senki sem korlátozhatja állampolgári jogait. Az is dönthet belátása szerint, aki szerint az a jó, ha neki és családjának rosszabb lesz, és az is, aki szeretne egyről a kettőre jutni, békességben, háború nélkül élni szeretteivel, szűkebb és tágabb közösségével egyetemben. Szerencsés esetben a racionális utóbbiak vannak többségben, de legyünk méltányosak: az előbbiek is csak akkor tudnak érvényesülni egy voksoláson, ha el vannak zárva a valós információktól. Aki viszont tegnap részt vett a Békemeneten vagy látta az irdatlan nagy, végeláthatatlanul hömpölygő embertömeget a Kossuth téren és környékén, abban nem sok kérdőjel maradhatott azzal kapcsolatban, melyik tábor, a rosszat vagy a jót választók vannak-e biztatóbb pozícióban.

Orbán Viktor beszédéből viszont az is leszűrhető, hogy áprilisban egy olyan választás jöhet, ami soha nem volt még: mindenki nyerhet. Hisz ki akarna mások háborújába boldogan belemasírozni, s ki az, aki önként és dalolva az életviszonyainak drámai romlására adná önfeledten a hozzájárulását? Senki, legfeljebb az, aki a saját érdekeinek felismerésére képtelenné vált. Vigyázat: soha nem volt még ekkora ködösítés, fake news füstfüggöny!

Nem árt azt is észben tartani: először fordulna elő a magyar történelemben, hogy a magyar emberek szabad akaratukból a függőségre, külföldi hatalomra szavazzanak. Márpedig az az idegen zsoldban álló társulat, amely méltatlanul egyik legszebb és legmagyarabb folyónk nevét vette föl, éppen erre készül. Ahogy a miniszterelnök utalt rá: Brüsszel és Zelenszkij alakítana kormányt.

Kijelentette: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot a gyűlölet és a düh kormányozza. Ha valakiben kételyek merültek volna fel, kijózanításként elegendő belehallgatnia azokba a fenyegetőző fröcsögésekbe, amelyeket az önfelkent szektaführer ereszt meg a szeretet nevében minden és mindenki ellen, aki nem a Brüsszel- és ukrán mintájú önfeladó agresszív gyűlölet narratívát szajkózza. Mintha megelevenedne a sötét történelem: eddig csak 1944-es és ötvenes évek elejei filmhíradókban láthattunk ilyen uszító beszédeket.

A magyar polgárok mindig tisztában voltak azzal: sok gyűlöletből sohasem lesz szeretet és nemzeti felemelkedés.

Azt is mondta Orbán Viktor, üzenve az ukrán maffiaelnöknek, brüsszeli tartótisztjeinek és hazai kollaboráns kiszolgálószemélyzetének: aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie, jó néhány száz évvel korábban. Erről viszont bevillanhat egy kép, amely csupán pár évtizedes: a Fidesz 1990-es plakátja, amelyen Brezsnyev és Honecker szenvedélyes elvtársi csókban forr össze, alatta pedig egy csókolózó fiatal szerelmespár, s a szöveg: Tessék választani! Most egy olyan választási plakáton dolgozik a baloldal, amelyen Zelenszkij és Ursula von der Leyen vált csókot, ám a háttérben már felsejlik a Tisza nevű fiktív párt nemzetvezetője, hogy édes hármassá alakulhasson az együttes. Erre a szándékra rímelt rá egy, a tiszások plagizált, hatalmas ukrán zászlókkal is ékesített utánzó háborús menetének útvonalán kilógatott méretes molinó, amelyen Zelenszkij mellett Ukrán Péter tűnik fel, azzal a szöveggel: Ukrajnának rád van szüksége. Beszédesen illusztrálta, miért mindennél fontosabb észnél lenni április 12-én. Mert most nem pusztán politikai oldalak, hanem a közveszélyes infantilizmus és a felnőtt, felelős gondolkodás, cselekvés között kell választani.

