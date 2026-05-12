Töpörödő ígérethegyek

Orbán Anita is furcsa üzenetet fogalmazott meg, amikor azt ecsetelte, hogy az új magyar külpolitika Európát helyezi a középpontba. Hát nem Magyarország lesz a középpontban a tiszás külügy politikájában? Mert az, hogy nem leszünk bot többé a küllők között az EU-ban, kissé baljóslatúan hangzik. Van egy olyan olvasata, hogy nem csupán a küllőkhöz, hanem az egész kerékpárhoz sem lesz közünk. Erre enged következtetni, hogy nemigen hozták szóba más jelöltek sem a rezsicsökkentést, a számunkra szó szerint létfontosságú orosz olaj- és gázimport további fenntartását sem.

Ahogy a nagy ígérethegyek is feltűnően összemenni, töpörödni látszanak. Holott főként azzal nyertek választást, hogy a lakosságbarát intézkedéseket megtartják és még fokozni is fogják. No meg azzal, hogy ők az igazi európaiak, s nekik ki fogja Brüsszel szolgáltatni a törvénytelenül túszul ejtett eurómilliárdokat. Ennek a hazahozásnak a mikéntjét azonban feltűnően kerülték, csak annyi kezd körvonalazódni, hogy szinte megfeleződhet az összeg.

Eközben az ellenzék konstruktív kérdésekkel tűnt ki, lepergett róla a nyílt provokáció. Vagyis kormányképesnek mutatkozott. Most már csak az intrikus leendő kormánypártnak kell konstruktívnak lennie és bizonyítania a kormányképességét.