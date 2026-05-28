Hősök és plecsnik

A hírszerzés nagymestere azonban nemes egyszerűséggel azt elfelejtette megemlíteni, hogy Orbán Viktor kormánya, a főváros valóban nemes támogatásaival együtt, összesen 106 milliárd forint értékben nyújtott humanitárius és menekültügyi támogatást az ukrajnai háború áldozatainak az idei évig. A megsegített kárpátaljai magyarok és ukrán menekültek azonban nem felejtenek. Bármilyen plecsniket is osztogat Zelenszkij, az ő emlékezetük és hálaimájuk az igazi, örökké tartó elismerés.