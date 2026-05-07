Tiszás elszámoltatás: hatalmas öngólok is jöhenek

Ha a tiszás szereplőket vagy hozzátartozóikat is bevonják, az könnyen bizalmi válságot idézhet elő a párt gazdasági hátországában.

Haraszti Gyula
2026. 05. 07. 5:27
Balásy Gyula YouTube
Nincs teljes körű feltárás
 

Az is véleményes, hogy a rablóprivatizációs ügyek feltárása lehet-e teljes körű egyáltalán és mennyiben érinti a mai nagyvállalkozók, az elődök és utódaik körét? Ifj. Lomnici Zoltán szerint teljes körű feltárás nem reális. A privatizáció jelentős része ugyanis a korabeli jogszabályok alapján történt, mellesleg az iratok feltehetően hiányosak, sok gazdasági szereplő többször gazdát cserélt. 

A mai nagyvállalkozók érintettsége legfeljebb közvetett lehet, mivel a generációváltás miatt nehezen rekonstruálható a tényleges haszonélvezői kör. A feltárás kapcsán pedig felmerülhet a személyiségi jogok megsértése is. 

A hitelrontás, illetve a jó hírnév sérelmének megítélésénél figyelembe kell venni például az érintett közszereplői státuszát és azt, hogy a közlés közügyek vitatásához kapcsolódik-e. A közügyekkel összefüggő vélemények szélesebb alkotmányos védelmet élveznek, azonban a valótlan tényállítások továbbra sem megengedettek. 

Bizalmi válság vagy szelektálás

Az is felvetődhet, hogy mennyiben érintheti a Tisza köré felsorakozó nagyvállalkozókat ez a folyamat, okozhat-e bizalmi válságot a Tisza környezetében? Vagy ezeket kihagyják majd a körből és ez a vizsgálat szintén csak gumicsont lesz-e a sok közül?

Ifj. Lomnici Zoltán szerint jogilag egy ilyen feltárás csak akkor tartható, ha az a törvény előtti egyenlőség alkotmányos követelményének megfelel, amelyet az alaptörvény rögzít, tehát nem lehet szelektív vagy politikailag irányított. 

Ha a vizsgálat egyes gazdasági szereplőket kihagy, az sérti az említett rendelkezést. Ugyanakkor, ha a tiszás szereplőket vagy hozzátartozóikat is bevonják, az könnyen bizalmi válságot idézhet elő a párt saját gazdasági hátországán belül, így van rá esély, hogy kikerülnek a vizsgálatok köréből. 

Borítókép: Balásy Gyula (Fotó: YouTube)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
