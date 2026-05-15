Horváth József: Aggályos most megszüntetni a háborús veszélyhelyzetet

Gyors katonai reagálásra lehet szükség

Olyan rendkívüli helyzet is előfordulhat, ami miatt azonnal légvédelmi erőket kell telepíteni a határra, meg kell erősíteni az itteni védelmi zónákat, élőerőt és eszközöket is át kell telepíteni.

A határok megerősítésére azért is szükség lehet, hogy ne tudjanak robbanószereket vagy egyéb fegyvereket átcsempészni az országba, illetve ki kell szűrni az ellenérdekelt titkosszolgálatok embereinek beszivárgását is.

– Mivel számos lépésre egy ilyen rendkívüli helyzetben egy-két óra is kevés lehet, képtelenség megvárni ezekhez a parlament döntését. A háborús veszélyhelyzetben viszont olyan rendeleteket lehet hozni, amelyekkel jogszerűvé tehetik az azonnali intézkedéseket – fejtette ki Horváth József.

Mindenre fel kell készülni

A tábornok hozzátette: mivel az oroszok a katonai üzemek ellehetetlenítése érdekében nemcsak magukat a létesítményeket, hanem az infrastruktúrát is támadják – például az energiaellátást, a szállítási útvonalakat, illetve a vízellátást –, sajnos az elkövetkezendő időszakban a kárpátaljai helyzet további romlására lehet számítani, és erre nálunk is fel kell készülni.

