Nukleáris üzemanyag: amikor a politika szembetalálkozik a valósággal

A valódi megoldás az orosz gyártmányú atomerőművek működtetésére nem a tiltás, nem a büntetővámok, hanem a fokozatos, szakmai alapú diverzifikáció, ha ez műszaki, biztonsági, megbízhatósági és gazdasági szempontból is versenyképes a jelenlegi orosz szállítóval.

M. Orbán András
2026. 05. 28. 5:40
Épül Paks II Atomerőmű Fotó: Polyák Attila
A közbeszédben sokszor kizárólag az amerikai Westinghouse (a tulajdonosi háttér ma már kanadai pénzügyi és nyersanyagipari szereplőkhöz kötődik) neve jelenik meg, ugyanakkor a helyzet ennél összetettebb. Valóban folyamatban van a VVER–440 típusú blokkokhoz alternatív üzemanyag fejlesztése amerikai részről, és az engedélyezési folyamatok függvényében a Westinghouse a jövőben akár Paks számára is szállíthat fűtőelemeket. Ez azonban nem rövid távú folyamat. Az engedélyezési folyamatok függvényében legkorábban 2028-től történhet meg az első szállítás.

Emellett fontos szereplő a francia Framatome is, amely több európai üzemeltetővel – köztük a paksi atomerőművel – együttműködve dolgozik egy úgynevezett száz százalékban európai VVER–440 üzemanyag fejlesztésén. Hárfás Zsolt hangsúlyozta, ezek az alternatív megoldások sem a semmiből születnek. A VVER-reaktorokhoz fejlesztett új üzemanyagok jelentős részben továbbra is az orosz reaktorfizikai tapasztalatokra, műszaki paraméterekre és licencalapú technológiákra fognak épülni. Ez nem politikai kérdés, hanem mérnöki realitás.

A Roszatom által megépítendő Paks II Atomerőmű VVER–1200 típusú blokkjai esetében a helyzet még egyértelműbb. A VVER–1200 típusú reaktorokhoz szükséges üzemanyag jelenleg kizárólag az orosz technológiai háttérrel érhető el, és a garanciához is az szükséges, hogy az új blokkok egyelőre orosz üzemanyaggal működjenek.

