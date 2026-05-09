Nem véletlen, hogy Karácsony aggódni kezdett: „rendszerváltás” ide vagy oda, nála is megjelennek majd a nagy fekete autók az „ÁVH-tól”, vagyis a leendő kormány által megalapítani kívánt Állami Vagyonvisszaszerzési Hivataltól. Még Vitézy Dávidot is bevették az új kormányba, hogy első kézből érkezhessenek a legnagyobb fővárosi stiklikről az információk.

Láthatóan nagy bajban van Karácsony az általa oly kedvelt magamutogatással és önmaga ünnepeltetésével is, hiszen az erre hivatott protokollszervezeténél, a Budapest Brandnél szintén már rég be kellett zárni a kaput, akkora összegek tűntek el a társaságnál számolatlanul.

Az utóbbi napokban ráadásul még azon buliján is öszeszólalkozott a főcenzorral, Magyar Péterrel, amit jó lakáj módjára éppen a leendő kormányfő üdvözlésére akart megtartani.

De hát ez már csak így szokott lenni, ha egy sötét sikátorban összetalálkoznak a leleplezéstől berezelt imposztorok.