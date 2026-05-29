A Helyzet

Városházi végjáték

Ez nem állami takarékosság, hanem intellektuális és morális tőkekivonás a vidékből.

Odrobina Kristóf
Magyar Péter 2026. 05. 29. 4:59
Fotó: Havran Zoltán
Mindenki csak a sötétben tapogatózik, amikor azt keresi, hogy mi szükség van erre valójában. Az egyik lehetőség a vegytiszta populista népboldogítás. A történelemből jól ismerjük a római „kenyeret és cirkuszt” elvet, ám itt a cirkusz maga a kenyérelvonás. A választópolgárok egy részének mindig fülbemászó dallam, ha a vezetők megregulázásáról hallanak. A költségvetés strukturális problémáit ez a tétel valójában egyáltalán nem oldja meg. Olyan ez, mint amikor a süllyedő hajóból nem a vizet szivattyúzzák ki, hanem kidobják a kapitány iránytűjét, mondván: az is pluszsúly.

A másik, jóval veszélyesebb elmélet szerint ez a bejelentés egy gondosan kitervelt politikai sakkjátszma nyitólépése. A polgármesterek ellehetetlenítése, a helyi költségvetések és a személyes egzisztenciák megroggyantása mögött az a szándék húzódhat meg, hogy a kormány kiprovokálja az önkormányzatok tömeges működésképtelenségét. 

Ha a városvezetők tömegesen mondanak le, vagy a megbénított képviselő-testületek feloszlatják magukat, az egyenes utat jelent az előre hozott önkormányzati választások kiírásához. A recept a következő: teremts káoszt, gyengítsd meg az ellenfelet, majd lépj fel megmentőként a saját magad által gerjesztett válságban. A kormány így próbálhatja meg idő előtt újrarajzolni a helyi hatalmi térképeket, figyelmen kívül hagyva a stabilitás iránti társadalmi igényt. Nehéz évek várnak ránk, mindenki csatolja be az övét!
 

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
