Kommün a kapuk előtt

A Magyar Péter vezette brancs a teljes jobboldal megsemmisítésére, likvidálására törekszik.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Kun Bélakommündiktatúra 2026. 05. 02. 6:38
Fotó: Hatlaczki Balázs
Igaz, előtte azért mély nyomot hagyott a történelmi emlékezetben a Kun Béla- és Szamuely Tibor-féle 1919-es tanácsköztársaság, a véres vörös kommün. Hát akkor szintén nem fukarkodtak a politikai ellenfelek elleni támadóakciókkal. Egészen konkrétan a konzervatív polgárság – marxista terminológiával a burzsoázia – megsemmisítését tűzték ki célul. Előtte azonban ugyanúgy verbális hadviseléssel vezették fel a mészárlásokat, a tömegek elleni engesztelhetetlen osztályharcot. 

Ne legyenek illúzióink, most a Magyar Péter vezette brancs is a teljes jobboldal megsemmisítésére, likvidálására törekszik, még ha száz évvel az első kommunista rémuralom után már a terror iránti igényük, szélsőbaloldali vonzalmuk ellenére sem lehet oly könnyen fizikailag is leszámolni az ellenségként kezelt, velük egyet nem értő milliókkal.

Azért amit lehet, megtesznek a kommünhöz való hasonlatosság érdekében. Kun Béláék egy-két hónap múltán minden lapot betiltottak a Népszava és a Vörös Ujság kivételével. A rengeteg bebörtönzött között újságírók is szép számmal voltak. A Tisza Párt új elvtársai láthatóan ezen a nyomvonalon szeretnének haladni, elég, ha valamennyi, nem őket ajnározó médium lepropagandistázására, emberszámba sem vételére, lebűnözőzésére gondolunk. Már csak az hiányzik a kommünnel történő még szélesebb körű azonosuláshoz, hogy kormány helyett ők is Népbiztosok Tanácsát hozzanak létre, amelyben miniszterek helyett népbiztosok trónolnának a bársonyszékeken.

Ha a Tiszára jelentős számban voksoló fiatalok alaposabb történelmi ismereteket kaptak volna iskolai tanulmányaik során, észrevették volna a gyűlöletkommunikációs egyezéseket és visszarettentek volna a tiszások géniuszának támogatásától.

A győzelemként tálalt megszorításorgia, ami a brüsszeli Új Szovjetunió kívánalmainak szolgai teljesítése után törvényszerűen be fog következni, az ifjabb generációkat fokozottabban sújthatja, mivel őket váratlanabbul éri. Sok beugrasztott fiatal döbbenhet majd rá, hogy a választás nem egyfajta agresszív számítógépes játék, amit ha megunnak, ki lehet törölni egy delete-gombbal. Hanem olyasvalami, aminek a levét pesszimális esetben négy évig ihatják. Az engedelmes eszközként, állázadásra felhasznált, hatalmi trendkövetővé faragott, átvert áldozatok hamarosan kénytelenek lesznek ezt egy életre megtanulni.

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekszakadék

Maradjunk túlfeszült lényeglátók!

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekKossuth téren

Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Vesztettünk, de nem meggyőződést

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

Újra a polgári Magyarország felé!

A szerző további cikkei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekIrán

Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

Robert C. Castel avatarja

Mennyit ér a fényes palota, ha más birtokolja a kardot?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu