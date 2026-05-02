Kommün a kapuk előtt

Igaz, előtte azért mély nyomot hagyott a történelmi emlékezetben a Kun Béla- és Szamuely Tibor-féle 1919-es tanácsköztársaság, a véres vörös kommün. Hát akkor szintén nem fukarkodtak a politikai ellenfelek elleni támadóakciókkal. Egészen konkrétan a konzervatív polgárság – marxista terminológiával a burzsoázia – megsemmisítését tűzték ki célul. Előtte azonban ugyanúgy verbális hadviseléssel vezették fel a mészárlásokat, a tömegek elleni engesztelhetetlen osztályharcot.

Ne legyenek illúzióink, most a Magyar Péter vezette brancs is a teljes jobboldal megsemmisítésére, likvidálására törekszik, még ha száz évvel az első kommunista rémuralom után már a terror iránti igényük, szélsőbaloldali vonzalmuk ellenére sem lehet oly könnyen fizikailag is leszámolni az ellenségként kezelt, velük egyet nem értő milliókkal.

Azért amit lehet, megtesznek a kommünhöz való hasonlatosság érdekében. Kun Béláék egy-két hónap múltán minden lapot betiltottak a Népszava és a Vörös Ujság kivételével. A rengeteg bebörtönzött között újságírók is szép számmal voltak. A Tisza Párt új elvtársai láthatóan ezen a nyomvonalon szeretnének haladni, elég, ha valamennyi, nem őket ajnározó médium lepropagandistázására, emberszámba sem vételére, lebűnözőzésére gondolunk. Már csak az hiányzik a kommünnel történő még szélesebb körű azonosuláshoz, hogy kormány helyett ők is Népbiztosok Tanácsát hozzanak létre, amelyben miniszterek helyett népbiztosok trónolnának a bársonyszékeken.

Ha a Tiszára jelentős számban voksoló fiatalok alaposabb történelmi ismereteket kaptak volna iskolai tanulmányaik során, észrevették volna a gyűlöletkommunikációs egyezéseket és visszarettentek volna a tiszások géniuszának támogatásától.

A győzelemként tálalt megszorításorgia, ami a brüsszeli Új Szovjetunió kívánalmainak szolgai teljesítése után törvényszerűen be fog következni, az ifjabb generációkat fokozottabban sújthatja, mivel őket váratlanabbul éri. Sok beugrasztott fiatal döbbenhet majd rá, hogy a választás nem egyfajta agresszív számítógépes játék, amit ha megunnak, ki lehet törölni egy delete-gombbal. Hanem olyasvalami, aminek a levét pesszimális esetben négy évig ihatják. Az engedelmes eszközként, állázadásra felhasznált, hatalmi trendkövetővé faragott, átvert áldozatok hamarosan kénytelenek lesznek ezt egy életre megtanulni.