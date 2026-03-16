Elszabadult a baloldali erőszak

Szinte még be sem járta az országos híradásokat az a döbbenetes hír, hogy néhány nappal ezelőtt Szentendrén a Fidesz egyik aktivistájára egy ablakból rálőttek, a verbális és immár fizikai agresszióról hírhedt ellenzéki tábor vezetője, Magyar Péter szokásához híven azonnal magyarázkodni kezdett. Sőt, a Tisza elnöke már akkor azt találta mondani, hogy „ezt már senki sem hiszi el”, amikor a büntetőeljárás keretében vizsgálódó rendőrség még semmilyen hivatalos információt nem közölt. Magyar ezt követően hozzátette, hogy a Tiszában nem ilyen emberek vannak.

A gond csupán az, hogy

miképpen Magyar Péterék eddig az összes olyan ügyben, amit eddig képviseltek – az adóemeléstől kezdve Ukrajna uniós csatlakozásán át egészen az orosz energiáról való azonnali leválásig – egytől egyig mást mondtak, mint a valóság, úgy abban is hazudnak, hogy a Tisza köteléke mentes lenne mindenféle erőszaktól. Ugyanis a Tiszában pontosan ilyen emberek vannak.

Túl azon, hogy maga Magyar Péter az elmúlt két évben a magyar közéletet példátlan módon lezüllesztette a politikailag motivált vádaskodásaival, nyílt hazugságaival és a lincshangulatot gerjesztő megnyilvánulásaival, az ominózus szentendrei esetet megelőzően számtalan olyan esetről készült beszámoló, ahol a Tisza emberei nemcsak a nekik nem szimpatikus szavazókkal, hanem újságírókkal és tudósítókkal is erőszakosan bánnak. S

miközben az erőszakoskodást elszenvedő médiamunkások valamelyest ki vannak képezve az ellenzéki politikusok egyre durvább megnyilvánulásainak kezelésére, addig ki kell mondani, hogy a véleményüket felvállaló hétköznapi magyar emberek a baloldali agresszorok szemében könnyű célponttá váltak.

Így történhetett meg az, hogy a szentendrei esetet megelőzően néhány héttel Budapesten, a VI. kerületi Hunyadi tér környékén szintén brutálisan rátámadtak egy kormánypárti aktivistára, aki számonkérte egy férfitól, hogy miért rongálja a szabályosan kihelyezett, választási kampányra készült plakátokat. A részletek szerint a szóváltást követően a támadó, akinél egy vágószerszám is volt, többször olyan erővel megütötte az aktivistát, hogy az a földre került, és később kórházi ápolásra szorult. Mondani sem kell, hogy a szentendrei esethez hasonlóan ebben az ügyben is rendőrségi feljelentés született.