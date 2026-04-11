Magyarország jövője forog kockán

Elnézve a magyar ellenzéki tábor elmúlt napokban látott reakcióit, talán nem túlzás kijelenteni, hogy Donald Trump alelnökének budapesti látogatása még a vártnál is nagyobb zavarodottságot és irigységet szült. Mindez érthető, hiszen

J. D. Vance amerikai alelnöknek a magyar kampányhajrára időzített diplomáciai útja egy olyan egyedülálló, erőt és bizalmat sugárzó üzenetet hordozott magában, amelyre bármely közép- és nagyhatalmi státusú ország vezetője joggal irigységgel tekintene.

Elvégre a világ legerősebb katonai és gazdasági hatalmának képviselőinek ilyen szintű személyes és feltétel nélküli támogatását – Orbán Viktoron kívül – egyetlen európai országvezető sem élvezi.

Ha azonban egy kissé szélesebb látószög alapján vizsgáljuk nemcsak magának a látogatásnak a jelentőségét, hanem annak az elmúlt években gondosan felépített magyar nemzetközi kapcsolatokba való illeszthetőségét, akkor fontos következtetésre juthatunk.

A vasárnapi, sorsdöntő választásokon ugyanis nemcsak arról döntünk, ki vezesse az országunkat, hanem arról is, hogy hazánk megmarad-e a saját történelmének alakítójaként, vagy visszacsúszik a középszerű, idegen hatalmak előtt megalázkodó és kizsákmányolható, B ligás országok közé.

A tét óriási, nemcsak a nemzeti oldal, hanem az ország számára is. Ugyanis az Orbán Viktor vezette Magyarország az elmúlt másfél évtizedben – erején felül teljesítve – olyan nemzetközi politikai és diplomáciai státust harcolt ki, amely európai viszonylatban Németország vagy Franciaország politikai súlyával vetekszik. Mindez pedig jelentősen megnövelte országunk cselekvőképességét is.

Ha felidézzük, jó egy évtizeddel ezelőtt milliószámra indultak meg Európa határai felé az ellenőrizetlen, hordákba verődött bevándorlók, és Európában egyedül Magyarország merte felemelni a hangját, valamint lezárni a teljes déli határszakaszát. Majd, amikor a koronavírus-járvány letarolta a későn és kis mennyiségben legyártott nyugati vakcinákra támaszkodó nyugat-európai országokat, szintén Magyarország volt az, amely képes volt nagy tételben keleti vakcinaszállítmányokat lekötni. S amikor négy évvel ezelőtt kitört a mostanra már „vérszivattyúként” emlegetett orosz–ukrán háború, ismét hazánk volt az egyetlen európai ország, amely a konfliktus kezdetén az öldöklés azonnali leállítása és a béketárgyalások megkezdése mellett foglalt következetesen állást.