idezojelek
Vélemény

Kérészéletű káoszkormányzások

A nyugati médiamunkások a Tisza-kormány ellentmondásait megpróbálják a legjobb színben feltüntetni.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
tisza pártszlovákiaLengyelországtusk kormányrobert ficokoalíciónyugat 2026. 05. 11. 5:45
Fotó: Europress/AFP/Saul Loeb
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos megemlíteni, hogy 

a Szlovákiában kipróbált kényszerkoalíció receptje a Donald Tusk-féle Polgári Koalíciót is bár győzelemre segítette Lengyelországban 2023-ban, a négypárti összefogás által vezetett kampányban elhangzott ígéretek, amelyek a „politikai rendszerváltást” célozták meg, mégsem valósultak meg. Ennek oka elsősorban a koalíció törékeny mivoltából fakadt,

 amely bár parlamenti többséghez jutott az összeállás révén, mindössze néhány százalékos többséget élvez a szejmben. Ennélfogva ha valamelyik koalíciós kis párt úgy döntene, hogy erkölcsi vagy ideológiai alapon mégsem szeretne egy teljes cikluson át a Tusk-kormánnyal együttműködni, a szűk többség azonnal megszűnne. Másodsorban hangsúlyozandó a lengyel politika azon sajátossága, amely az elnöki pozícióhoz kiemelt státuszt és befolyást rendel, s ez egy szűk parlamenti többséggel felálló kormány esetén bénító hatást gyakorol a kormányzásra.

Ha visszaemlékszünk, a három évvel ezelőtti választásokon még a PiS által jelölt korábbi elnök, Andrzej Duda foglalt helyet az elnöki székben, majd az azt követően megalakuló Tusk-kormány legnagyobb meglepetésére tavaly nyáron – a politikai trendhullámokkal szembemenve – az a Karol Nawrocki aratott győzelmet a baloldali kormánykoalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói polgármester ellen, akit szintén a PiS indított. Ezzel pedig az eleve törékeny, részben önkorlátozva működő Tusk-kormány olyan, hosszú távon súlyos politikai béklyót kapott, amely a hangzatos ígéreteknek gátat szabott. Mindez a közvélemény-kutatási adatokban is jól látszik: ha a konzervatív PiS és a patrióta Konföderáció koalícióban indulna el a következő választáson, jó eséllyel több szavazatot szerezne, mint a jelenlegi, Tusk-féle politikai közösség.

E két közép-európai példa láttán érthetőbbé válik a nemzetközi sajtó már-már tragikomédiába illő erőlködésének magyarázata, amely alapján a médiamunkások a megalakuló Tisza-kormány ellentmondásait próbálják a legjobb színben feltüntetni. 

Hiszen a múltbéli tapasztalatok azt mutatják, rendkívül nehéz műfaj a kényszerkoalíciók hosszú távon való életben tartása és azok politikai eredményeinek garantálása, ezért ezeknek a formációknak minden nyugati segítségre szükségük van. S persze még így is szinte borítékolható a bénultság, illetve a politikai kudarc.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkommunista

Legyen június 19-e állami ünnep!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Most még fáj, de kellett ez a vereség

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Jogos a nemzeti besorolás

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Jól eltervezett államcsíny zajlik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu