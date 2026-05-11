Kérészéletű káoszkormányzások

Fontos megemlíteni, hogy

a Szlovákiában kipróbált kényszerkoalíció receptje a Donald Tusk-féle Polgári Koalíciót is bár győzelemre segítette Lengyelországban 2023-ban, a négypárti összefogás által vezetett kampányban elhangzott ígéretek, amelyek a „politikai rendszerváltást” célozták meg, mégsem valósultak meg. Ennek oka elsősorban a koalíció törékeny mivoltából fakadt,

amely bár parlamenti többséghez jutott az összeállás révén, mindössze néhány százalékos többséget élvez a szejmben. Ennélfogva ha valamelyik koalíciós kis párt úgy döntene, hogy erkölcsi vagy ideológiai alapon mégsem szeretne egy teljes cikluson át a Tusk-kormánnyal együttműködni, a szűk többség azonnal megszűnne. Másodsorban hangsúlyozandó a lengyel politika azon sajátossága, amely az elnöki pozícióhoz kiemelt státuszt és befolyást rendel, s ez egy szűk parlamenti többséggel felálló kormány esetén bénító hatást gyakorol a kormányzásra.

Ha visszaemlékszünk, a három évvel ezelőtti választásokon még a PiS által jelölt korábbi elnök, Andrzej Duda foglalt helyet az elnöki székben, majd az azt követően megalakuló Tusk-kormány legnagyobb meglepetésére tavaly nyáron – a politikai trendhullámokkal szembemenve – az a Karol Nawrocki aratott győzelmet a baloldali kormánykoalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói polgármester ellen, akit szintén a PiS indított. Ezzel pedig az eleve törékeny, részben önkorlátozva működő Tusk-kormány olyan, hosszú távon súlyos politikai béklyót kapott, amely a hangzatos ígéreteknek gátat szabott. Mindez a közvélemény-kutatási adatokban is jól látszik: ha a konzervatív PiS és a patrióta Konföderáció koalícióban indulna el a következő választáson, jó eséllyel több szavazatot szerezne, mint a jelenlegi, Tusk-féle politikai közösség.

E két közép-európai példa láttán érthetőbbé válik a nemzetközi sajtó már-már tragikomédiába illő erőlködésének magyarázata, amely alapján a médiamunkások a megalakuló Tisza-kormány ellentmondásait próbálják a legjobb színben feltüntetni.

Hiszen a múltbéli tapasztalatok azt mutatják, rendkívül nehéz műfaj a kényszerkoalíciók hosszú távon való életben tartása és azok politikai eredményeinek garantálása, ezért ezeknek a formációknak minden nyugati segítségre szükségük van. S persze még így is szinte borítékolható a bénultság, illetve a politikai kudarc.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője