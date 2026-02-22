jamie carragherliverpoolszoboszlainottingham forestmohamed szalah

Carragher a Liverpool két játékosát a földbe döngölte, egyet az egekbe emelt egy mondattal

Nem játszott jól, de a Premier League 27. fordulójában a Liverpool 1-0-ra nyert a Nottingham Forest otthonában. Szoboszlai Domink és Kerkez Milos is ott volt a vendégek kezdőcsapatában, a Liverpool legendája, a szókimondó Jamie Carragher nem velük foglalkozott. Mohamed Szalah, Cody Gakpo és Rio Ngumoha teljesítményét értékelte, és ennek csak utóbbi örülhet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 19:14
Rio Ngumoha jó csere lett Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Amint arról beszámoltunk, a Nottingham Forest–Liverpool meccsen (0-1) Szoboszlai Dominik végigfutballozta a mérkőzést, Kerkez Milos a 83. percig volt a pályán. Alexis Mac Allister a 90. percben betalált ugyan, de a VAR-ellenőrzés után kezezés miatt a játékvezető visszavonta a találatot, ám az argentin légiós a 97. percben újra eredményes volt, immár szabályos gólt szerezve. Győzelme ellenére a címvédő továbbra is csak hatodik a tabellán.

Jamie Carragher szerint Rio Ngumoha több játéklehetőséget érdemelne a Liverpool csapatában
Jamie Carragher szerint Rio Ngumoha több játéklehetőséget érdemelne a Liverpool csapatában. Fotó: MI News/NurPhoto

A Liverpool nem játszott jól, és a szurkolói megkérdőjelezik Arne Slot vezetőedző döntését, azt, hogy Curtis Jones kezdett középpályán, Szoboszlai pedig megint jobbhátvéd lett. A drukkerek szerint ezért is döcögött a csapat játéka. Jones a 83. percben aztán elhagyta a pályán, Joe Gomez állt be a helyére, így Szoboszlai is előrébb mehetett. S az is nagy lökést adott a Liverpoolnak, hogy a 77. percben Mohamed Szalah helyére bejött a mindössze 17 éves Rio Ngumoha. A tinédzser lendületesen futballozott a jobb szélen, és Liverpool legendája, Jamie Carragher a Sky Sports szakkommentátoraként nagyon megdicsérte.

 

Carragher: Ngumoha remekül szállt be a Liverpool csapatába

– Beállt, és negyedóra alatt többet tett hozzá a csapat játékához mint addig Szalah és Gakpo. Teljesen megváltoztatta a játék képét. Több lehetőséget érdemelne, kezdőként kellene egyre többször pályára lépnie – idézi a Rousing The Kop Jamie Carragher szavait.

A liverpooli portál kiemeli, hogy Ngumoha a rendelkezésére álló rövid idő alatt kialakított egy nagy helyzetet, volt egy kulcspassza, két sikeres csele, 11-szer ért labdába, és 25,9 méteren vezette a labdát. A Sofascore 7,3-as osztályzatot adott a teljesítményére, és ez magasabb mint Szalah (6,2) és Gakpo (7,0) osztályzata, akik a mérkőzés nagy részében pályán voltak. A Sofascore-nál nem mellékesen Szoboszlai (7,6) lett a Liverpool legjobbja, Kerkez 6,8-as osztályzatot kapott.


 

 

A Liverpool szurkolóinak szavazatai alapján Alexis Mac Allister lett a meccs legjobbja:

 

 

Google News
