Carragher a Liverpool két játékosát a földbe döngölte, egyet az egekbe emelt egy mondattal

Amint arról beszámoltunk, a Nottingham Forest–Liverpool meccsen (0-1) Szoboszlai Dominik végigfutballozta a mérkőzést, Kerkez Milos a 83. percig volt a pályán. Alexis Mac Allister a 90. percben betalált ugyan, de a VAR-ellenőrzés után kezezés miatt a játékvezető visszavonta a találatot, ám az argentin légiós a 97. percben újra eredményes volt, immár szabályos gólt szerezve. Győzelme ellenére a címvédő továbbra is csak hatodik a tabellán.

Jamie Carragher szerint Rio Ngumoha több játéklehetőséget érdemelne a Liverpool csapatában. Fotó: MI News/NurPhoto

A Liverpool nem játszott jól, és a szurkolói megkérdőjelezik Arne Slot vezetőedző döntését, azt, hogy Curtis Jones kezdett középpályán, Szoboszlai pedig megint jobbhátvéd lett. A drukkerek szerint ezért is döcögött a csapat játéka. Jones a 83. percben aztán elhagyta a pályán, Joe Gomez állt be a helyére, így Szoboszlai is előrébb mehetett. S az is nagy lökést adott a Liverpoolnak, hogy a 77. percben Mohamed Szalah helyére bejött a mindössze 17 éves Rio Ngumoha. A tinédzser lendületesen futballozott a jobb szélen, és Liverpool legendája, Jamie Carragher a Sky Sports szakkommentátoraként nagyon megdicsérte.