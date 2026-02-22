Dárdai Márton szörnyű meccse után a Hertha trénere nem kertelt

Az egykor szebb napokat látott Hertha – amelyet Dárdai Pál is irányított éveken keresztül –, 2023-ban kiesett a Bundesligából, és nem tud visszajutni az élvonalba. A másodosztályban 2024-ben a 9., 2025-ben a 11. helyen végzett. Most ugyan a hetedik helyen áll, de vasárnap a 23. fordulóban csúfos vereségbe szaladt bele, 5-2-re kikapott a negyedik helyen álló Paderborn otthonában.

Nagy győzelmet aratott a Paderborn a Hertha, Dárdai Márton csapata ellen

A Hertha csapatában Dárdai Márton is nagyon rossz napot fogott ki

Stefan Leitl tavaly február 18-án lett a csapat vezetőedzője, és a Hertha azóta még nem kapott öt gólt. A berlini gárda legutóbb 2023. szeptember 2-án szedett be legalább öt gólt, akkor 6-4-re veszített a Magdeburg ellen, pedig négyszer is vezetett. Most nem vezetett, és már 5-1-es vesztésre állt, amikor még egy gólt szerzett. A vendégeknél a 18-szoros magyar válogatott Dárdai Márton végig a pályán volt. A Sofascore 5,1-es osztályzatot adott neki, ez lett a leggyengébb a Herthából.

Mivel a Hertha a tabella harmadik helyezettjétől – amely osztályozót játszhat – tíz pontra van lemaradva, Stefan Leitl is kimondta a lefújás után: nincs értelme a feljutásról beszélni.