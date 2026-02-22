Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

herthadárdai mártonstefan leitlpaderborn

Dárdai Márton szörnyű meccse után a Hertha trénere nem kertelt

A német labdarúgó-bajnokság második vonalában a 23. fordulóban a Hertha kellemetlen vereségbe szaladt bele, 5-2-re kikapott a Paderborn otthonában. A vendégeknél a 18-szoros magyar válogatott Dárdai Márton végig a pályán volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 16:29
A paderborni stadion eredményjelzője Fotó: SWEN PFORTNER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egykor szebb napokat látott Hertha – amelyet Dárdai Pál is irányított éveken keresztül –, 2023-ban kiesett a Bundesligából, és nem tud visszajutni az élvonalba. A másodosztályban 2024-ben a 9., 2025-ben a 11. helyen végzett. Most ugyan a hetedik helyen áll, de vasárnap a 23. fordulóban csúfos vereségbe szaladt bele, 5-2-re kikapott a negyedik helyen álló Paderborn otthonában.

Nagy győzelmet aratott a Paderborn a Hertha, Dárdai Márton csapata ellen
Nagy győzelmet aratott a Paderborn a Hertha, Dárdai Márton csapata ellen

A Hertha csapatában Dárdai Márton is nagyon rossz napot fogott ki

Stefan Leitl tavaly február 18-án lett a csapat vezetőedzője, és a Hertha azóta még nem kapott öt gólt. A berlini gárda legutóbb 2023. szeptember 2-án szedett be legalább öt gólt, akkor 6-4-re veszített a Magdeburg ellen, pedig négyszer is vezetett. Most nem vezetett, és már 5-1-es vesztésre állt, amikor még egy gólt szerzett. A vendégeknél a 18-szoros magyar válogatott Dárdai Márton végig a pályán volt. A Sofascore 5,1-es osztályzatot adott neki, ez lett a leggyengébb a Herthából.

 

Mivel a Hertha a tabella harmadik helyezettjétől – amely osztályozót játszhat – tíz pontra van lemaradva, Stefan Leitl is kimondta a lefújás után: nincs értelme a feljutásról beszélni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.