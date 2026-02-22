Szörnyű liverpooli produkció Nottinghamben, szürreális végjáték Szoboszlaiék meccsén

Rendkívüli

Szörnyű első félidőt produkált a Liverpool a Nottingham Forest vendégeként a Premier League 27. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. A szünet után azonban feljavultak Szoboszlai Dominikék, és Alexis Mac Allister a hajrában szerzett két góljából egy érvényes volt és győzelmet ért, a Liverpool 1-0-ra nyert.

2026. 02. 22.
Szoboszlai Dominik és Morgan Gibbs-White csatája a Nottingham–Liverpool mérkőzésen Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A Nottingham Forest parádézott az előző idényben, sokáig a dobogón, vagy annak közelében tanyázott. Az útja során több topcsapat skalpját is begyűjtötte, a későbbi bajnok Liverpool ellen például egy győzelem és egy döntetlen volt a mérlege. A Premier League mostani kiírásában azonban szó sincs Forest-parádéról, most a kiesés elkerülése a csapat fő célja, mivel a 27. forduló előtt csak három ponttal és egy pozícióval volt a vonal felett. Ehhez képest az őszi szezonban a Liverpoolt megint megverte, amely így már három meccs óta nyeretlen a nottinghamiek ellen. A két együttes vasárnapi randevúja előtt ugyanakkor a Vörösök voltak jobb formában, legutóbbi öt tétmeccsükből négy győzelemmel zárult, egy, a Manchester City elleni vereség mellett. A Forest jobbára csak az Európa-ligában gyűjt pontokat, ott éppen a Ferencvárost is kiütötte 4-0-ra, de az angol bajnokságban nem áll jól a szénája, edzőt is cserélt a klub: Sean Dyche helyére Vitor Pereira érkezett másfél hete.

Alexis Mac Allister két gólt is szerzett a mérkőzés hajrájában, mégsem nyert a Liverpool
A liverpooli Alexis Mac Allister (fehérben) két gólt is szerzett a mérkőzés hajrájában, egy érvényes volt Fotó: BEN STANSALL / AFP

Wirtz már a meccs előtt megsérült

Jobbhátvédek híján Szoboszlai Dominik vasárnap délután is ezen a poszton kezdett, míg Kerkez Milos a bal oldalon látta el ugyanezt a feladatot. A Liverpool egyik legjobb formában lévő játékosa, Florian Wirtz is ott lett volna a kezdőcsapatban, de végül a lelátóról kényszerült végignézni a nottinghami bajnokit, a bemelegítés során megsérült.

A címvédőre jellemző, hogy nehezen lendül bele a mérkőzésekbe, az első félidőkben általában gyengébb teljesítményt nyújt, mint a másodikban. Ezúttal alárendelt pozícióba kényszerült a Forest ellen, amely óriási elánnal ment előre. Ezt az első játékrész statisztikái is bizonyítják: 

  • a labdabirtoklás: 59-41 százalék, 
  • a várható gólok száma (xG): 0,91-0,06
  • lövések száma: 12-2
  • kaput eltaláló lövések száma: 2-0.

A Forest a 3. percben járt a legközelebb az első gól megszerzéséhez. A Liverpool szerencséje, mint az a statisztikákból is látszik, hogy a hazaiak ritkán találták el Alisson kapuját. A Vörösök rettenetes teljesítményét látva Arne Slot harminc perc elteltével kicserélte Szoboszlait és Curtis Jonest, előbbi a középpályára vonult, utóbbi jobbhátvédnek állt. Wirtz nélkül hiányott a kreativitás a sokat hibázó vendégek játékából, Szoboszlai nélkül pedig a vezér hiányzott a középpályáról, ezen a húzással igyekezett javítani ezen a holland edző.

Feljavult a Liverpool, hajrágólok a Forest ellen

A 0-0-s első félidő után a Liverpool kissé összekapta magát, az első ziccere és kaput eltaláló lövése az 54. percben jött, de Stefan Ortega bravúrral védte Curtis Jones közeli próbálkozását. Úgy tűnt, a kis javulás kevés lesz ahhoz, hogy a Vörösök bedarálják az ellenfelüket, már csak azért is, mert a Nottingham sem dobta be a törülközőt.

A Liverpool nem igazán tudott ziccereket kialakítani, a 90. percben mégis megszerezte a vezetést, Hugo Ekitiké közeli fejese után Ola Aina próbált menteni, viszont Alexis Mac Allistert találta el, akiről a hálóba pattant a labda. Mint kiderült, bár Paul Tierney vissza sem nézte az esetet, az argentin könyökén változtatott irányt a játékszer, maradt a 0-0. De nem sokáig, a 97. percben ugyanis Mac Allister ismét betalált, Szoboszlai beadása után a kipattanót vágta közelről a kapuba. Videózás következett, lesre gyanakodtak a VAR-szobában.

Nem volt az, 1-0-s vendéggyőzelemmel zárult a találkozó, amelyet Szoboszlai végigjátszott, Kerkezt pedig a 83. percben cserélték le.

A Liverpool tehát kihasználta a riválisok botlását, ezzel együtt is a hatodik helyen szerénykedik, de pontszámban beérte a Chelsea-t és a hétfőn az Everton otthonában pályára lépő Manchester Unitedet. A Forest továbbra is a 17.

Premier League, 27. forduló:

szombat:

  • West Ham United–Bournemouth 0-0
  • Aston Villa–Leeds United 1-1 (0-1)
  • Brentford–Brighton 0-2 (0-2)
  • Chelsea–Burnley 1-1 (1-0)
  • Manchester City–Newcastle United 2-1 (2-1)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)
  • Nottingham Forest–Liverpool 0-1 (0-0)
  • Sunderland–Fulham 1-3 (0-0)
  • Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Everton–Manchester United 21.00 (tv: Match4)

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

