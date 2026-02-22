Szörnyű liverpooli produkció Nottinghamben, szürreális végjáték Szoboszlaiék meccsén

A Nottingham Forest parádézott az előző idényben, sokáig a dobogón, vagy annak közelében tanyázott. Az útja során több topcsapat skalpját is begyűjtötte, a későbbi bajnok Liverpool ellen például egy győzelem és egy döntetlen volt a mérlege. A Premier League mostani kiírásában azonban szó sincs Forest-parádéról, most a kiesés elkerülése a csapat fő célja, mivel a 27. forduló előtt csak három ponttal és egy pozícióval volt a vonal felett. Ehhez képest az őszi szezonban a Liverpoolt megint megverte, amely így már három meccs óta nyeretlen a nottinghamiek ellen. A két együttes vasárnapi randevúja előtt ugyanakkor a Vörösök voltak jobb formában, legutóbbi öt tétmeccsükből négy győzelemmel zárult, egy, a Manchester City elleni vereség mellett. A Forest jobbára csak az Európa-ligában gyűjt pontokat, ott éppen a Ferencvárost is kiütötte 4-0-ra, de az angol bajnokságban nem áll jól a szénája, edzőt is cserélt a klub: Sean Dyche helyére Vitor Pereira érkezett másfél hete.

A liverpooli Alexis Mac Allister (fehérben) két gólt is szerzett a mérkőzés hajrájában, egy érvényes volt Fotó: BEN STANSALL / AFP

Wirtz már a meccs előtt megsérült

Jobbhátvédek híján Szoboszlai Dominik vasárnap délután is ezen a poszton kezdett, míg Kerkez Milos a bal oldalon látta el ugyanezt a feladatot. A Liverpool egyik legjobb formában lévő játékosa, Florian Wirtz is ott lett volna a kezdőcsapatban, de végül a lelátóról kényszerült végignézni a nottinghami bajnokit, a bemelegítés során megsérült.

A címvédőre jellemző, hogy nehezen lendül bele a mérkőzésekbe, az első félidőkben általában gyengébb teljesítményt nyújt, mint a másodikban. Ezúttal alárendelt pozícióba kényszerült a Forest ellen, amely óriási elánnal ment előre. Ezt az első játékrész statisztikái is bizonyítják:

a labdabirtoklás: 59-41 százalék,

a várható gólok száma (xG): 0,91-0,06

lövések száma: 12-2

kaput eltaláló lövések száma: 2-0.

A Forest a 3. percben járt a legközelebb az első gól megszerzéséhez. A Liverpool szerencséje, mint az a statisztikákból is látszik, hogy a hazaiak ritkán találták el Alisson kapuját. A Vörösök rettenetes teljesítményét látva Arne Slot harminc perc elteltével kicserélte Szoboszlait és Curtis Jonest, előbbi a középpályára vonult, utóbbi jobbhátvédnek állt. Wirtz nélkül hiányott a kreativitás a sokat hibázó vendégek játékából, Szoboszlai nélkül pedig a vezér hiányzott a középpályáról, ezen a húzással igyekezett javítani ezen a holland edző.