Premier LeagueAFC BournemouthTóth AlexJames Milner

Másodszor esett meg ez Tóth Alexszel a Bournemouth színeiben

Az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában a Bournemouth 0-0-s döntetlent játszott a West Ham United otthonában. Tóth Alex a vendégeknél csereként sem lépett pályára, végig a kispadon ült. Ami a többi mérkőzést illeti: James Milner Premier League-rekordot döntött, míg a dobogóért harcoló Chelsea és Aston Villa is pontokat vesztett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 20:25
Tóth Alex ezúttal nem kezdett a Bournemouth-ban Fotó: Getty Images Europe/James Gill - Danehouse
Az FTC-től januárban igazolt Tóth Alex az első két Premier League-mérkőzésén a hajrában állt be, majd egy találkozót végig a kispadon töltött, múlt héten az Everton otthonában pedig kezdőként 58 percet töltött a pályán. A húszéves magyar középpályás a kieső helyen álló West Ham otthonában ismét a kispadon kezdett, a forduló előtt kilencedik Bournemouth így eleinte nélküle próbálta érvényesíteni a papírformát.

Tóth Alex (balra) az Everton ellen kezdett a Bournemouth-ban, a West Ham ellen nem
Tóth Alex (balra) az Everton ellen kezdett a Bournemouth-ban, a West Ham ellen nem. Fotó: PA Wire/Peter Byrne

Tóth Alex nélkül nem nyert a Bournemouth

Az első percekben a londoniak meglepték Andoni Iraola vezetőedző együttesét, több nagy helyzetet is kialakítottak, de a folytatásban is jóval közelebb jártak a gólhoz. A vendégek hiába birtokolták többet a labdát, a West Ham jóval több (kilenc) lövéssel próbálkozott, így a Bournemouth örülhetett inkább a gól nélküli első félidőnek.

Fordulás után sem történt változás: leginkább a Bournemouth támadott, ám komolyabb veszély teremtése nélkül. A játékrész közepén azért egy kapufáig eljutottak a vendégek, de a Tóth Alexet végül – az Aston Villa elleni találkozó után másodszor – nem bevető csapat győzni nem tudott. A két együttes sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon az angol bajnokságban.

Milner rekordja, a Chelsea botlása

James Milner, a Brighton rutinos középpályása győzelemmel ünnepelte rekordját: a negyvenéves futballista a Brentford otthonában 2-0-ra megnyert összecsapáson 654. alkalommal lépett pályára a bajnokságban. A klubvilágbajnok Chelsea az utolsó pillanatban emberhátrányban bukta el a három pontot, miután a vendég Burnley a 93. percben egyenlített a Stamford Bridge-en.

Premier League, 27. forduló:

szombat:

  • West Ham United–Bournemouth 0-0
  • Aston Villa–Leeds United 1-1 (0-1)
  • Brentford–Brighton 0-2 (0-2)
  • Chelsea–Burnley 1-1 (1-0)
  • Manchester City-Newcastle United 21.00

vasárnap:

  • Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 15.00
  • Nottingham Forest–Liverpool 16.00
  • Sunderland–Fulham 15.00
  • Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30

hétfő:

  • Everton–Manchester United 21.00

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

