Másodszor esett meg ez Tóth Alexszel a Bournemouth színeiben

Az FTC-től januárban igazolt Tóth Alex az első két Premier League-mérkőzésén a hajrában állt be, majd egy találkozót végig a kispadon töltött, múlt héten az Everton otthonában pedig kezdőként 58 percet töltött a pályán. A húszéves magyar középpályás a kieső helyen álló West Ham otthonában ismét a kispadon kezdett, a forduló előtt kilencedik Bournemouth így eleinte nélküle próbálta érvényesíteni a papírformát.
Tóth Alex nélkül nem nyert a Bournemouth
Az első percekben a londoniak meglepték Andoni Iraola vezetőedző együttesét, több nagy helyzetet is kialakítottak, de a folytatásban is jóval közelebb jártak a gólhoz. A vendégek hiába birtokolták többet a labdát, a West Ham jóval több (kilenc) lövéssel próbálkozott, így a Bournemouth örülhetett inkább a gól nélküli első félidőnek.
Fordulás után sem történt változás: leginkább a Bournemouth támadott, ám komolyabb veszély teremtése nélkül. A játékrész közepén azért egy kapufáig eljutottak a vendégek, de a Tóth Alexet végül – az Aston Villa elleni találkozó után másodszor – nem bevető csapat győzni nem tudott. A két együttes sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon az angol bajnokságban.
Milner rekordja, a Chelsea botlása
James Milner, a Brighton rutinos középpályása győzelemmel ünnepelte rekordját: a negyvenéves futballista a Brentford otthonában 2-0-ra megnyert összecsapáson 654. alkalommal lépett pályára a bajnokságban. A klubvilágbajnok Chelsea az utolsó pillanatban emberhátrányban bukta el a három pontot, miután a vendég Burnley a 93. percben egyenlített a Stamford Bridge-en.
Premier League, 27. forduló:
szombat:
- West Ham United–Bournemouth 0-0
- Aston Villa–Leeds United 1-1 (0-1)
- Brentford–Brighton 0-2 (0-2)
- Chelsea–Burnley 1-1 (1-0)
- Manchester City-Newcastle United 21.00
vasárnap:
- Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 15.00
- Nottingham Forest–Liverpool 16.00
- Sunderland–Fulham 15.00
- Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30
hétfő:
- Everton–Manchester United 21.00
A tabella állása ide kattintva megtekinthető.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!