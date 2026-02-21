Másodszor esett meg ez Tóth Alexszel a Bournemouth színeiben

Az FTC-től januárban igazolt Tóth Alex az első két Premier League-mérkőzésén a hajrában állt be, majd egy találkozót végig a kispadon töltött, múlt héten az Everton otthonában pedig kezdőként 58 percet töltött a pályán. A húszéves magyar középpályás a kieső helyen álló West Ham otthonában ismét a kispadon kezdett, a forduló előtt kilencedik Bournemouth így eleinte nélküle próbálta érvényesíteni a papírformát.

Tóth Alex (balra) az Everton ellen kezdett a Bournemouth-ban, a West Ham ellen nem. Fotó: PA Wire/Peter Byrne

Tóth Alex nélkül nem nyert a Bournemouth

Az első percekben a londoniak meglepték Andoni Iraola vezetőedző együttesét, több nagy helyzetet is kialakítottak, de a folytatásban is jóval közelebb jártak a gólhoz. A vendégek hiába birtokolták többet a labdát, a West Ham jóval több (kilenc) lövéssel próbálkozott, így a Bournemouth örülhetett inkább a gól nélküli első félidőnek.

Fordulás után sem történt változás: leginkább a Bournemouth támadott, ám komolyabb veszély teremtése nélkül. A játékrész közepén azért egy kapufáig eljutottak a vendégek, de a Tóth Alexet végül – az Aston Villa elleni találkozó után másodszor – nem bevető csapat győzni nem tudott. A két együttes sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon az angol bajnokságban.

Milner rekordja, a Chelsea botlása

James Milner, a Brighton rutinos középpályása győzelemmel ünnepelte rekordját: a negyvenéves futballista a Brentford otthonában 2-0-ra megnyert összecsapáson 654. alkalommal lépett pályára a bajnokságban. A klubvilágbajnok Chelsea az utolsó pillanatban emberhátrányban bukta el a három pontot, miután a vendég Burnley a 93. percben egyenlített a Stamford Bridge-en.