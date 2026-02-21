Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

Átok ül az Ágyúsokon, meg van írva a csillagokban az Arsenal bukása

Abban a pillanatban, amikor a Wolverhampton Edozie révén kiegyenlített az Ágyúsok ellen a 94. percben, sokakban felmerülhetett, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt években, a londoniak megint elrontják az idény hajráját és képtelenek lesznek megnyerni a Premier League-et, pedig több mint két évtizede sóvárognak már erre. Sőt, az is előfordulhat, hogy az Arsenal trófea nélkül marad, pedig Mikel Arteta csapata jelenleg négy sorozatban van versenyben a végső sikerért.

2026. 02. 21. 6:20
Az Arsenal eddig parádés idényt fut, vezet a PL-ben, és valamennyi kupában áll – BL, FA és Ligakupa –, de könnyen előfordulhat, hogy megint hoppon marad
Az Arsenal eddig parádés idényt fut, vezet a PL-ben, és valamennyi kupában áll – BL, FA és Ligakupa –, de könnyen előfordulhat, hogy megint hoppon marad Fotó: AFP/Ben Stansall
Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben. Ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok, olyan játékosokkal a soraiban, mint Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires és Dennis Bergkamp. A londoni fanatikusok azóta sóvárognak az újabb elsőségre, és egészen szerda késő éjszakáig úgy tűnt, hogy most végre megtörik a jég, és az Ágyúsok májusban megint bajnoki aranyat ünnepelhetnek, amit akár további három trófeával fejelhetnek meg.

Éppen 22 éve történt meg utoljára, hogy az Arsenal megnyerte a Premier League-t, mégpedig veretlenül
22 éve történt meg utoljára, hogy az Arsenal megnyerte a Premier League-t, mégpedig veretlenül      Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az Arsenal mumusa, a Manchester City nagy esélyt kapott

Miután a szerdai, előre hozott bajnokin kétgólos előnyt leadva 2-2-es döntetlent játszottak a londoniak a Premier League jelenlegi utolsó helyezettje, a Wolverhampton ellen – a Farkasok összesen tíz pontot szereztek eddig a bajnokságban –, nem kerülhető el a kérdés, hogy vajon mentálisan készen áll-e az Arsenal arra, hogy véget vessen a bajnoki címre való 22 éves várakozásnak. Ugyanis az idényben most először tűnik úgy, hogy az aranyérem mintha kezdene kicsúszni Mikel Arteta és játékosai kezéből.

Ha az egy bajnokival kevesebbet játszó Manchester City – amely öt ponttal van lemaradva a második helyen – megnyeri mind a hátralévő 12 mérkőzését, beleértve az Arsenal elleni hazai találkozót is, akkor az első helyen zárja a 2025/26-os Premier League-kiírást. Persze, igaz ez fordítva is, amennyiben az Ágyúsok győzedelmeskednek a hátralévő 11 találkozójukon. Ám a szurkolók talán előbb gondolnak az első változatra, miután a londoniakat kísérti a múlt szelleme, hiszen többször is nagy előnyből végül Pep Guardiola csapata mögött végeztek a második helyen.

Az Arsenal négy sorozatban is versenyben van a trófeákért, és a sokat sérült Kai Havertz ha egyszer felépül, sokat segíthet a csapatán
Ha a sokszor sérült Kai Havertz egyszer felépül, sokat segíthet a csapatán      Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az elmúlt öt idényben az Arsenal csak egyszer nyert meg tíz mérkőzést az utolsó 12 fordulóban a Premier League-ben, ám soha nem szerzett több pontot ezeken a bajnokikon, mint az a csapat, amelyik végül megnyerte a bajnoki címet.

2020/21-es idény

  • Manchester City 12 meccs, 8 győzelem, 4 vereség – 24 pont
  • Arsenal 12 meccs, 7 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség – 24 pont

2021/22-es idény

  • Manchester City 12 meccs, 9 győzelem, 3 döntetlen – 30 pont
  • Arsenal 12 meccs, 6 győzelem, 0 döntetlen, 6 vereség – 18 pont

2022/23-as idény

  • Manchester City 12 meccs, 10 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség – 31 pont
  • Arsenal 12 meccs, 6 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség – 21 pont

2023/24-es idény

  • Manchester City 12 meccs, 10 győzelem, 2 döntetlen – 32 pont
  • Arsenal 12 meccs, 10 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség – 31 pont

2024/25-ös idény

  • Liverpool 12 meccs, 7 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség – 23 pont
  • Arsenal 12 meccs, 5 győzelem, 6 döntetlen, 1 vereség – 21 pont

A Wolverhampton–Arsenal 2-2-re végződött találkozó rövid összefoglalója:

Hat éve várnak trófeára a londoniak

Az Arsenal eddigi menetelését látva sokan voltak biztosak abban, hogy a londoniak 2020 óta először megnyernek meg egy sorozatot. Ugyanis ők vezetik a Premier League-t, pontveszteség nélkül ott vannak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, az FA-kupa ötödik fordulójában és döntőt vívnak a legnagyobb idei riválisukkal, a Manchester Cityvel a Ligakupában. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Égszínkékek szintén mind a négy sorozatban küzdenek a végső sikerért.

Alan Smith, a londoniak egykori csatára elismerte, hogy a szellem kezd kiszabadulni a palackból, hiszen az Ágyúsok immár azt a történelmi rekordot is magukénak tudhatják, hogy az ő meccsükön fordult először elő a Premier League történetében, hogy a sereghajtó kétgólos hátrányból pontot ment a listavezetővel szemben.

– Úgy érzem, ez egy sorsdöntő pillanat, talán egy fordulópont. Most a Manchester City kezében van a siker kulcsa, hiszen egyrészt ez a szituáció már ismerős a számára az elmúlt évekből, és Guardiola tapasztalatával akár ki is használhatják a londoniak idegességét, akik sajnos többször is igazolták már, nem bírják a nyomást – mondta a BBC Sportsnak Alan Smith, aki attól fél, hogy a vasárnapi, Tottenham elleni városi rangadón sem lesz képes javítani egykori klubja.

Az Arsenal és a Manchester City bajnoki sorsolása a hátralévő 12 fordulóban

  • Wolverhampton (idegenben) 2-2, illetve Crystal Palace (otthon)
  • Tottenham (idegenben), illetve Newcastle (otthon)
  • Chelsea (otthon), illetve Leeds (idegenben)
  • Brighton (idegenben), illetve Nottingham (otthon)
  • Everton (otthon), illetve West Ham (idegenben)
  • Bournemouth (otthon), illetve Chelsea (idegenben)
  • Manchester City–Arsenal
  • Newcastle (otthon), illetve Burnley (idegenben)
  • Fulham (otthon), illetve Everton (idegenben)
  • West Ham (idegenben), illetve Brentford (otthon)
  • Burnley (otthon), illetve Bournemouth (idegenben)
  • Crystal Palace (idegenben), illetve Aston Villa (otthon)
Az Arsenal edzője, Mikel Arteta szerint a játékosoknak egyénileg és csapatszinten is javulniuk kell, ha 22 év sóvárgás után meg szeretnék nyerni a Premier League-t
Az Arsenal edzője, Mikel Arteta szerint a játékosoknak egyénileg és csapatszinten is javulniuk kell, ha 22 év sóvárgás után meg szeretnék nyerni a Premier League-et       Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mikel Arteta: Nem szabad pánikolni

Az Arsenal spanyol szakvezetőjének nem is az ellenfelekkel, hanem saját csapatának pszichikai felkészítésével kell elsősorban foglalkoznia, hogy a játékosok ne essenek pánikba a kiélezett helyzetben, hanem kizárólag az előttük álló feladatokra koncentráljanak. 

– Felkészültek leszünk, hogy megnyerjük minden egyes meccsünket. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy erre koncentrálunk, és egyénileg valamint csapatként is előrelépünk, hogy hétről hétre jobbak legyünk az ellenfeleinknél. Nem szabad hagynunk, hogy a City nyomás alatt tartson bennünket – állapította meg Mikel Arteta.

A 18 Premier League-mérkőzésből, amelyen az Arsenal szerzett vezetést, összesen három bajnokin fordult elő, hogy a londoniak nem tudták megszerezni a három pontot. 

A csapat egyik legjobbja, Declan Rice szerint az idényük kezd egy hullámvasúthoz hasonlítani, és a középpályás szerint az most a legfontosabb feladatuk, hogy kizárják a külvilág zajait, és kizárólag a trófeák megnyerésére koncentráljanak.

Peter Crouch úgy véli, hogy az Arsenalnak soha nem lesz nagyobb esélye a bajnoki cím megnyerésére, mint most, hiszen a szokottnál gyengébben teljesítenek a legnagyobb riválisok – a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United és a Chelsea –, ami váratlanul nagy lehetőséget kínált az Ágyúsoknak.

Premier League, 27. forduló:

szombat:

  • Aston Villa–Leeds United 16.00 (tv: Match4)
  • Brentford–Brighton 16.00
  • Chelsea–Burnley 16.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Bournemouth 18.30 (tv: Spíler1)
  • Manchester City–Newcastle United 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 15.00
  • Nottingham Forest–Liverpool 16.00 (tv: Match4)
  • Sunderland–Fulham 15.00 (tv: Spíler1)
  • Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Everton–Manchester United 21.00

A Premier League bajnoki tabelláját itt tekinthetik meg.

Az Ágyúsok valamennyi meccsüket megnyerték a BL-alapszakaszban, a Brugge elleni meccs összefoglalója:

