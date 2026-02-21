Átok ül az Ágyúsokon, meg van írva a csillagokban az Arsenal bukása

Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben. Ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok, olyan játékosokkal a soraiban, mint Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires és Dennis Bergkamp. A londoni fanatikusok azóta sóvárognak az újabb elsőségre, és egészen szerda késő éjszakáig úgy tűnt, hogy most végre megtörik a jég, és az Ágyúsok májusban megint bajnoki aranyat ünnepelhetnek, amit akár további három trófeával fejelhetnek meg.

22 éve történt meg utoljára, hogy az Arsenal megnyerte a Premier League-t, mégpedig veretlenül Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az Arsenal mumusa, a Manchester City nagy esélyt kapott

Miután a szerdai, előre hozott bajnokin kétgólos előnyt leadva 2-2-es döntetlent játszottak a londoniak a Premier League jelenlegi utolsó helyezettje, a Wolverhampton ellen – a Farkasok összesen tíz pontot szereztek eddig a bajnokságban –, nem kerülhető el a kérdés, hogy vajon mentálisan készen áll-e az Arsenal arra, hogy véget vessen a bajnoki címre való 22 éves várakozásnak. Ugyanis az idényben most először tűnik úgy, hogy az aranyérem mintha kezdene kicsúszni Mikel Arteta és játékosai kezéből.

Ha az egy bajnokival kevesebbet játszó Manchester City – amely öt ponttal van lemaradva a második helyen – megnyeri mind a hátralévő 12 mérkőzését, beleértve az Arsenal elleni hazai találkozót is, akkor az első helyen zárja a 2025/26-os Premier League-kiírást. Persze, igaz ez fordítva is, amennyiben az Ágyúsok győzedelmeskednek a hátralévő 11 találkozójukon. Ám a szurkolók talán előbb gondolnak az első változatra, miután a londoniakat kísérti a múlt szelleme, hiszen többször is nagy előnyből végül Pep Guardiola csapata mögött végeztek a második helyen.

Ha a sokszor sérült Kai Havertz egyszer felépül, sokat segíthet a csapatán Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az elmúlt öt idényben az Arsenal csak egyszer nyert meg tíz mérkőzést az utolsó 12 fordulóban a Premier League-ben, ám soha nem szerzett több pontot ezeken a bajnokikon, mint az a csapat, amelyik végül megnyerte a bajnoki címet.