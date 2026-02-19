Elvesztette a fejét az Arsenal sztárja, a váratlan kudarc után Arteta temetni kezdte csapatát

Az Arsenal előnye öt pontra nőtt ugyan az üldöző, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt, de az Ágyúsoknak a legutóbbi két bajnokijukon csupán két pontot sikerült szerezniük. Így nem csoda, hogy elszakadt a cérna a Mikel Arteta vezette Arsenal játékosainál, a mérkőzés után elszabadultak az indulatok, elsősorban Gabriel Jesus vesztette el a fejét.

Az Arsenal csatára, Gabriel Jesus fellökte Yerson Mosquerát a Wolverhampton elleni bajnoki végén. Fotó: AFP/Paul Ellis

Az Arsenal pontokat veszített Wolverhamptonban

A Molineux Stadionban rendezett találkozó sokáig az Arsenal forgatókönyve szerint alakult. A vendégek villámrajtot vettek, Bukayo Saka már az ötödik percben megszerezte a vezetést, majd nem sokkal később Piero Hincapie megduplázta az előnyt. Ekkor úgy festett, hogy kulcsfontosságú győzelmet arathat a bajnoki versenyfutásban, azonban a második félidőben fordulat érkezett. A Wolves a 61. percben Hugo Bueno látványos góljával szépített, majd a hajrában drámai körülmények között egyenlített.

Egy beadásnál David Raya bizonytalankodott, a labda pedig Tom Edozie elé került, akinek a 94. perces lövése arról a Riccardo Calafioriról pattant a kapuba, aki egy perccel korábban állt be.

A lefújás után elszabadultak az indulatok: Gabriel Jesus dühösen odalépett a Wolves védőjéhez, Yerson Mosquerához, és mellkason lökte a kolumbiai játékost. Mosquera a kontakt után a földre esett, a fejét fogva fetrengett, ami azonnal tömegjelenetet váltott ki. A játékosok egymásnak feszültek, gyorsan lökdösődés alakult ki, Riccardo Calafiori és Mateus Mane szóváltásba keveredett, míg Adam Armstrong határozott mozdulattal indult Jesus felé, mielőtt a stábtagok közbeléptek volna. A pályán kaotikus állapotok uralkodtak, az edzők és a kispadok tagjai igyekeztek szétválasztani a feleket.

Gabriel Jesust a jelenetek közepette végül egy Arsenal-stábtag kísérte le a pályáról, és gyorsan az öltözőfolyosóra terelte.

A brazil csatár sárga lapot kapott az incidens során.

A Sky Sports szakértőjeként nyilatkozó Alan Smith úgy vélte, az eset azt mutatta, hogy a londoniak elvesztették a fejüket és megingott az önbizalmuk. A korábbi csatár gondolataival egybeestek az Ágyúsok spanyol edzőjének, Mikel Artetának a szavai is, aki szerint a játékosainál nincs minden rendben fejben.