Elvesztette a fejét az Arsenal sztárja, a váratlan kudarc után Arteta temetni kezdte csapatát

A listavezető Arsenal 2-2-es döntetlent játszott idegenben a sereghajtó Wolverhamptonnal az angol labdarúgó-bajnokságban szerda este, és a Brentford elleni mérkőzéshez hasonlóan újabb két pontot veszített. A lefújás után az Arsenal brazil támadója, Gabriel Jesus nekirontott a hazaiak játékosának Yerson Mosquerának, és heves tömegjelenet alakult ki a pályán. A londoniak edzője, Mikel Arteta keményen bírálta a játékosait, és elismerte, hogy a kiesőjelölt elleni teljesítmény kérdéseket vet fel a csapat mentális erejével kapcsolatban a bajnoki versenyfutás során.

2026. 02. 19.
Az Arsenal csatára, Gabriel Jesus nekiment a Wolverhampton védőjének, Yerson Mosquerának Fotó: AFP/Paul Ellis
Az Arsenal előnye öt pontra nőtt ugyan az üldöző, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt, de az Ágyúsoknak a legutóbbi két bajnokijukon csupán két pontot sikerült szerezniük. Így nem csoda, hogy elszakadt a cérna a Mikel Arteta vezette Arsenal játékosainál, a mérkőzés után elszabadultak az indulatok, elsősorban Gabriel Jesus vesztette el a fejét.

Az Arsenal csatára, Gabriel Jesus fellökte Yerson Mosquerát a Wolverhampton elleni bajnoki végén
Az Arsenal csatára, Gabriel Jesus fellökte Yerson Mosquerát a Wolverhampton elleni bajnoki végén. Fotó: AFP/Paul Ellis

Az Arsenal pontokat veszített Wolverhamptonban

A Molineux Stadionban rendezett találkozó sokáig az Arsenal forgatókönyve szerint alakult. A vendégek villámrajtot vettek, Bukayo Saka már az ötödik percben megszerezte a vezetést, majd nem sokkal később Piero Hincapie megduplázta az előnyt. Ekkor úgy festett, hogy kulcsfontosságú győzelmet arathat a bajnoki versenyfutásban, azonban a második félidőben fordulat érkezett. A Wolves a 61. percben Hugo Bueno látványos góljával szépített, majd a hajrában drámai körülmények között egyenlített. 

Egy beadásnál David Raya bizonytalankodott, a labda pedig Tom Edozie elé került, akinek a 94. perces lövése arról a Riccardo Calafioriról pattant a kapuba, aki egy perccel korábban állt be. 

A lefújás után elszabadultak az indulatok: Gabriel Jesus dühösen odalépett a Wolves védőjéhez, Yerson Mosquerához, és mellkason lökte a kolumbiai játékost. Mosquera a kontakt után a földre esett, a fejét fogva fetrengett, ami azonnal tömegjelenetet váltott ki. A játékosok egymásnak feszültek, gyorsan lökdösődés alakult ki, Riccardo Calafiori és Mateus Mane szóváltásba keveredett, míg Adam Armstrong határozott mozdulattal indult Jesus felé, mielőtt a stábtagok közbeléptek volna. A pályán kaotikus állapotok uralkodtak, az edzők és a kispadok tagjai igyekeztek szétválasztani a feleket.

Gabriel Jesust a jelenetek közepette végül egy Arsenal-stábtag kísérte le a pályáról, és gyorsan az öltözőfolyosóra terelte. 

A brazil csatár sárga lapot kapott az incidens során.

A Sky Sports szakértőjeként nyilatkozó Alan Smith úgy vélte, az eset azt mutatta, hogy a londoniak elvesztették a fejüket és megingott az önbizalmuk. A korábbi csatár gondolataival egybeestek az Ágyúsok spanyol edzőjének, Mikel Artetának a szavai is, aki szerint a játékosainál nincs minden rendben fejben.

Mikel Arteta nekiment a csapatának

A mérkőzés után Mikel Arteta keményen értékelt, a londoniak menedzsere nem kertelt: szerinte csapata teljesítménye nemcsak szakmai, hanem mentális kérdéseket is felvet a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.

Bármilyen kérdés, bármilyen kritika vagy vélemény ma jogos lehet. Most mindent tűrnünk kell. Ma nem azon a szinten teljesítettünk, ami szükséges a bajnoki címhez

 – fogalmazott a spanyol szakember, aki főleg a labdabirtoklás minőségét kifogásolta. Úgy vélte, csapata túl sokszor és túl könnyelműen veszítette el a labdát.

Az Arsenal edzője Mikel Arteta nem kímélte a játékosait a Wolverhampton elleni döntetlen után
Az Arsenal edzője Mikel Arteta nem kímélte a játékosait a Wolverhampton elleni döntetlen után. Fotó: AFP/Paul Ellis

– Egymást követték a hibák. Egy rossz pillanat jött a másik után. Hiába szereztük meg a második gólt, nem tudtuk kézbe venni és dominálni a meccset – mondta el Arteta, aki nem tagadta, hogy a történtek a játékosok mentális erejét illetően is kérdéseket vethetnek fel, különösen a Manchester City által diktált nyomás tükrében. A tréner szerint a második félidei játék messze elmaradt a Premier League-ben elvárt szinttől.

Nehéz elfogadni, ahogyan a szünet után játszottunk. Semmilyen aspektusban nem hoztuk a szükséges standardokat, és megfizettük az árát. Túl sok dolog romlott el egymás után

– értékelt a spanyol edző, aki a folytatás kapcsán is egyértelmű üzenetet küldött. – Beszélni könnyű, bizonyítani a pályán kell. Mindig képesek voltunk felállni, de az erőnket legközelebb kell megmutatnunk – hangsúlyozta. Arteta szerint a játékosok pontosan tudják, mit kíván meg a helyzet, ám ezúttal nem tudták végrehajtani.

A Wolves oldalán érthetően egészen más hangulat uralkodott. Rob Edwards vezetőedző „különleges pillanatnak” nevezte Tom Edozie késői gólját, és dicsérte csapata tartását. 

Európa egyik legjobb csapata ellen kétgólos hátrányból visszajönni óriási teljesítmény. Büszke vagyok a játékosokra, nem vesztettük el a fejünket, hosszú időn át kontrolláltuk a játékot

 – mondta el Rob Edwards. 

A Wolverhampton a pontszerzés ellenére is reménytelennek tűnő helyzetben, a bennmaradást érő 17. helytől 17 pontra van. A Farkasok a Crystal Palace, míg az éllovas Arsenal a városi rivális Tottenham otthonában folytatja az angol bajnokság küzdelmeit vasárnap.

 

