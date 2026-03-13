Nyitrai Zsoltnyugdíjnyugdíjas

Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok számára a Tisza komoly veszélyt jelent

A kiszivárgott és a sajtóban megismert program szerint a Tisza bevezetné a nyugdíjadót, ami havonta minimum 30 ezer forintos nyugdíjcsökkenést jelentene – mondta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnöki főtanácsadó megjegyezte, minden ilyen változás komoly veszélyt jelent az idősek számára.

2026. 03. 13. 17:13
Nyitrai Zsolt: a nyugdíjasok biztonsága számunkra becsületbeli ügy
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A nyugdíjasok biztonsága számunkra becsületbeli ügy” – fogalmazott Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a Jókor portálon megjelent interjúban.

Budapest, 2026. február 19. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója beszédet mond a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács plenáris ülését megelőző sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. február 19-én. MTI/Hegedüs Róbert
Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok biztonsága számunkra becsületbeli ügy
(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A politikus hangsúlyozta: csak a nemzeti kormány képes arra, hogy háborús időkben is kiálljon a magyar családok, azon belül is a nyugdíjasok érdekei és békéje mellett. 

A nyugdíjasok megtapasztalhatták, hogy az elmúlt 16 év során mindig számíthattak a nemzeti kormányra, és így van ez a mostani energiaválság, a háborúk és a hazánkat ért fenyegetések idején is. Miközben a világ kibillent a békéjéből, az idősek nyugodt, kiszámítható életre számíthatnak a polgári kormánytól.

Nyitrai Zsolt felidézte, hogy a januári extra hideg miatt külön rezsistopot vezettek be, amivel jelentősen csökkent a családok januári kiadása. Februárban dupla nyugdíj érkezett, a „rendes” és a 13. havi, valamint a nyugdíjasok megkapták a 14. havi nyugdíj első részletét, amit a nemzeti kormány majd teljessé tesz – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy amíg a kormány nyugodt éveket biztosít, addig a Tisza – a kiszivárgott és a sajtóban megismert programja szerint – bevezetné a nyugdíjadót, ami havonta minimum 30 ezer forintos nyugdíjcsökkenést hozna minden érintett számára. 

Szerintünk a nyugdíjakat nem csökkenteni és megsarcolni, hanem erősíteni kell 

– jelentette ki, megjegyezve: a nyugdíjasok számára minden ilyen változás komoly veszélyt jelent.

Nyitrai Zsolt rögzítette: amíg Orbán Viktor vezeti az országot, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat. „Folytatjuk a Nők 40-et, továbbfejlesztjük a Gondosóra programot, amelynek már több mint egymillió felhasználója van, és minden döntésünknél odafigyelünk az idősebbek speciális szempontjaira” – mondta.

A főtanácsadó beszélt arról is, hogy amióta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, azóta folyamatos a párbeszéd a nyugdíjasokkal is. „Kikérjük és meghalljuk véleményüket, egyeztetünk velük például az Idősek Tanácsán keresztül. De nyugdíjas-konzultációt is indítottunk már” – sorolta. Hozzátette: az idősebbek megérdemlik a figyelmet és a gondoskodást.

Jelezte azt is, hogy a következő napokban Orbán Viktor minden magyar nyugdíjast levélben keres meg, tájékoztatva őket a legfontosabb intézkedésekről és a jövő terveiről. Magyarország kormánya és a nyugdíjasok között egy működő szövetség van, számukra is a kormánypártok jelentik a biztos választást – húzta alá Nyitrai Zsolt.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu