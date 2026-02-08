Premier LeagueBrighton & Hove AlbionJames MilnerGareth BarryManchester Cityangol focirekordLiverpool FC

Tanára állította ki a PL legendáját, akinek felejthetetlen karrierje ma csúcsra érhet

Vasárnap két mérkőzést rendeznek az angol labdarúgó-bajnokságban. Este az elmúlt nyolc Premier League-kiírás bajnokai csapnak össze a Liverpool Manchester City elleni találkozóján. Előtte viszont már a Brighton és a Crystal Palace párharca során is egy olyan játékos lehet főszereplő, aki mindkét említett gigásznál megfordult. Ha Fabian Hürzeler vezetőedző pályára küldi, akkor a negyvenéves James Milner beállítja Gareth Barry rekordját, és már ő is 653 PL-mérkőzésnél fog tartani pályafutása során.

James Milner a Liverpool színeiben 230 bajnokit játszott, de a Brighton mezében érheti utol Gareth Barry Premier League-rekordját Fotó: AFP/Paul Ellis
Gareth Barry és James Milner karrierjét több dolog is összeköti. Leginkább az, hogy a Manchester Cityben, az Aston Villában és az angol válogatottban összesen 171 tétmérkőzésen voltak csapattársak. Bár aligha mondaná bárki is egyiküket a Premier League történetének legjobb futballistájának, azért az angol bajnokságban is letették a névjegyüket. A jelenleg 44 éves Barry 2018-ban játszotta le utolsó PL-találkozóját, méghozzá a West Bromwich Albion színeiben – 653 bajnokival rekorderként távozott a ligából. A 40. születésnapját januárban betöltő Milner vasárnaptól kezdve szintén csúcstartóvá válhat, a Liverpool egykori játékosa ugyanis a Brighton–Crystal Palace mérkőzésen ugyanúgy a 653. összecsapását vívja, ha pályára küldi őt Fabian Hürzeler, a hazaiak vezetőedzője.

James Milner (jobbra) majdnem 24 évvel azután, hogy a Leeds United színeiben debütált a Premier League-ben, beállíthatja Gareth Barry csúcsát
James Milner (jobbra) majdnem 24 évvel azután, hogy a Leeds United színeiben debütált a Premier League-ben, beállíthatja Gareth Barry csúcsát Fotó: AFP/Paul Barker

James Milner útja Leedstől Liverpoolon át Brightonig

Milner Leedsben nőtt fel és nevelkedett, és általános iskolai testnevelő tanára az a Jonathan Moss volt, aki játékvezetőként később, egy 2019-es Liverpool–Crystal Palace (4-3) mérkőzésen a máig utolsó piros lapját adta neki a Premier League-ben. Még nem volt 17 éves, amikor heti 70 fontos fizetés mellett bemutatkozott az angol élvonalban, néhány héttel később, 2002 karácsonyán pedig az első gólját is megszerezte.

16 évesen és 356 naposan akkor a legfiatalabb játékos volt a liga történetében, aki betalált.

Bár alapvetően inkább a saját térfelén volt feladata, a védelem mellett a középpályán és a szélen is be lehetett őt vetni, a sokoldalúsága mellett pedig a gyorsasága, a hozzáállása és a technikai ügyessége is figyelemre méltó volt. Nem véletlen, hogy a Leeds mellett az angol utánpótlás-válogatottakban is alapemberré vált.

Szeretett klubja ötéves szerződést írt alá James Milnerrel, de a Leeds Unitednek a folytatásban anyagi problémái voltak, így hiába nem akarta egyik fél sem a távozást, előbb kis időre kölcsönbe került a Swindon Townhoz (ahonnan csapattársai szerint nagyon kilógott felfelé), majd végül 2004 nyarán gyakorlatilag kényszerből, pénzügyi okokból a Newcastle együtteséhez igazolt. Ott aztán inkább a jobb szélen kapott lehetőséget, de kipróbálták csatárként is, a kezdetek után viszont csak elvétve került be a kezdőcsapatba, így később kölcsön is adták az Aston Villának. Pedig Graeme Souness vezetőedző hiába vélte úgy, hogy „James Milnerekkel nem lehet megnyerni a bajnokságot", az akkori klublegenda csapattárs, Alan Shearer úgy beszélt Milnerről, hogy egy ilyen játékos minden tréner álma.

Az Aston Villa játékosa három idényen keresztül volt, ezek közül egyszer kölcsönben a Newcastle-től.
 Három idényen keresztül volt az Aston Villa játékosa, ezek közül az egyik során kölcsönben a Newcastle-től  Fotó: AFP/Graham Stuart

A birminghamieknél már többször lehetett a pályán, és bár arról is szó volt, hogy épp Gareth Barryvel elcseréli őt a két klub, mégis ő tért vissza a Szarkákhoz, akikkel ezután Intertotó-kupát is nyert. Noha a következő két idényben a Newcastle-nek is fontos játékosa volt, Sam Allardyce kispadra érkezése után ismét csökkentek a játékpercei, majd meg is sérült, a hányattatásnak pedig 2008 nyarán az Aston Villa 12 millió fontos ajánlata vetett véget.

További két évet tölthetett tehát el a Villánál, ahol összességében éppen száz bajnoki és többek között egy Ligakupa-döntő is jutott neki. 

Miután Barry a Manchester Cityhez igazolt, Milner a birminghami középpálya közepére, azaz kedvenc posztjára került, nem mellesleg pedig azt is elérte a klubnál, hogy első alkalommal innen kapott meghívót az angol felnőttválogatottba.

A Háromoroszlánosokkal később két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon is szerepelt, mielőtt 2016 végén, 61 találkozó után lemondta a lehetőséget, és már Gareth Southgate hívására sem tért vissza.

A Manchester City színeiben húsz BL-mérkőzésen lépett pályára
A Manchester City színeiben húsz BL-mérkőzésen lépett pályára Fotó: DPA/Andreas Gebert

Utóbbi bejelentésénél, azaz a válogatottság lemondásánál James Milner már a Liverpool játékosa volt, és túl volt öt éven a Manchester City játékosaként. 

2010 és 2015 között erősítette ezt a klubot, debütálásán éppen Gareth Barrynek adott gólpasszt. 

Ezt további 146 Premier League-mérkőzés követte a manchesterieknél, akikkel két bajnoki cím mellett FA-kupa-, Ligakupa- és Community Shield-trófeának is örülhetett. 2015 nyarán azonban Liverpoolba szerződött.

A következő nyolc idény mindegyikében legalább 22 bajnokin kapott lehetőséget Jürgen Klopptól, akivel nem mindig volt felhőtlen a viszonya, részben azért, mert nagyon nem szeretett balhátvédként futballozni. A német tréner ugyanakkor megtette őt csapatkapitány-helyettesnek, olykor pedig a középpályán is futballozhatott – utóbbi poszton volt, hogy egy Bajnokok Ligája-kiírás alatt rekordot jelentő kilenc gólpasszt adott. Végül minden trófeából (bajnok, BL, Európai Szuperkupa, klubvilágbajnokság, FA-kupa, Ligakupa, Community Shield) egyet gyűjtött a Vörösök színeiben, mielőtt 2023 nyarán a Brightonhoz távozott.

Jürgen Klopp és James Milner viszonya nem volt zökkenőmentes, de bőven akadtak jó pillanataik is Liverpoolban
Jürgen Klopp és James Milner viszonya nem volt zökkenőmentes, de bőven akadtak jó pillanataik is Liverpoolban Fotó: AFP/Paul Ellis

Gareth Barry után James Milner is eljuthat 653 Premier League-mérkőzésig

James Milnernek 2024 elejéig egy hónapnál többet sosem kellett kihagynia sérülés miatt, akkor viszont a teljes tavaszi szezont, majd 2024 októberétől újabb hét hónapot hiányzott. Sőt, 2025 végén is kihagyott öt hetet, ezért is lehet az, hogy két és fél év alatt csupán 33 bajnoki jutott eddig neki a Brightonnál. A Sirályok ugyanakkor nem gondolkodtak, és 2024, majd 2025 nyarán is további egy-egy évre meghosszabbították a Diogo Jota tiszteletére immáron 20-as mezszámmal futballozó Milner szerződését. Tavaly augusztusban már így lett 39 évesen és 239 naposan a PL történetének második legidősebb gólszerzője és legidősebb tizenegyes-értékesítője, amikor betalált a Manchester City ellen.

Hürzeler irányítása idején a decemberi visszatérése óta hét bajnokin mindössze 121 játékperc jutott neki. 

Bár a tréner a csütörtöki sajtótájékoztatón csak azt erősítette meg, hogy az általa mentalitásban is nagyra tartott Milner kerettag lesz, de a Crystal Palace elleni vasárnapi bajnokin is az a valószínűbb, hogy csak a hajrában kap lehetőséget csereként – akárhogy is, a rekordbeállítást bizonyosan állva fogja ünnepelni a hazai közönség.

Az angol válogatottban Gareth Barry (balra) és James Milner 17 mérkőzésen játszottak együtt
Az angol válogatottban Gareth Barry (balra) és James Milner 17 mérkőzésen játszottak együtt. Fotó: AFP/Adrian Dennis

A kétgyermekes, spanyolul is kiválóan beszélő családapának a mostani már sorozatban a 24. Premier League-idénye, ami szintén egyedülálló az angol bajnokság történetében. 

Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan és Kevin Phillips után James Milner a liga ötödik mezőnyjátékosa lett januárban, aki a 40. születésnapja után is pályára lépett.

Vasárnap pedig egykori csapattársával holtversenyben csúcstartóvá válhat, hogy aztán szerdán az Aston Villa otthonában akár egyedüli rekorder is legyen belőle a 654. bajnokiján. Ráadásul az állhatatossága alapján – ha egészséges marad – ezt a mérkőzésszámot még hosszú ideig növelheti.

James Milner pályafutása

Premier League-klubjai és velük játszott bajnokik száma:

  • Liverpool (230), Manchester City (147), Aston Villa (100), Newcastle United (94), Leeds United (48), Brighton & Hove Albion (33)
  • az eddigi 652 angol bajnokiján 56 gólt és 87 gólpasszt szerzett
  • az említett hat klubbal összesen 897 tétmérkőzésen 86 gólnál és 135 asszisztnál jár

 

 

