Tanára állította ki a PL legendáját, akinek felejthetetlen karrierje ma csúcsra érhet

Gareth Barry és James Milner karrierjét több dolog is összeköti. Leginkább az, hogy a Manchester Cityben, az Aston Villában és az angol válogatottban összesen 171 tétmérkőzésen voltak csapattársak. Bár aligha mondaná bárki is egyiküket a Premier League történetének legjobb futballistájának, azért az angol bajnokságban is letették a névjegyüket. A jelenleg 44 éves Barry 2018-ban játszotta le utolsó PL-találkozóját, méghozzá a West Bromwich Albion színeiben – 653 bajnokival rekorderként távozott a ligából. A 40. születésnapját januárban betöltő Milner vasárnaptól kezdve szintén csúcstartóvá válhat, a Liverpool egykori játékosa ugyanis a Brighton–Crystal Palace mérkőzésen ugyanúgy a 653. összecsapását vívja, ha pályára küldi őt Fabian Hürzeler, a hazaiak vezetőedzője.

James Milner (jobbra) majdnem 24 évvel azután, hogy a Leeds United színeiben debütált a Premier League-ben, beállíthatja Gareth Barry csúcsát Fotó: AFP/Paul Barker

James Milner útja Leedstől Liverpoolon át Brightonig

Milner Leedsben nőtt fel és nevelkedett, és általános iskolai testnevelő tanára az a Jonathan Moss volt, aki játékvezetőként később, egy 2019-es Liverpool–Crystal Palace (4-3) mérkőzésen a máig utolsó piros lapját adta neki a Premier League-ben. Még nem volt 17 éves, amikor heti 70 fontos fizetés mellett bemutatkozott az angol élvonalban, néhány héttel később, 2002 karácsonyán pedig az első gólját is megszerezte.

16 évesen és 356 naposan akkor a legfiatalabb játékos volt a liga történetében, aki betalált.

Bár alapvetően inkább a saját térfelén volt feladata, a védelem mellett a középpályán és a szélen is be lehetett őt vetni, a sokoldalúsága mellett pedig a gyorsasága, a hozzáállása és a technikai ügyessége is figyelemre méltó volt. Nem véletlen, hogy a Leeds mellett az angol utánpótlás-válogatottakban is alapemberré vált.

Szeretett klubja ötéves szerződést írt alá James Milnerrel, de a Leeds Unitednek a folytatásban anyagi problémái voltak, így hiába nem akarta egyik fél sem a távozást, előbb kis időre kölcsönbe került a Swindon Townhoz (ahonnan csapattársai szerint nagyon kilógott felfelé), majd végül 2004 nyarán gyakorlatilag kényszerből, pénzügyi okokból a Newcastle együtteséhez igazolt. Ott aztán inkább a jobb szélen kapott lehetőséget, de kipróbálták csatárként is, a kezdetek után viszont csak elvétve került be a kezdőcsapatba, így később kölcsön is adták az Aston Villának. Pedig Graeme Souness vezetőedző hiába vélte úgy, hogy „James Milnerekkel nem lehet megnyerni a bajnokságot", az akkori klublegenda csapattárs, Alan Shearer úgy beszélt Milnerről, hogy egy ilyen játékos minden tréner álma.