Újabb pofonba szaladt bele a Manchester City, Pep Guardiola állása veszélybe került?

Két csalódott csapat találkozott ma délután Brightonban. A Manchester City a múlt hétvégén 2-0-s vereségét szenvedett a Tottenham Hotspur ellen az Etihad Stadionban. Erling Haalandék azzal a nem titkolt céllal léptek pályára az Amex Stadionban, hogy feledtessék a Spurs elleni teljesítményüket. A Brighton számára sem indult túlságosan jól az idény, eddig mindössze egy pontot szereztek a Premier League-ben.

Brajan Gruda gólja döntötte el a mérkőzést, a Brighton nyert a Manchester City ellen (Fotó: AFP/JUSTIN TALLIS)

A Brighton kezdőcsapata:

A City kezdője:

A találkozó első félidejében inkább a Manchester City dominált, Erling Haaland egymaga 2-3 gólt szerezhetett volna. A norvég támadó először a 9. percben került ziccerbe, azonban hiába vezette szinte egy az egyben a Brighton kapusára, Bart Verbruggenre a labdát, a 25 éves csatár nem találta el jól a játékszert és erőtlen lövése a holland kapus kezébe gurult.

Vezetett, de kikapott a Manchester City

A 19. percben Kaoru Mitoma lépett ki a leshatárról, azonban a japán szélső lövését James Trafford a kapu mellé tudta ütni.

A 25. percben ismét Haaland veszélyeztetett, de Verbruggen résen volt, és védte a norvég fejesét. A 34. percben Haaland megtörte a jeget, Omar Marmoush indítása után a kapuba passzolta a kijövő holland kapus mellett a labdát. A City, ha nehezen is, de megszerezte a vezetést. (1-0).

A fordulást követően is a manchesteriek ragadták magukhoz az irányítást, Guardiola tanítványai több támadást is kialakítottak, gólt azonban nem sikerült szerezniük.

A 61. minutumban Mitoma kiugratása után Yankuba Minteh lövését kellett Traffordnak hárítania. Nagy lehetőség maradt ki.

A 67. percben Matheus Nunes kezezése miatt Darren England játékvezető tizenegyest ítélt a hazaiaknak. A büntetőt James Milner magabiztosan értékesítette. (1-1).

A 89. percben a csereként beállt Brajan Gruda remek egyéni akciójának köszönhetően a hazaiak a vezetést is megszerezték. Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Brighton meglepetésre otthon tartotta a három pontot a Manchester City ellen.

A tavalyi mélypont után sokan felemelkedésben bízhattak, de az újabb döcögős PL-rajt után kérdésessé válhat Pep Guardiola pozíciója a Manchester City kispadján.

A Premier League harmadik fordulójának másik kora délutáni mérkőzésén a Fradi ellen is készülő Nottingham Forest 3-0-s vereséget szenvedett a West Ham United ellen hazai pályán.