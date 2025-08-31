Kitört a háború a Bayern München és a Chelsea között, ilyet még nem láttunk

Noha szombaton a Bayern München és a Chelsea is nyert hazája bajnokságában – előbbi 3-2-re az Augsburg otthonában, míg a londoni együttes a Fulhamet simázta le 2-0-val – a két gárda között háború robbant ki egy átigazolás miatt, ami egy sérülés következtében dugába dőlt.

Liam Delap sérülése nemcsak a Chelsea-nek, hanem a Bayern München csapatának is nagy bajt okozott (Fotó: AFP/Justin Tallis)

A Bayern München zöld lámpát kapott a kegyvesztett csatárhoz

A Chelsea a nyáron nagybevásárlást tart – és a jelen idő nem véletlen, hiszen a hétfőn záródó átigazolási ablakban újabb érkező(k) várhatóak. Csak a csatár posztra ketten érkeztek.

A korábban Robbie Keane segítőjeként dolgozó Rory Delap fia, az Ipswich támadója, Liam Delap 35.5 millió euró fejében került a Chelsea-hez.

A Brightonban korábban is tündöklő Joao Pedro 63.7 millió euróért váltott klubot, és remekül kezdett a Kékeknél. Enzo Maresca vezetőedzőnél ő az elsőszámú csatár, három Premier League-mérkőzésen két gól és két gólpassz a mérlege.

A szombati bajnokin aztán Maresca Delapet és Pedrót is kezdette, de a 14. percben előbbi megsérült. Az olasz tréner a lefújást követően elmondta, Delap hat-nyolc hétre kidőlt.

A sérülés után jött a gyors telefonhívás

S itt jön a képbe a Bayern München és Nicolas Jackson. A szenegáli botrányhős az előző idényben többször is megkeserítette a Chelsea-t. Gondoljunk csak a bajnokság hajrájára, amikor a londoniak a Bajnokok Ligája-helyekért harcoltak, de Jackson a 36. fordulóban kiállíttatta magát a Newcastle United ellen, így a soron következő két meccsen, illetve az idei első bajnokin sem játszhatott eltiltás miatt. A Chelsea azzal már egyértelmű utalást tett a 24 éves támadónak, hogy két játékost is a nyakára hozott, ezért örült meg a játékos és ügynöke, amikor a Bayern bejelentkezett érte.

A bajor gárda nyári erősítéseit maga Harry Kane is kritizálta korábban, miután a védelembe Jonathan Tah érkezett, míg előre csak a liverpooli Luis Díaz. Mindeközben Leroy Sané a Galatasarayhoz, Kingsley Coman Szaúd-Arábiába ment és a Tottenham végleg megvette Mathys Telt. A Bayern a héten előbb Nick Woltemadétól és a Stuttgarttól kapott egy nagy pofont, miután a német futball nagy ígérete nem akart még egy évet várni a Bayernre, ezért a Newcastle Unitedbe igazolt csaknem száz millió euróért. S így tett Xavi Simons is , Szoboszlai Dominik lipcsei utódja, aki a Tottenhamet választotta.