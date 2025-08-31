Bayern MünchenJacksonChelseaBundesligaPremier League

Kitört a háború a Bayern München és a Chelsea között, ilyet még nem láttunk

A Bayern München nyári átigazoláspolitikáját korábban maga Harry Kane is kritizálta. A német rekordbajnok az utolsó napokat viszont megpróbálja megnyomni, Kane mögé még egy támadót szeretne a vezetőség. A kiszemelt játékos már megvolt, a szenegáli Nicolas Jackson már Münchenben tartózkodott, amikor a Chelsea visszahívta játékosát egy sérülés miatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 12:33
Nicolas Jackson már nem játszana szívesen a Chelsea színeiben
Nicolas Jackson már nem játszana szívesen a Chelsea színeiben Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
Noha szombaton a Bayern München és a Chelsea is nyert hazája bajnokságában – előbbi 3-2-re az Augsburg otthonában, míg a londoni együttes a Fulhamet simázta le 2-0-val – a két gárda között háború robbant ki egy átigazolás miatt, ami egy sérülés következtében dugába dőlt.

Liam Delap sérülése nemcsak a Chelsea-nek, hanem a Bayern München csapatának is nagy bajt okozott
Liam Delap sérülése nemcsak a Chelsea-nek, hanem a Bayern München csapatának is nagy bajt okozott (Fotó: AFP/Justin Tallis)

A Bayern München zöld lámpát kapott a kegyvesztett csatárhoz

A Chelsea a nyáron nagybevásárlást tart – és a jelen idő nem véletlen, hiszen a hétfőn záródó átigazolási ablakban újabb érkező(k) várhatóak. Csak a csatár posztra ketten érkeztek. 

  • A korábban Robbie Keane segítőjeként dolgozó Rory Delap fia, az Ipswich támadója, Liam Delap 35.5 millió euró fejében került a Chelsea-hez.
  • A Brightonban korábban is tündöklő Joao Pedro 63.7 millió euróért váltott klubot, és remekül kezdett a Kékeknél. Enzo Maresca vezetőedzőnél ő az elsőszámú csatár, három Premier League-mérkőzésen két gól és két gólpassz a mérlege.

A szombati bajnokin aztán Maresca Delapet és Pedrót is kezdette, de a 14. percben előbbi megsérült. Az olasz tréner a lefújást követően elmondta, Delap hat-nyolc hétre kidőlt. 

A sérülés után jött a gyors telefonhívás

S itt jön a képbe a Bayern München és Nicolas Jackson. A szenegáli botrányhős az előző idényben többször is megkeserítette a Chelsea-t. Gondoljunk csak a bajnokság hajrájára, amikor a londoniak a Bajnokok Ligája-helyekért harcoltak, de Jackson a 36. fordulóban kiállíttatta magát a Newcastle United ellen, így a soron következő két meccsen, illetve az idei első bajnokin sem játszhatott eltiltás miatt. A Chelsea azzal már egyértelmű utalást tett a 24 éves támadónak, hogy két játékost is a nyakára hozott, ezért örült meg a játékos és ügynöke, amikor a Bayern bejelentkezett érte. 

A bajor gárda nyári erősítéseit maga Harry Kane is kritizálta korábban, miután a védelembe Jonathan Tah érkezett, míg előre csak a liverpooli Luis Díaz. Mindeközben Leroy Sané a Galatasarayhoz, Kingsley Coman Szaúd-Arábiába ment és a Tottenham végleg megvette Mathys Telt. A Bayern a héten előbb Nick Woltemadétól és a Stuttgarttól kapott egy nagy pofont, miután a német futball nagy ígérete nem akart még egy évet várni a Bayernre, ezért a Newcastle Unitedbe igazolt csaknem száz millió euróért. S így tett Xavi Simons is , Szoboszlai Dominik lipcsei utódja, aki a Tottenhamet választotta.

Most pedig a Chelsea vitte be az újabb gyomrost. A londoniak jelezték a már Münchenbe tartózkodó Jacksonnak, hogy nem igazolhat el kölcsönben, ugyanis Delap sérülése miatt mégis számítanak rá.

Nicolas Jackson (15) a klubvilágbajnokság óta nem húzta magára a Chelsea mezét
Nicolas Jackson (15) a klubvilágbajnokság óta nem húzta magára a Chelsea mezét (Fotó: AFP/Angela Weiss)

A Bayern sportigazgatója kitálalt az átigazolásról

Szombat délután aztán elkezdődtek az egymásnak üzengetések. Jackson már csak az orvosi vizsgálatokra várt, a két klub mindenben megegyezett egymással. Az üzlet új rekord is lett volna, miután egy kölcsönszerződés ára sem volt korábban 13 millió euró. A Chelsea miután lefújta az egészet, Jackson ügynöke, Diomansy Kamara a közösségi médiában írta ki, hogy ők továbbra is Münchenbe maradnak. A Bayern sportigazgatója, Max Eberl az Augsburg elleni meccs után így nyilatkozott Jacksonról.

„Először is, nem vagyok abban a helyzetben, hogy cselekedjek. Pedig szívesen tettem volna, szívesen megcsináltuk volna vele az orvosi vizsgálatokat és aláírtuk volna a szerződést. 

De ez nem már nem lehetséges. Egész egyszerűen közölnünk kell vele és az ügynökével, hogy vissza kell menniük a Chelsea-hez, hiszen nem írtunk alá semmit. Közölték velünk, hogy vissza akarják kapni a labdarúgójukat. Mindezt azután, hogy pénteken megegyeztünk és engedélyt kaptunk az orvosira....

nyilatkozta csalódodottan a sportigazgató. A legfrissebb hírek szerint a történetben azonban újabb csavar történhet. A The Athletic megbízható újságírója, David Ornstein írta meg, hogy a Chelsea új támadót keres a piacon a hátralévő órákban, míg Jacksont úgy szívesen eladná a Bayernnek, ha a német együttes végleg megveszi. 

A német klubok hétfő 19 óráig igazolhatnak, míg az angolok aznap éjfélig. Fordulat lehet még az ügyben. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

