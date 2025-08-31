Gulácsi PéterJürgen KloppRB Leipzig

Jürgen Klopp a saját szemével akart meggyőződni Gulácsi alkalmasságáról a 0-6 után

Miután a Bundesliga első fordulójában az RB Leipzig súlyos, 6-0-s vereséget szenvedett a Bayern München ellen, a második meccsen nagy volt a tét a Heidenheim ellen. Olyannyira, hogy a Red Bull globális futballigazgatója, Jürgen Klopp és két jobbkeze, Lőw Zsolt, valamint Mario Gomez is a lelátón volt. Azt láthatták, hogy a müncheni hatos után Gulácsi Péter bizonyított a kapuban, a németek is dicsérik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 8:10
Gulácsi Péter védései Jürgen Klopp számára is garanciát jelenthettek Lipcsében Fotó: MIDORI IKENOUCHI Forrás: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic
Válságértekezletet is tartott Jürgen Klopp azután, hogy az RB Leipzig 6-0-s pofonba szaladt bele a Bayern München otthonában. A Liverpool korábbi sikeredzője jelenleg a Red Bull globális futballigazgatója, a cégcsoport elsőszámú klubja pedig a Lipcse, amely az előző idényben története legrosszabb helyezését érte el a Bundesligában, lemaradt a nemzetközi kupaindulásról, és a folytatás sem indult jól. Klopp most azt láthatta, hogy a Bayern ellen sokkolt, Gulácsi Péter és Willi Orbán vezette védelem alaposan összekapta magát.

Jürgen Klopp társaságában Lőw Zsolt is ott volt a Lipcse meccsén, azt láthatták, hogy Gulácsi nagyszerűen védett
Jürgen Klopp társaságában Lőw Zsolt is ott volt a Lipcse meccsén, azt láthatták, hogy Gulácsi nagyszerűen védett (Fotó: DPA/Jan Woitas)

A Bundesliga második fordulójában a Lipcse 2-0-s győzelmet aratott a Heidenheim ellen. A Bayern elleni 0-6 után Gulácsi Péter maradt a kapuban, Willi Orbán pedig a védelem közepén, tehát a bizalom mindkettejük irányában élt. Annak ellenére is, hogy Gulácsi belga riválisa, Maarten Vandevoordt méltatlankodott a helyzete miatt a Bayern elleni kiütéses vereség után.

A meccs fontosságát jelezte, hogy a Faz.net beszámolója szerint Jürgen Klopp és két jobbkeze, Lőw Zsolt (aki a tavasszal beugró vezetőedző volt Lipcsében), valamint Mario Gomez a helyszínen nézték meg a meccset.

A németek Gulácsi Pétert dicsérik, Jürgen Klopp is megnyugodhat

Klopp személyesen akarhatott meggyőződni a 34 éves Gulácsi alkalmasságáról is, hiszen a Lipcsében meghirdetett fiatalítás jegyében sokan már a 23 éves Vandevoordtnak adnának lehetőséget. A magyar kapus azonban ismét bizonyított. Gulácsi főszerepet játszott abban, hogy a Lipcse kapott gól nélkül hozta le a meccset.

„Gulácsi megakadályozza az egyenlítő gólt” – emeli ki a német szaklap, a Kicker, amely szerint a kapus több nagy bravúrt is bemutatott a meccsen, a 74. percben pedig egyértelműen góltól mentette meg a csapatát egy nagy védéssel.

A Lipcse a győzelme után kicsit megnyugodhat, Klopp sem fog újabb válságértekezletet tartani a héten.

– Egyértelmű, hogy bele kell lendülnünk, mert sok dolog még új számunkra – értékelt Ole Werner, a Leipzig nyáron kinevezett edzője. – Kemény küzdelemben arattunk győzelmet. Ez egy lépés volt a helyes irányba, és egy fontos eredmény is számunkra.

