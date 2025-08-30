RB LeipzigGulácsi PéterWilli Orbánnémet bajnokság

A Leipzig javított a blama után, Willi Orbán győzelemmel hangolt a válogatott vb-selejtezőire

Megszerezte első pontjait a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az RB Leipzig. Gulácsi Péter és a nemzeti tizenegy szeptemberi mérkőzéseire készülő Willi Orbán együttese 2-0-ra nyert a 2. forduló szombati, FC Heidenheim elleni mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 17:32
Willi Orbán és együttese visszatalált a győztes útra a német liga második fordulójában. Fotó: AFP/Frank Hoermann/Sven Simon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lipcsei csapat mindkét magyar játékosa kezdett a Heidenheim ellen. Az RB Leipzig kapuját Gulácsi Péter védte, míg a védelemben ott volt a szeptemberi vb-selejtezőkre készülő magyar válogatott hátvédje, Willi Orbán is. A lipcseieknek javítani kellett azt követően, hogy a bajnokság nyitányán 6-0-s vereséget szenvedtek el a Bayern München ellen.

Christoph Baumgartner is jól tudta, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán játékára szombaton is számító RB Leipzig nem kezdte jól a német bajnokságot
Christoph Baumgartner is jól tudta, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán játékára szombaton is számító RB Leipzig nem kezdte jól a német bajnokságot (Fotó: DPA/Jan Woitas)

 

Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt

Az első játékrészben nem láthatott gólt a Red Bull Arena közönsége. Gulácsi már a 8. percben nagy védésre kényszerült Mathias Honsak próbálkozása után, öt perccel később szintén fontos pillanatban hárított. A 33. minutumban brazil csatára, Romulo révén helyzetbe került a vendéglátó, ám a vendégek kapusa, Diant Ramaj hárítani tudott. Szünetre 0-0-s állásnál mehettek a felek.

A térfélcsere után megtört a jég, megszerezte szezonbeli első találatát az RB Leipzig. Az 48. percben Christoph Baumgartner talált a kapuba, 1-0-ra alakítva az állást.

A vezetőgól megszerzése utáni időszakban a játékvezető öt sárga lapot is kiosztott (négyet a Leipzig, egyet ellenfele kapott), a pontok sorsa pedig a 78. percben dőlt el végérvényesen, miután Romulo is betalált. 

Ezzel kialakult a 2-0-s végeredmény, az RB Leipzig megszerezte szezonbeli első bajnoki győzelmét, míg a Heidenheim továbbra is nullapontos. A lipcsei csapat legközelebb szeptember 13-án, Mainzban játszik, előtte válogatottszünet következik. Willi Orbán szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában léphet pályára Magyarország színeiben.

 

Magyar válogatott játékos gólpassza

Egy magyar (rész)siker a német másodosztályú bajnokságból is jutott szombatra, a kétszeres magyar válogatott csatár, Szabó Levente ugyanis gólpasszal vette ki a részét csapata, az Eintracht Braunschweig pontszerzéséből. Az 51. percben becserélt 26 éves játékos együttese a második liga negyedik játéknapján az Arminia Bielefeld ellen ért el 1-1-es eredményt hazai pályán.

Német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, 2. forduló
Pénteken játszották:
Hamburg–St. Pauli 0-2 (0-1)

Szombati eredmények:
Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3-3 (1-2)
RB Leipzig–FC Heidenheim 2-0 (0-0)
Stuttgart–Mönchengladbach 1-0 (0-0)
Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1-3 (0-2)

Később:
Augsburg–Bayern München 18.30 (tv: Arena4)

Vasárnap:
Wolfsburg–Mainz 15.30 (tv: Arena4)
Dortmund–Union Berlin 17.30
Köln–Freiburg 19.30

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.