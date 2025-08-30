A Leipzig javított a blama után, Willi Orbán győzelemmel hangolt a válogatott vb-selejtezőire

A lipcsei csapat mindkét magyar játékosa kezdett a Heidenheim ellen. Az RB Leipzig kapuját Gulácsi Péter védte, míg a védelemben ott volt a szeptemberi vb-selejtezőkre készülő magyar válogatott hátvédje, Willi Orbán is. A lipcseieknek javítani kellett azt követően, hogy a bajnokság nyitányán 6-0-s vereséget szenvedtek el a Bayern München ellen.

Christoph Baumgartner is jól tudta, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán játékára szombaton is számító RB Leipzig nem kezdte jól a német bajnokságot (Fotó: DPA/Jan Woitas)

Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt

Az első játékrészben nem láthatott gólt a Red Bull Arena közönsége. Gulácsi már a 8. percben nagy védésre kényszerült Mathias Honsak próbálkozása után, öt perccel később szintén fontos pillanatban hárított. A 33. minutumban brazil csatára, Romulo révén helyzetbe került a vendéglátó, ám a vendégek kapusa, Diant Ramaj hárítani tudott. Szünetre 0-0-s állásnál mehettek a felek.

A térfélcsere után megtört a jég, megszerezte szezonbeli első találatát az RB Leipzig. Az 48. percben Christoph Baumgartner talált a kapuba, 1-0-ra alakítva az állást.

A vezetőgól megszerzése utáni időszakban a játékvezető öt sárga lapot is kiosztott (négyet a Leipzig, egyet ellenfele kapott), a pontok sorsa pedig a 78. percben dőlt el végérvényesen, miután Romulo is betalált.

Ezzel kialakult a 2-0-s végeredmény, az RB Leipzig megszerezte szezonbeli első bajnoki győzelmét, míg a Heidenheim továbbra is nullapontos. A lipcsei csapat legközelebb szeptember 13-án, Mainzban játszik, előtte válogatottszünet következik. Willi Orbán szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában léphet pályára Magyarország színeiben.

Magyar válogatott játékos gólpassza

Egy magyar (rész)siker a német másodosztályú bajnokságból is jutott szombatra, a kétszeres magyar válogatott csatár, Szabó Levente ugyanis gólpasszal vette ki a részét csapata, az Eintracht Braunschweig pontszerzéséből. Az 51. percben becserélt 26 éves játékos együttese a második liga negyedik játéknapján az Arminia Bielefeld ellen ért el 1-1-es eredményt hazai pályán.