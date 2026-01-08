Államszocialista kísérletek a sikerre

A tizenkilencedik század végétől elméleti szinten, míg a huszadik század során a gyakorlatban (például a kutatás és a fejlesztés világában, vagy az állami és nemzetközi szintű gazdaságpolitikai törekvésekben) is megjelent az a szemlélet, hogy a szaktudást kvázi minden problémára választ adó és szinte korlátlan lehetőségeket biztosító eszköznek tekintsék. Ennek szellemében pedig nemcsak konkrét gyakorlati feladatok megoldását várták tőle, hanem azt is, hogy képes legyen az egyes államok, sőt a nemzetközi színtér, társadalmi és történelmi fejlődését irányítani. A szaktudás ezen fölértékelődése a modern politikatörténetben a hatalom és a szakértelem szoros összekapcsolódását eredményezte. Ez különösen nagy hangsúllyal volt megfigyelhető a szovjet típusú politikai berendezkedésekben, így az államszocialista korszak Magyarországán is. Ezt dolgozta föl Technokraták a pártállamban. A szakértelem és a hatalom dinamikája a szocializmusban című könyvében Bódy Zsombor akadémiai doktor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának szociológus, társadalomtörténész professzora.

Bódy Zsombor a kötetben azokat a jelenségeket és folyamatokat elemzi, amelyek meghatározták a pártállam és a szakemberek viszonyát. Ez a kapcsolat első pillantásra ellentmondásosnak tűnik. Az egyes szakemberek személyükben ugyanis gyakran nagymértékben kiszolgáltatottak voltak a hatalomnak. Maga a szaktudás – és persze annak birtokosa – ugyanakkor a rendszer számára alapvető fontosságú volt, hiszen a politikai vezetés nélkülözhetetlen eszközként tekintett rá saját céljai megvalósításában. A szovjet mintájú politikai rendszer a maga fejlődését – s hosszú távon a kapitalizmussal szembeni fölény esetleges elérését is – a tudományosan megalapozott szakértelemtől remélte. A könyv az 1940-es évek második felében kiépülő politikai berendezkedésnek ezen technokrata vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt, s rámutat arra, hogy a tudomány és a szakértelem problémamegoldó képességébe vetett feltétlen bizalom – vagyis a technokrata szemlélet – a szocialista rendszer egyik meghatározó jellemzője volt. Mindezt azonban nem a kutatói, tervezői, menedzseri stb. szabadság és hatékonyság jellemezte, hanem erős ideologikus terheltséggel, totalitárius törekvésekkel és paternalista hatalomgyakorlással társult.