A régi baloldallal marakodik Magyar Péter az ellenzéki szavazatokért

A kormánypártok helyett sokkal inkább az ellenzéki törpepártok hadával kell megküzdenie a Tisza Pártnak a választáson. Ugyanis Magyar Péter alakulata mellett a régi baloldal is nagyrészt elindul a voksoláson, mindössze Márki-Zay Péter és a Momentum döntött úgy, hogy fejet hajtanak a Tisza-vezér akaratának, és félreállnak az útjából.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 5:25
A régi baloldali világ emberei már beálltak Magyar Péter mögé, azonban a Tisza Párt vezérének a többi ellenzéki párttal még meg kell küzdenie a szavazatokért. A választásokhoz közeledve folyamatosan jelentik be a pártok a jelöltjeiket az egyéni körzetekben, és a jelenlegi állás szerint a kormánypárti indulóval szemben legalább három-négy ellenzéki jelölttel számolni kell.

A régi baloldallal marakodhat Magyar Péter az ellenzéki szavazatokért (Fotó: Kurucz Árpád)

Ugyanis a Tisza Párt mellett a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP, a Jobbik és a Mi Hazánk is megméretteti magát a voksoláson. Azonban várható, hogy a Párbeszéd nevű mikropárthoz köthető Szabó Tímea és Tordai Bence is újra indul a választáson. Négy évvel ezelőtt mindketten megnyerték a saját körzetüket, és aligha akarnak lemondani arról, hogy újrázzanak.

Ráadásul a volt párbeszédes Barabás Richárd és az ex-momentumos Cseh Katalin tavaly novemberben hívta életre a Humanisták elnevezésű liberális formációt, és a céljuk, hogy elinduljanak a választáson.

Sajtóinformációk szerint az LMP pedig januárban dönthet arról, hogy elindulnak-e a választáson. De még rajtuk kívül is számos törpepárt indulhat el a választáson, amelyek szintén az ellenzéki szavazókat próbálhatják megnyerni maguknak.

A szétaprózódott baloldali pártok helyzete pedig oda vezethet, hogy a kormányellenes választók szavazatai megoszlanak az indulók között. Így akár olyan kerületekben is győzelmet arathat a Fidesz–KDNP, amelyet korábban az ellenzék húzott be.

Aligha véletlen, hogy Bajnai Gordon, a baloldal bukott miniszterelnöke a múlt héten a HVG-n megjelent interjúban egyértelmű üzenetet küldött a régi baloldali pártoknak: álljanak félre Magyar Péter útjából. A volt kormányfő megjegyezte, hogy az ellenzéknek tudnia kell, hogy csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben. Magyarán: a régi baloldali pártok ne álljanak a Tisza Párt útjába a hatalom megszerzésében.

Azonban nem úgy tűnik, hogy a régi elvtársai hallgatnának Bajnai Gordonra.

De Magyar Péter is háborgott azon, hogy a régi baloldali pártok nem álltak félre az útjából. A Humanisták megalakulására is úgy reagált, hogy az új formáció létrejötte megoszthatja a kormányellenes szavazatokat.

 

Akik félreálltak Magyar Péter útjából

Így is vannak, akik engedelmeskedtek Magyar Péter és Bajnai Gordon akaratának. Például a Momentum, amely a Tisza Párt feltűnése után szinte azonnal beállt Magyar Péter mögé. A Tisza vezérének az egyik első, 2024. áprilisi tüntetésén Donáth Anna, a Momentum akkori elnöke is részt vett. Ráadásul Donáth az EP-választás kampányában a Tisza Párt egyik aláírásgyűjtő pultjánál is mosolyogva fotózkodott. Később pedig Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke volt az, aki megküldte a selyemzsinórt a saját pártjának. Felszólította a Momentumot, hogy ne induljon a 2026-os választásokon.

De nemcsak a Momentum, hanem a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) is úgy döntött, hogy inkább visszalépnek, hogy azzal is Magyar Pétert segítsék. A 2022-es választáson csúfosan leszereplő baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje novemberben az M1 48 perc című műsorában úgy vélekedett, hogy

Magyar Péter a mi szempontunkból hazafi, akinek akár szobrot is állítanánk.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

