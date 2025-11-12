Barabás RichárdSzentkirályi AlexandraCseh Katalin

A Tisza Párt brüsszeli szócsöveként indul a választáson Barabás Richárd és Cseh Katalin

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint Barabás és Cseh épp azokkal a szlogenekkel kampányol, amelyekről hallani sem akarnak a magyarok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 12. 17:06
Barabás Richárd és Cseh Katalin elindították a „Humanisták” mozgalmat, és a Tisza Párt brüsszeli szócsöveként indulnak a választáson – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Budapest, 2025. június 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. Budapest csődközeli helyzete miatt a főváros minden költésének 2019-ig visszamenő átvilágítását szorgalmazta Szentkirályi Alexandra, miután részt vett a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetésen. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, „igen, a botmixerező Cseh Katalin és az egyházakat éjjel-nappal támadó Barabás. Ők aztán a nagy humanisták!”

„Szivárványos, uniós és ukrán zászlókat látnának magyar helyett. Sokallják a tesztoszteront (?). És nagyon szeretnének Magyar Péternek segíteni a kormányváltásban. Na, ilyen egy vérbeli brüsszeli program. Barabás és Cseh épp azokkal a szlogenekkel kampányol, amelyekről hallani sem akarnak a magyarok. Amikor pedig arról beszél, hogy kevesebb történelmi magyar zászlót látna, az igazán elkeserítő” – írta a kormánypárti politikus.

Hozzátette, Barabásnak minden bizonnyal nincsenek határon túli családtagjai. Nem élhette át, milyen a trianoni humanizmus.

„Nem tudják, milyen az, amikor rendeletekkel elkobozzák a földedet, lerombolják az egész falvadat, vagy fegyverrel jelennek meg az ajtódban.”

„Ha rajtuk múlna, szivárványos csillámpónik futnának a Kincsem Parkban, a Szent Koronára pedig EU-s csillagokat tennének” – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.

A politikus szerint a Tisza Párt „új brüsszeli asszisztenseiből ugyanúgy nem kérnek a magyarok, mint a Tiszából”.

Borítókép: Cseh Katalin az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


