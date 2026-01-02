Kiderült, kit kért fel a védelmi tárca vezetésére Zelenszkij

Budanov helyét az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko veszi át. Az ukrán elnök közölte azt is, hogy leváltja az ukrán határőrség vezetőjét, Szerhij Dejnekót, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját. Dejneko utódját még nem nevezték meg.