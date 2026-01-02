Zelenszkijvédelmi tárcaorosz-ukrán háború

Kiderült, kit kért fel a védelmi tárca vezetésére Zelenszkij

Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki ezt pénteken este a Telegram-csatornáján közzétett videóban közölte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 23:00
Zelenszkij haverja kitáltalt Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem. Mihajlo Fedorovot javasoltam Ukrajna védelmi miniszteri posztjára” – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Facebook

Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, „kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos” területet vezessen az államigazgatásban.

Zelenszkij pénteken egy sor személycserét jelentett be az államvezetésben. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés eddigi főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére. 

Budanov helyét az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko veszi át. Az ukrán elnök közölte azt is, hogy leváltja az ukrán határőrség vezetőjét, Szerhij Dejnekót, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját. Dejneko utódját még nem nevezték meg.

Borítókép: Zelenszkij haverja kitáltalt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu