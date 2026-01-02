Kiderült, kit kért fel a védelmi tárca vezetésére Zelenszkij

„Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem. Mihajlo Fedorovot javasoltam Ukrajna védelmi miniszteri posztjára” – mondta Zelenszkij.
Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, „kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos” területet vezessen az államigazgatásban.
