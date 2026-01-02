A bukott Jermak után Budanov érkezik az elnöki hivatal élére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére. Kirilo Budanov a bukott Andrij Jermakot váltja a hivatal élén, a döntésről pedig maga Zelenszkij tájékoztatott pénteken a Telegramon.

Zelenszkij döntése értelmében Jermak helyére Budanov érkezik

(Fotó: JIM WATSON / AFP)

„Találkoztam Kirilo Budanovval, és felajánlottam neki, hogy vezesse az ukrán elnöki irodát. Most Ukrajnának nagyobb figyelmet kell fordítania a biztonsági kérdésekre, a védelmi erők fejlesztésére és Ukrajna biztonságának szavatolására, valamint a diplomáciai tárgyalási folyamatra, és az elnöki iroda elsősorban ezeknek az állami feladatoknak a végrehajtását fogja szolgálni” – írta Zelenszkij.