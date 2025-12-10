Megjöttek az adatok, Zelenszkij óriási bajban

Zelenszkij arcvesztése a botrány után

A felmérést november 13. és 28. között készítették, röviddel azután, hogy súlyos korrupciós ügy rázta meg Ukrajnát, amelyben az elnök több szövetségese és kormányzati tisztségviselő is érintett volt. Az októberi vizsgálat eredményeihez képest Zelenszkij népszerűsége mintegy négy százalékponttal esett vissza: akkor még a válaszadók 24,3 százaléka támogatta volna. A második helyen a volt főparancsnok, Valerij Zaluzsnij áll 19,1 százalékkal, ami három százalékpontos növekedést jelent egy hónap alatt. A harmadik helyet Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője foglalja el 5,1 százalékos eredménnyel. A válaszadók csaknem egynegyede – 23,6 százalék – nem tudott vagy nem akart választ adni.

A parlamenti választásokra vonatkozó kérdésekből kiderült: az ukránok 21,8 százaléka támogatná egy Zaluzsnij által vezetett, egyelőre létre sem hozott párt indulását.

Ezzel szemben Zelenszkij tömörülése, a Nép Szolgája mindössze 11,5 százalékot érne el. Bár a két katonai vezető népszerűsége stabil, sem Zaluzsnij, sem Budanov nem jelezte eddig, hogy politikai pályára lépne. A kutatás ezer, 16 év feletti ukrán állampolgár bevonásával, telefonos interjúk formájában készült.

Korábban számos cikkben beszámoltunk Zelenszkij bizalmasai – többek között Andrij Jermak és Timur Mindics – súlyos korrupciós botrányairól, amelyek az elnök pozícióját is szemmel láthatóan megingatták.

Zelenszkij támogatottsága az elmúlt években jelentős ingadozást mutatott. 2019-es megválasztása után a lakosság nyolcvan százaléka bízott benne, 2022 elejére azonban ez az arány 37 százalékra esett.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet őszi felmérése szerint jelenleg az ukránok hatvan százaléka bízik az elnökben, míg 35 százalék nem. Ugyanakkor csak a lakosság negyede tartja kívánatosnak, hogy Zelenszkij a háború befejezése után is hivatalban maradjon. Ukrajna alkotmánya értelmében választásokat kizárólag a hadiállapot megszűnését követően lehet tartani. A rendkívüli jogrend 2022-ben lépett életbe, az orosz invázió kitörésekor. Zelenszkij szeptemberben úgy fogalmazott: nyitott arra, hogy a háború lezárása után ne induljon újra az elnöki tisztségért.