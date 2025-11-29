Zelenszkij utolsó lépése: Jermak menesztése a bukás előszobája

A katonás hatású zöld öltözetei miatt „zöld bíborosként” emlegetett Jermak korábban csupán ismeretlen ügyvéd és B kategóriás filmproducer volt, ám az évek során Zelenszkij egyik legbefolyásosabb háttéremberévé nőtte ki magát. Olyan erős hatalmi pozíciót épített ki, hogy sokan már társelnökként tekintettek rá – egészen addig, amíg be nem sodródott a százmillió dolláros korrupciós botrányba, amely végül a bukását okozta.

Jermak is belesodródott a százmillió dolláros korrupciós botrányba, amely végül a bukását okozta (Fotó: AFP)

A mostani bukás azonban új versenyt indított a kormányzás módjának átalakításáért. Az ellenzéki erők máris saját céljaik érvényesítésére használnák ki a helyzetet: megerősítették követelésüket egy nemzeti egységkormány felállítására, amely iránt Oroszország teljes körű inváziója óta folyamatos a nyomás – írja a Politico.

A távozó kabinetfőnök sokak szerint producerként irányította a „kormányzó duopóliumot”: az elnököt és saját magát. Zelenszkij most épp akkor maradt nélkülözhetetlen segítője nélkül, amikor feszült tárgyalásokra készül az Egyesült Államokkal Donald Trump elnök megosztó béketervéről, és közben a tél közeledtével a fronton újabb orosz nyomás nehezedik Ukrajnára.