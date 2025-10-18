Robert C. Castel: Az utolsó téli hadjárat Ukrajnában?

Az orosz–ukrán háború frontvonalai továbbra is ugyanazt az utolérhetetlen unalmat produkálják, mint Wagner Parsifalja vagy Proust kutakodása valamiféle eltűnt idő nyomában. Mindez remek alkalmat ad arra, hogy a tekintetünket a levegőég és a közelgő tél felé emelve elgondolkodjunk mindazon, ami a hadviselésnek ebben a dimenziójában történt a háború kezdete óta. Továbbá, ami nem kevésbé fontos, a háború első három téli hadjáratát kielemezve forgatókönyveket állíthatunk fel az előttünk álló 2025–2026-os bombázókampánnyal kapcsolatban.

Ahogy erre már a korábbi elemzéseimben is kitértem, az oroszok téli hadjáratai az ukrán energia-infrastruktúra ellen ugyanazon a jól ismert koncepciós keretrendszeren belül zajlottak le, amit a stratégiai légi hadviselés klasszikusai­tól, Douhettől, Trenchardtól, Mitchelltől stb. tanultunk. Az alapötlet igen egyszerű, a frontvonalakat függőlegesen átkarolva közvetlen csapást mérni, nem az ellenfél csapataira, hanem a háborút fenntartó fizikai és morális alapozásra. Mivel pedig ezek az alapkövek nem teremtettek egyenlőnek, a legbölcsebb dolog azokat venni célba, amik ebben a rendszerben a clau­sewitzi súlypontokat képezik.

Az orosz győzelmi elmélet szerint a legfontosabb ilyen súlypontot Ukrajna energia-infra­struktúrája képezi, és ennek a pusztítása aránytalanul nagy hatást gyakorol majd az ukránok kalkulusára a háború folytatásával kapcsolatban. Ezt az elméletet ültette át gyakorlatba az orosz hadvezetés nem sokkal a háború kitörése után, és minden alapunk megvan azt feltételezni, hogy ez a szál végigkíséri majd a háború egész menetét.

A három egymást követő téli bombázókampány, a 2022–2023-as, a 2023–2024-es, továbbá a 2024–2025-ös, három igen fontos esettanulmányt képez a háború elemzői számára. Az esetek közötti különbségekből tükröződő adaptációs és innovációs folyamatok, a két hadviselő fél többéves koevolúciója pedig felvázolja azokat a trendeket, illetve ellentrendeket, amiket az előttünk álló negyedik téli légi hadjáratban látni fogunk.

A kérdés, amit ezen elemzés keretei között megpróbálok megválaszolni, kettős. Egy: milyen meglepetésekkel fog szolgálni az előttünk álló orosz bombázókampány?, és kettő: mik a feltételei annak, hogy Ukrajna túlélje a háború negyedik telét is?

De még mielőtt ezeket a kérdéseket megválaszolnánk, érdemes röviden végigfutni a három esettanulmányon, beazonosítva a gyakorlatba ültetett stratégiákat, a felhasznált haditechnikát és az ezekre adott ukrán válaszlépéseket.