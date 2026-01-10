Ifjú ismerősöm és a kormányváltás

A népszerűség korunk fő meghatározója. Szinte kezét-lábát töri mindenki, hogy azt elérje. Az idősebb korosztály – amelynek egyesek szerint már ideje lenne eltűnnie, mert csak sopánkodva boomerkedik itt a kommunizmus bűnei fölött, by Nagy Ervin – néha nem is érti, hogy valami miért is lesz népszerű. Mit esznek rajta.

Egy ismerősömet – aki haladó szellemű és fiatal – megkérdeztem a minap, hogy ő mit szeret egy politikusban vagy politikai véleményvezérben, más szóval influenszerben. Azt válaszolta, hogy neki az a fontos, hogy valaki legyen bátor és vicces.

Bátor. Ez egy nagyon fontos dolog, és kétségkívül hatásos kifejezés. És mint majd az összes ilyen, nehezen lemérhető.

Mi számít tehát bátorságnak? Mitől lesz hős valaki?

A bátorság címkéjének viseléséhez kell-e olyannak lenni, mint Hannibál, és az ő híres elefántjai, Leonidasz, Jeanne D’Arc, vagy az ’56-os srácok. Bátor volt-e Vak Bottyán, ki fogadásból osont be Érsekújvár várába, és a minaretből kidobta az ablakon az épp imádkozó Müezzint?

Vajon elég bátor volt Geszti Mihály, az agg ’48-as honvéd, aki mellesleg egy napon született Ferenc Józseffel? Geszti Mihály 1933-ban egy szomorú hírrel került be az újságokba. A Trianon óta könyöradományokból élő agg ’48-as szokása szerint mindennap végigbotorkált Nagyvárad utcáin. Július 18-án azonban egy részeg román diák zsidónak nézte „Biharország” legöregebb emberét, majd rárohant, s olyan brutálisan megtépte a 103 éves honvéd szakállát, hogy a tehetetlen agg ember összeroskadt a földre. Sanyargatásának egy nagyváradi kereskedő vetett véget, aki talpra állította az utolsó váradi ’48-as magyar honvédet. Az idős honvéd nagyban fogadkozott, hogy ha nála lenne a fegyvere, mármint az, amivel 1848-ban harcolt a bécsi birodalom ellen, akkor egy sehonnaival kevesebb élne a földön.

Ennek a szomorú hírnek hatására mozgalom indult meg, hogy az utolsó öreg ’48-as honvédet áthozzák Budapestre, ő azonban nem akart beleegyezni. Nagyváradon született – mondta –, Nagyváradon akart meghalni. Úgy vélte, hogy Nagyvárad az ő számára az idegen urak alatt is magyar marad.