Ifjú ismerősöm és a kormányváltás

Egy ismerősömet – aki haladó szellemű és fiatal – megkérdeztem a minap, hogy ő mit szeret egy politikusban vagy politikai véleményvezérben, más szóval influenszerben. Azt válaszolta, hogy neki az a fontos, hogy valaki legyen bátor és vicces.

A népszerűség korunk fő meghatározója. Szinte kezét-lábát töri mindenki, hogy azt elérje. Az idősebb korosztály – amelynek egyesek szerint már ideje lenne eltűnnie, mert csak sopánkodva boomerkedik itt a kommunizmus bűnei fölött, by Nagy Ervin – néha nem is érti, hogy valami miért is lesz népszerű. Mit esznek rajta.

Bátor. Ez egy nagyon fontos dolog, és kétségkívül hatásos kifejezés. És mint majd az összes ilyen, nehezen lemérhető.

Mi számít tehát bátorságnak? Mitől lesz hős valaki?

A bátorság címkéjének viseléséhez kell-e olyannak lenni, mint Hannibál, és az ő híres elefántjai, Leonidasz, Jeanne D’Arc, vagy az ’56-os srácok. Bátor volt-e Vak Bottyán, ki fogadásból osont be Érsekújvár várába, és a minaretből kidobta az ablakon az épp imádkozó Müezzint?

Vajon elég bátor volt Geszti Mihály, az agg ’48-as honvéd, aki mellesleg egy napon született Ferenc Józseffel? Geszti Mihály 1933-ban egy szomorú hírrel került be az újságokba. A Trianon óta könyöradományokból élő agg ’48-as szokása szerint mindennap végigbotorkált Nagyvárad utcáin. Július 18-án azonban egy részeg román diák zsidónak nézte „Biharország” legöregebb emberét, majd rárohant, s olyan brutálisan megtépte a 103 éves honvéd szakállát, hogy a tehetetlen agg ember összeroskadt a földre. Sanyargatásának egy nagyváradi kereskedő vetett véget, aki talpra állította az utolsó váradi ’48-as magyar honvédet. Az idős honvéd nagyban fogadkozott, hogy ha nála lenne a fegyvere, mármint az, amivel 1848-ban harcolt a bécsi birodalom ellen, akkor egy sehonnaival kevesebb élne a földön.

Ennek a szomorú hírnek hatására mozgalom indult meg, hogy az utolsó öreg ’48-as honvédet áthozzák Budapestre, ő azonban nem akart beleegyezni. Nagyváradon született – mondta –, Nagyváradon akart meghalni. Úgy vélte, hogy Nagyvárad az ő számára az idegen urak alatt is magyar marad.

S most pedig nézzük, mi a bátorság haladóék szerint?

Ha egy kicsit odafigyelünk, s követjük a híreket, megfigyelhetjük, hogy a bátorság fogalma haladóéknál a következő dolgokat fedi:

Valaki bátor, mert férfi létére női ruhákban jár. Bátor, mert bevallja egy baloldali lap hasábjain, hogy ő bizony „meleg”. Bátor, mert a színpadi rendezésében pucéran szaladgálnak a színészek, és ő ezért díjakat kap, interjúkkal büntetik, külföldi meghívásokkal kínozzák, a tévében szerepel, és hírnévre tesz szert. Bátor, mert a művészfilmjében nincsenek hangok, párbeszédek, nincs zene, csak negyven percig egy csöpögő vízcsapot hallhatunk, ami kifejezi a polgári lét kilátástalanságát és unalmát, ami elől menekülni kell, és erre ő kap százmillió forint támogatást, és díszvendégként ünneplik egy fesztiválon. Bátor, mert a zenei darabjában nincsenek hangszerek, csak egy légkalapács, meg egy ütve fúró alkotja a hangszerparkot, igaz, a fellépésen közönség sincs nagyon, de ott ül egy lap fotósa meg újságírója, aki másnap megírja, hogy az illető egy zseni. Bátor, mert megtagadja a saját anyanyelvét, identitását, és azt hirdeti, hogy feketék-fehérek-sárgák kéz a kézben meneteljenek a színes testvériségben. Mindezt címlapon hozva.

Miért van az, hogy a felvilágosult haladók mindig abban bátrak, amiben nincs veszély?

A baloldali progresszívek – főleg a fiatalabbak, mint például ez az ismerősöm is – azon mérik le a hitelességet, hogy ki mennyire vicces meg bátor. Igen, gyakran hallott igazságeldöntő lakmuszpapír, hogy egy jobboldali vélemény mennyire vicces.

Nos, Hadházy a makacs tüntetésével vagy a Fókusz csoportos arcok lehet, hogy viccesek, de vajon igazuk van-e? És ezen mérhető-e vajon a hasznosság és hitelesség?

Gróf Bethlen István nem volt szórakoztató. Vagy, ha az is volt, nem a tárgyalóasztalnál. III. Béla magyar királyról tudjuk, hogy évi mintegy 23 tonna ezüstre rúgó bevételével Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Tudjuk azt is, hogy Béla gátat szabott mellesleg a 12. századra jellemző folyamatos pénzromlásnak, amely egyre kisebb méretű – olykor szinte csak pöttyök – és egyre kisebb nemesfémtartalmú pénzek forgalomba hozatalával járt, és a vert érmék súlya és nemesfémtartalma is emelkedett. Egy 1181-ben kelt okleveléből az is kiderül, hogy elrendelte az elé kerülő ügyek írásba foglalását. 1185-től pedig felállította az állandó királyi kancelláriát, ahol a kancellár mellett már több állandó jegyző is dolgozott. (Valószínűleg ezek egyike lehetett Anonymus, a Gesta Hungarorum szerzője is.)

Azt, hogy mennyire volt vicces és jópofa, arról fogalma sincs az utókornak. A hajdani krónikák és a történelmi emlékezet – sajnálatos és nem haladó módon – erre a szempontra nem fektet kellő hangsúlyt. Nem ismerjük, hogy voltak-e laza beszólásai, vagy mi volt a kedvenc hip-hop zenekara. De sajnos a kobzos zenekara se közismert. Ellenben se Mály Gerőről, a méltatlanul elfeledett komikusról – akinek hamvait még mindig senki nem hozta haza a messzi Amerikából –, se Bencsik Sándorról nem tudott, hogy mennyire értett a városvezetéshez, a külpolitikához, a nemzetközi hatalmi játszmákhoz, mit gondolt a közösségi közlekedésről meg a helyes önkormányzatiság mibenlétéről.

Szóval, mint írtam, beszélgettem ezzel az ismerősömmel. És azt is írtam, hogy ő ellenzéki.

– Kormányváltást akarok! – mondta.

Nézegettem szigorúan ráncolt homlokát.

Ő tényleg akarja.

– És milyen legyen az új kormány? Mit szeretne a nemzetgazdaság, külpolitika, demográfia stb. területén?

– Új kormányt akarok! – makacskodott. – Újat. Másikat. Ne ezt. Ezt utálom. Váltsák le! Mondjon le!

– Értem – bólintottam. 

Majd pár perc szünet következett.

– Milyen lesz a következő könyve? – törte meg a csendet.

– Jó lesz! – élénkültem fel. – Jó! Nagyon jó.

– De mégis… – érdeklődött. – Mit tud mondani, amiért majd az embereknek érdemes lesz megvásárolniuk?

– Miért kéne mondani bármit is? – értetlenkedtem. – A könyv új lesz. Egy másik könyv. Nem az, ami most van itt a kezemben. De bátor lesz és vicces. Remélem, hogy megveszi.

Állt ott és nézett bambán. Szerencsére jött a busz.

Kár, pedig még beszélgetni akartam vele Sanna Marin finn miniszterelnökről, aki bátor volt, vicces és kiváló politikus, mert bőrdzsekiben fotózták le egy rockfesztiválon.

Szomorú, hogy azóta már leváltották.

