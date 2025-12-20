Robert C. Castel: Miért akar háborút Európa?

A háború a problémamegoldás eszköze. Azonban a problémák, amiket megoldani akarunk a háború segítségével, nem feltétlenül biztonsági problémák.

Egyre gyakrabban halljuk az Európai Unió Oroszország-politikájával kapcsolatban azt a Thomas Mann által klasszikussá tett vádat, hogy akkor vonulunk háborúba, amikor meg akarunk szabadulni a béke problémáitól. Konkrétabban megfogalmazva, ez a vád úgy hangzik, hogy mivel az EU belső problémái a meglévő eszközeire támaszkodva megoldhatatlanok, a megoldást a válság externalizálásában, magyarul egy külső ellenség elleni háborúban keresi.

De vajon megalapozott ez a vád, vagy pedig csupán az unió ellenségei által kiagyalt propaganda?

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, meg kell határoznunk azt, hogy mit értünk a „belső problémák” és mit a „megoldhatatlan” alatt, a vádban megfogalmazott állítást pedig le kell bontanunk tesztelhető hipotézisekre. Ezután fel kell tennünk a kérdést, hogy mik lennének azok az észlelhető tények, amik a hipotézisünket alátámasztják, és mik azok, amik a hipotézis cáfolatának tekinthetők.

Mivel ilyenkor az év vége felé ellustul az ember, ezért én most a magam részéről megelégszem azzal, hogy felhúzom az állványozást, de utána az olvasóra bízom, hogy farkasszemet nézzen a valósággal, és az általa észlelt tények alapján vonja le a következtetéseket.

Kezdjük akkor talán a meghatározásokkal.

Mit is jelent az, hogy „belső problémák”? A kérdéskör szakirodalma itt általában a következőket szokta felsorolni. Ott van mindjárt az elején

a legitimáció válsága, majd ezt az eliten belüli mélyülő törésvonalak követik. Ehhez szokás hozzácsapni a hatalom kompetenciájának a válságát, a gazdasági mechanizmusok megroppanását és az identitás kohéziójának a megbomlását.

Ha valaki úgy gondolja, hogy az Európai Unió esetében ezeknek a klasszikus „belső problémáknak” nyomát sem látjuk, akkor nyugodtan lapozzon tovább a karácsonyi receptek rovatához.

Na és mit jelent az, hogy a fent említett problémák a meglévő eszközökkel „megoldhatatlanok”? Ez azt jelenti, hogy a meglévő politikai, jogi, gazdasági és egyéb eszköztár nem képes ár–érték arányban elfogadható megoldásokkal szolgálni, és a megoldás ára ideológiailag, politikailag, esetleg morálisan vállalhatatlan. Most megint csak azt tudom mondani az elméletről a gyakorlatra pislantva, hogy aki úgy gondolja, az unió nem érkezett el bizonyos kérdésekben a meglévő eszköztárának a határáig, az ne is olvasson tovább.