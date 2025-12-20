idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Miért akar háborút Európa?

Az unió megoldhatatlan belső problémái és a „rezsimtúlélési lottó”.

Robert C. Castel avatarja
Robert C. Castel
Cikk kép: undefined
európaeurópai uniógyőzelemháborúhipotézisproblémakockázat 2025. 12. 20. 6:40
Fotó: ADRIAN DENNIS
0

A háború a problémamegoldás eszköze. Azonban a problémák, amiket megoldani akarunk a háború segítségével, nem feltétlenül biztonsági problémák.

Egyre gyakrabban halljuk az Európai Unió Oroszország-politikájával kapcsolatban azt a Thomas Mann által klasszikussá tett vádat, hogy akkor vonulunk háborúba, amikor meg akarunk szabadulni a béke problémáitól. Konkrétabban megfogalmazva, ez a vád úgy hangzik, hogy mivel az EU belső problémái a meglévő eszközeire támaszkodva megoldhatatlanok, a megoldást a válság externalizálásában, magyarul egy külső ellenség elleni háborúban keresi.

De vajon megalapozott ez a vád, vagy pedig csupán az unió ellenségei által kiagyalt propaganda?

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, meg kell határoznunk azt, hogy mit értünk a „belső problémák” és mit a „megoldhatatlan” alatt, a vádban megfogalmazott állítást pedig le kell bontanunk tesztelhető hipotézisekre. Ezután fel kell tennünk a kérdést, hogy mik lennének azok az észlelhető tények, amik a hipotézisünket alátámasztják, és mik azok, amik a hipotézis cáfolatának tekinthetők.

Mivel ilyenkor az év vége felé ellustul az ember, ezért én most a magam részéről megelégszem azzal, hogy felhúzom az állványozást, de utána az olvasóra bízom, hogy farkasszemet nézzen a valósággal, és az általa észlelt tények alapján vonja le a következtetéseket.

Kezdjük akkor talán a meghatározásokkal.

Mit is jelent az, hogy „belső problémák”? A kérdéskör szakirodalma itt általában a következőket szokta felsorolni. Ott van mindjárt az elején 

a legitimáció válsága, majd ezt az eliten belüli mélyülő törésvonalak követik. Ehhez szokás hozzácsapni a hatalom kompetenciájának a válságát, a gazdasági mechanizmusok megroppanását és az identitás kohéziójának a megbomlását. 

Ha valaki úgy gondolja, hogy az Európai Unió esetében ezeknek a klasszikus „belső problémáknak” nyomát sem látjuk, akkor nyugodtan lapozzon tovább a karácsonyi receptek rovatához.

Na és mit jelent az, hogy a fent említett problémák a meglévő eszközökkel „megoldhatatlanok”? Ez azt jelenti, hogy a meglévő politikai, jogi, gazdasági és egyéb eszköztár nem képes ár–érték arányban elfogadható megoldásokkal szolgálni, és a megoldás ára ideológiailag, politikailag, esetleg morálisan vállalhatatlan. Most megint csak azt tudom mondani az elméletről a gyakorlatra pislantva, hogy aki úgy gondolja, az unió nem érkezett el bizonyos kérdésekben a meglévő eszköztárának a határáig, az ne is olvasson tovább.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most, hogy meghatároztuk ennek az elemzésnek az alapvető építőelemeit, lássuk, hogyan lehet a válság externalizálásának a vádját tesztelhető hipotézisekre lefordítani.

Az első ilyen hipotézis, a koalíciós túlélés hipotézise, a következőképpen hangzik. 

A háború valószínűbbé válik, ha a vezetők politikai túlélésüket fenyegető belső kihívással néznek szembe, és nincsenek olyan békés reformlehetőségek, amelyek megőriznék a győztes koalíciójukat. 

Hogy mik azok az észlelhető tények, amik alátámasztják ezt a hipotézist? „Próbaballonok” a propagandában, „háborús” diskurzus még a háború előtt. Fokozódó retorika a külső ellenségekkel kapcsolatban álló belső „árulókról”.

Elsődlegesen a belső kohézióra („ostrom alatt állunk”), nem pedig a külső alkura irányuló üzenetek. A média „államosítása” és uniformizálása a disszonáns hangok elnémítására, bizonyos ideológiák, illetve pártok szankcionálása. Ami pedig a cáfoló jeleket illeti, azok a változás hiánya a belpolitika, a média, a jogrend stb. terén. Egy másik ilyen cáfoló tényező lehet egy esetleges belpolitikai ellentrend: a gondolati pluralizmus növekedése és a politikai élet klasszikus értelemben vett liberalizálódása a háborús szelek ellenére.

A második hipotézis, a rendkívüli jogrend hipotézise, a következőket feltételezi. 

A háború egyre vonzóbbá válik, ha olyan jogi és kényszerítő eszközöket tesz lehetővé (cenzúra, letiltás, sorozás, hadigazdaság), amelyeket békeidőben nehéz igazolni.

 Hogy mik azok az észlelhető változások, amik alátámasztják ezt a hipotézist? Jogszabályi változások vagy a meglévő jogszabályok felrúgása – szükségállapoti rendeletek. A morális imperatívuszokra való hivatkozással legitimálni a meglévő törvények és normák semmibevételét. A választott képviselők által megszavazott törvények alárendelése különböző „egyetemes emberi jogoknak”. Politikai folyamatok jogi, majd később adminisztrációs folyamatokkal való felcse­rélése. A cáfoló jelek mindennek az ellenkezői lennének. A jogrend változatlansága az egyre erősödő háborús trendek ellenére.

A harmadik hipotézis, a fiskális újraindítás hipotézise a következőket állítja. 

A háború valószínűbb, ha a gazdasági válság és az elosztási patthelyzet lehetetlenné teszi a békeidőbeli alkukat, a háború pedig lehetővé teszi a kényszerített újraelosztást a belső, illetve az ellenfél által birtokolt vagyonnak. 

Az empirikusan észlelhető változások, amik egy ilyen folyamat beindulását bizonyítják, a következők: akut makrogazdasági stressz, inflációs kiugrások, valutaválságok, adóssággondok, elszálló támogatások.

Sikertelen reformkísérletek, ismétlődő megszorításellenes zavargások, patthelyzetbe jutott költségvetések. A hadiipari lobbizás növekedése és az „önellátás” narratívájának erősödése. A kölcsön szó körüli nyelvújítási kísérletek, a kollektív eladósodás álcázását szolgáló virágnyelv. Ami a cáfoló jeleket illeti, ezek közül a legfontosabb a háborús gazdasági intézkedések hiánya. A rezsim bizonyítottan elkötelezett a „normális” gazdaságpolitika és gazdasági gyakorlatok mellett.

A negyedik hipotézis pedig, az elit kohézió­jának a hipotézise, a következő magyarázatot javasolja. 

A háború valószínűbbé válik, ha egy külső ellenség megléte lehetővé teszi az eliten belüli törésvonalak betömését, a konszenzus kikényszerítését, a rivális ideológiák, hatalmi gócok és személyek megrendszabályozását és az egység kikényszerítését.

 Hogy mik az erre utaló jelek? Az elit rivalizálásának a nyomai: szivárogtatások, frakciók közötti médiaháborúk, átalakítások, „korrupcióellenes” kampányok. A normál intézményeket megkerülő „háborús bizottságok” létrehozása/felhatalmazása.

Lojálisok előléptetése operatív és gazdasági irányító szerepkörökbe (védelmi ipar, beszerzés, regionális kormányzóságok). Járadékok átcsoportosítása a lojális blokkok, szervezetek és személyek felé, az ideológiai, illetve politikai riválisok kiszorítása, ellehetetlenítése. A cáfoló jelek pedig nem meglepő módon a következők. Az elit egyensúlya stabil marad, nincs érdemi központosítás, nincs célzott félreállítás. Az elitek közötti rivalizálás nem eszkalálódik, se horizontálisan, se vertikálisan.

Az ötödik és valószínűleg a legriasztóbb hipotézis, a kockázatba való menekülés hipotézise, a következő dinamikát írja le. 

A háború valószínűbbé válik, ha a hivatalban levő vezetők politikai vereségre, a rezsim, esetleg az ideológia összeomlására számítanak. A békeidőbeli korlátok miatt a lemondás, a politikai irányváltás kompromisszuma politikai öngyilkosságnak, az ideológia elárulásának tűnik. A magas kockázatú külső konfliktus egyfajta „rezsimtúlélési lottó”, lapot húzni tizenkilencre. 

A győzelem vagy biztosítja a legitimitást és elrettenti a belső kihívókat, vagy ha nem, a katonai vereség következményei sem lesznek rosszabbak, mint a várt belső politikai vereség.

Hogy mik az erre utaló jelek? A kockázatvállalás irracionálisan magas szintje az objektív korlátokhoz mérten. A vezetők felégetik a hidakat, maximalista követeléseket fogalmaznak meg, visszafordíthatatlan elköteleződéseket betonoznak be. A külső háborút egyre inkább egzisztenciálisként keretezik. A tárgyalási magatartás is ennek megfelelően alakul át.

Olyan ajánlatok elutasításának a mintázatát látjuk, amelyek külsőleg tolerálhatók, de belpolitikailag veszélyesek. Sem a retorika, sem a konkrét eszkalációs lépések nincsenek arányban a külső fenyegetéssel. Ezt a hipotézist az cáfolja, ha úgy látjuk, hogy a regnáló elit valódi kompromisszumra törekszik, még akkor is, ha ez szembemegy az általa „tolt” narratívával. A foganatosított biztonsági, illetve katonai lépések defenzívek és nagyjából arányban állnak a külső fenyegetéssel.

Eddig az elméleti állványozás.

Innen már az olvasó feladata az általam felvázolt kalóztérképet követve eldönteni azt, hogy valóban a háború felé megy-e Európa, és hogy mik ennek a danse macabre-nak a mozgatórugói.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektönkretétel

Az ország tönkretételének programja

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekEurópa

Amerika borítja az asztalt

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekpedofil

Morális hasadás és pedofilcirkusz

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekmagyarország

Seregszemle

Szájer József avatarja

Jövőre győzni fogunk, a labda újra ott fog pattogni az ellenfél kapujában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu