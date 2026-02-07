Robert C. Castel: Békefenntartás mint botlózsinór

Az elemzéseknek is megvan a maga kacskaringós életútja. A jelenlegi egy mesterséges intelligencia eszköz validálásával kezdődött el, amikor a munka közben teljesen véletlenül belebotlottam egy esettanulmányba a második világháborús Afrika Korps küldetésének fatális ellentmondásaival kapcsolatban. Az ismeretlen szöveget olvasva hirtelen igen erős déjà vu érzésem támadt.

Hol is találkoztam valami hasonlóval? Az esetleges tűzszünet után Ukrajnába küldendő európai kontingens, amit a párhuzam kedvéért akár Europa Korpsnak is nevezhetünk, az ellentmondásoknak egy ugyanolyan betoncipőjével kezdi az ezermérföldes vándorutat, mint afrikai elődje. A legfőbb különbség azonban az, hogy

az arcvonal másik oldalán nem egy impozáns, de gyorsan hanyatló Brit Birodalom szuronyai állnak vele szemben, hanem egy csaknem hatezer atomtöltettel felszerelt szuperhatalom.

Mielőtt belekezdenénk ezeknek az ellentmondásoknak az élveboncolásába, érdemes krétával az aszfaltra kaparni ennek a geopolitikai játéknak a kereteit. Az első ilyen krétakör, ami kristálytisztán érvényesült még a Biden-adminisztráció káoszában is, az a felismerés, hogy az első számú cél elkerülni egy magas intenzitású háborút Oroszországgal. Hogy miért, azt két mondattal korábban megmagyaráztuk. Nincs olyan racionális cél ezen a világon, amiért érdemes lenne átlépni ezt az aszfaltra rótt vonalat.

A második, kettős vonal kevésbé határozott kézzel van meghúzva, ugyanakkor minden szövetség örök velejárója. Ez a kettős vonal két egymás ellen acsarkodó félelem. Az egyik attól, hogy a szövetségeseid cserbenhagynak, a másik pedig attól, hogy a szövetségeseid bajba rántanak. Bizonyos esetekben a távolság a két vonal között drámaian beszűkül, és ha összeérnek, akkor a politikai döntéshozónak két elképesztően rossz alternatíva közül kell választani.

A harmadik ilyen keret

a békefenntartás, illetve az elrettentés jelentősen eltérő logikája. Az első célja egy egyezmény fenntartása, a másodiké egy cselekedet megakadályozása, illetve megállítása.

Az első legalapvetőbb feltétele a közös megegyezés az aktorok között. A másiké a fenyegetés hihetősége. Az első posztúrája a semlegességé. A második posztúra a szembenállásé. Az első esetben nem kerülhet sor az erő alkalmazására, legfeljebb önvédelmi szituá­ciókban. A második alapját ezzel szemben az elsöprő erő alkalmazásának a képessége adja.