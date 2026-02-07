idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Békefenntartás mint botlózsinór

A hajlandók koalíciója az ukránok kezébe teszi a döntést egy jövőbeli kontinentális háborúról.

Robert C. Castel
2026. 02. 07.
Fotó: MTI/EPA/AFP /Ludovic Marin
Az elemzéseknek is megvan a maga kacskaringós életútja. A jelenlegi egy mesterséges intelligencia eszköz validálásával kezdődött el, amikor a munka közben teljesen véletlenül belebotlottam egy esettanulmányba a második világháborús Afrika Korps küldetésének fatális ellentmondásaival kapcsolatban. Az ismeretlen szöveget olvasva hirtelen igen erős déjà vu érzésem támadt. 

Hol is találkoztam valami hasonlóval? Az esetleges tűzszünet után Ukrajnába küldendő európai kontingens, amit a párhuzam kedvéért akár Europa Korpsnak is nevezhetünk, az ellentmondásoknak egy ugyanolyan betoncipőjével kezdi az ezermérföldes vándorutat, mint afrikai elődje. A legfőbb különbség azonban az, hogy 

az arcvonal másik oldalán nem egy impozáns, de gyorsan hanyatló Brit Birodalom szuronyai állnak vele szemben, hanem egy csaknem hatezer atomtöltettel felszerelt szuperhatalom.

Mielőtt belekezdenénk ezeknek az ellentmondásoknak az élveboncolásába, érdemes krétával az aszfaltra kaparni ennek a geopolitikai játéknak a kereteit. Az első ilyen krétakör, ami kristálytisztán érvényesült még a Biden-adminisztráció káoszában is, az a felismerés, hogy az első számú cél elkerülni egy magas intenzitású háborút Oroszországgal. Hogy miért, azt két mondattal korábban megmagyaráztuk. Nincs olyan racionális cél ezen a világon, amiért érdemes lenne átlépni ezt az aszfaltra rótt vonalat.

A második, kettős vonal kevésbé határozott kézzel van meghúzva, ugyanakkor minden szövetség örök velejárója. Ez a kettős vonal két egymás ellen acsarkodó félelem. Az egyik attól, hogy a szövetségeseid cserbenhagynak, a másik pedig attól, hogy a szövetségeseid bajba rántanak. Bizonyos esetekben a távolság a két vonal között drámaian beszűkül, és ha összeérnek, akkor a politikai döntéshozónak két elképesztően rossz alternatíva közül kell választani.

A harmadik ilyen keret 

a békefenntartás, illetve az elrettentés jelentősen eltérő logikája. Az első célja egy egyezmény fenntartása, a másodiké egy cselekedet megakadályozása, illetve megállítása.

 Az első legalapvetőbb feltétele a közös megegyezés az aktorok között. A másiké a fenyegetés hihetősége. Az első posztúrája a semlegességé. A második posztúra a szembenállásé. Az első esetben nem kerülhet sor az erő alkalmazására, legfeljebb önvédelmi szituá­ciókban. A második alapját ezzel szemben az elsöprő erő alkalmazásának a képessége adja.

Végül, de nem utolsósorban fontos megemlíteni, hogy a fent említett kategóriák nem társadalmi konstruktumok, hanem a rendszerben huzagolt sajátosságok. Egy katonai kontingens, ami botlózsinórként működik, az akkor is botlózsinór marad, ha posztmodern nyelvi bűvészkedéssel valami más nevet adunk neki. Gondolok itt elsősorban a Macron által egy másik geopolitikai doménből kölcsönvett „megnyugtató” (reassurance) erő kifejezésre. De a hajlandók koalíciója se válik valódi koalícióvá pusztán a névadással, ha a leigazolt hajlandók az Europa Korps mandátumának a magjával kapcsolatban sem képesek egyetértésre jutni.

De hogyan is nézne ki a gyakorlatban ez a bizonyos Europa Korps?

A nyilatkozatokból ítélve kezdetnek lenne egy békemegfigyelő komponense is, legalábbis ez az egyetlen dolog, amit az USA is hajlandó lenne feltétlenül támogatni, jó eséllyel vezetni. A legkézenfekvőbb párhuzam itt az 1949 óta makacsul létező UNTSO. Ezeknek a békemegfigyelőknek a feladat természeténél fogva az ütközővonal közelében kell elhelyezkedniük és nem szükséges fegyvert hordaniuk.

A másik komponens lenne a tulajdonképpeni Europa Korps: egy olyan hihető katonai képességekkel rendelkező kontingens, ami a határoktól távol, a városok és a stratégiai létesítmények közelében állomásozna. Ők képeznek a Macron által emlegetett „megnyugtató” elrettentést. És itt kezdődnek a korántsem megnyugtató problémák.
Macron gumiemberkedhet napestig a nyelvi meghatározásokkal, de ahhoz, hogy egy katonai erő elrettentést produkáljon – különösen „megnyugtató” elrettentést, bármit jelentsen is az –, rendelkeznie kell a megfelelő eszközökkel éppúgy, mint a megfelelő mandátummal. A UNIFIL példája bizonyítja, hogy mi történik, ha a mandátum, az eszközök és a realitások folyamatos aszinkronban vannak egymással.

Mivel az egész orosz hadsereg ellen igen nehéz lenne a helyszínen berendezkedni, az elrettentésnek a botlózsinór logikája szerint kell felépülnie. (Lásd a nyugat-berlini NATO kontingenst.) 

A kérdés csupán az, hogy mit ránt meg a zsinór, ha az oroszok úton nyugat felé belebotlanak. Ha nincsenek konkrét, 5. cikkely fajsúlyú garanciák, akkor botlózsinórnál még a fekvő gereblye is hatékonyabb. Egy Europa Korps ezek nélkül a garanciák nélkül nem botlózsinór lesz, hanem csupán túsz két hadviselő fél között.

A következő probléma az elrettentés kronopolitikájához kapcsolódik. Lehet, hogy egyeseket az újdonság erejével ér, amit mondok, de az elrettentésnek a táncrendben a háború előtt kell parkolnia. Mert hát milyen elrettentő ereje lehet annak az Europa Korpsnak és kollektív európai katonai erőnek, aminek a vállán áll, amikor ezek tapintatosan megvárták a harcok végét ahhoz, hogy diszlokáljanak Ukrajnába. Ha már egyszer bebizonyították, hogy háború alatt nem diszlokálnak, akkor miért tűnik egyesek szemében hihetőnek az az elrettentés, aminek az a lényege, hogy ha újra háború lesz akkor bizony isten diszlokálni fognak?

A harmadik probléma a koalíciós kohézió hiánya. 

Ha a hajlandók koalíciója az antant jogutódja, akkor a nevét a Szívélyes Egyetnemértésre kéne változtatni. Mert vannak, akik küldenének csapatokat, de nem a frontvonalig, gondolok itt a franciákra és a britekre. És vannak, akik küldenének, de nem Ukrajnába. Vannak, akik nem küldenének semmit, de a lelátóról drukkolnak, és vannak, akik hallani sem akarnak az egészről.

Ezt a politikai káoszt ideig-óráig sámfázni lehet a „konstruktív többértelműség” kissingeri trükkjével. Azonban ami a diplomáciai tárgyalóasztalnál előny, az a harcmezőn halálos csapdává válhat. A katonáknak világos, egyszerű, értelmezhető és végrehajtható direktívákra van szükségük. Mikor ez nem valósul meg, akkor nemcsak katonák halnak meg, hanem azok a civilek is, akiknek a békéje és biztonsága felett őrködniük kell.

Hogyan lehetne tehát összefoglalni a franciasaláta Macron módra receptjét:
– Elrettentés valódi katonai erő nélkül.
– Botlózsinór előre meghatározott és egyértelművé tett válasz nélkül.
– Biztonsági garanciák garantőrök nélkül.
– Koalíció, koalíciós kohézió nélkül.

A rossz hír mindebben, hogy az eddig felsoroltak képezték a jó híreket. A valóban ­rossz hír, hogy az Europa Korps egyvalamiben hihetetlenül hatékony. Ez a valami pedig annak a detonációs láncnak a létrehozása, amiben az ukrán vezetés a menekülésének egyetlen útját látja 2023 nyara óta.

Hogy miért nevezem ezt a konstruktumot detonációs láncnak? Azért, mert ha szándékosan akartak volna egy olyan architektúrát kialakítani, ami az ukránok kezébe teszi le a döntést egy jövőbeli kontinentális háborúval kapcsolatban, akkor keresve se találhattak volna jobbat.

A detonációs lánc gyutacsa egy ukrán, állami vagy akár nem állami szélsőségesek által kezdeményezett provokáció lehet, amit az Euro­pa Korps háta mögül hajtanak végre. A kontingens számára kijelölt városok vagy a stratégiai fontosságú ipartelepek dzsungele ideális fedezéket nyújt egy hihetően tagadható drón- vagy rakétatámadáshoz. A Gázából ismert dinamika alapján az orosz válasz- és viszontcsapások ciklusai előbb-utóbb halott civilekhez és halott európai katonákhoz fognak vezetni. Az erősítőtöltet a detonációs láncban egy európai válaszcsapás lehet az orosz válaszcsapásra. A detonációs lánc végső szeme akkor robbanhat be, amikor az oroszok a tűzszüneti vonalat átlépve a békemegfigyelőként az ütközési vonalon jelenlévő amerikai katonák vagy civilek életét oltják ki.

Ha az Europa Korps felállításával párhuzamosan nem jöttek létre deeszkalációs mechanizmusok, illetve kommunikációs csatornák, akkor néhány „stratégiai tizedes” – Gavrilo Princip szellemi jogutódjai – háborúba tudja rántani a kontinens egészét és jó eséllyel még az USA-t is.

Az sem kizárt, hogy a Szívélyes Egyetnemértés Koalíciója az Europa Korpsot csupán politikai mézesmadzagként lengeti, hogy az EU-s csatlakozás mellett egy biztonságpolitikai jövőképet is kivetítsen az ukrán barlang falára. A probléma az, hogy a politika és a bürokrácia boszorkánykonyháin ezek a zombitervek bizonyos szituációkban önálló életre kelhetnek. A kérdés, hogy mekkora árat kell fizetnünk, ameddig a kelet felé sántikáló girhes tevéről kiderül, hogy tulajdonképpen lónak indult, de az Európai Bizottság tervezte.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

