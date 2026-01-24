idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Trump intézményes forradalma

Az amerikai elnök által generált változások teljesen átalakítják a nemzetközi rendszert.

Robert C. Castel avatarja
Robert C. Castel
Cikk kép: undefined
trumpintézményusaszuperhatalmakvilágrendváltásforradalomamerikai elnök 2026. 01. 24. 6:45
Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP
0

Valószínűleg alig van ember ezen a fehér világon, aki ne lenne tisztában azzal, hogy van egy igen furcsa amerikai elnök, aki igen szokatlan dolgokat csinál. Vannak, akik többé-kevésbé közömbösen szemlélik a geopolitikai kaleidoszkóp egyre gyorsabb forgását. Vannak, akik örömmel, esetenként kárörömmel lesik, ahogy az általuk igazságtalannak ítélt világrend szétforgácsolódik. És vannak, akik döbbent ijedtséggel, a teljes abszurditás érzésével bámulják az általuk kőbe vésettnek hitt axiómák és intézmények lebontását. Ez utóbbi csoport a kognitív disszonanciával való megküzdés teljes arzenálját beveti, csak hogy ne kelljen komolyan odatennie magát, és megpróbálnia megérteni a tektonikus változások gyökereit, dinamikáját és irányát. 

A gúny, a dühödt moralizálás, az amerikai elnök mentális képességeinek megkérdőjelezése, a megalapozatlan optimizmus, miszerint csupán egy múló jelenségről van szó, nem a fölény, hanem csupán a teljes intellektuális tehetetlenség jegyei.

Mivel a geopolitikai elemzésnek álcázott érzelmi trambulinozás közepette valakinek mégis el kell végeznie a szürkébb feladatokat is, elhatároztam, hogy lajstromba veszem a Trump-féle geopolitikai és diplomáciai bálványdöntögetéseket, megpróbálom beazonosítani a mintázatokat és levonni a legfontosabb következtetéseket.

A második Trump-adminisztráció a második világháború utáni legjelentősebb nagytakarítást hajtja végre a nagyrészt általa ­kreált nemzetközi intézményrendszerrel kapcsolataiban. Egy év alatt az USA kilépett 66 nemzetközi szervezetből, 

köztük a WHO-ból, felfüggesztette a WTO-hoz való hozzájárulását, bojkottálta a G20-at, szankcionálta az ICC bíráit, kilépett a párizsi megállapodásból és az azt alátámasztó UNFCCC-egyezményből és a NATO-tól a valaha volt legmagasabb kiadási kötelezettségvállalást csikarta ki, miközben kétértelmű, feltételes támogatást jelzett a kollektív védelem iránt. Tekintve, hogy mindez röpke tizenkét hónap alatt történt, erre az irányváltáscsomagra nem túlzás azt mondani, hogy drámai.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahhoz, hogy könnyebben áttekinthessük ezeknek a döntéseknek a halmazát, érdemes megpróbálkoznunk egy vagy akár több tipológia felállításával. Ha operatív szemszögből vizsgáljuk a dolgot, akkor a Trump-adminisztráció kül- és biztonságpolitikai irányváltásaiban háromféle dinamikát azonosíthatunk be.

Az első a kilépés, lásd például a különböző ENSZ-ügynökségeket, klímaegyezményeket és nemzetközi bíróságokat. Az esetek egy részében, például az ICC és UNRWA esetében, a passzív kilépésen túl a Trump-adminisztráció aktív lépéseket is foganatosított az intézmények, illetve a vezető tisztviselői ellen. A második csoport az együttműködés feltételessé és tranzakcionálissá tétele, lásd például a NATO, az IMF és a Világbank. A harmadik csoport pedig a meglévő keretek megkerülése, illetve felcserélése bilaterális és esetenként multilaterális konstrukciókkal. Ebben a kosárban főleg kereskedelmi (WTO) és biztonsági egyezményeket találunk.

Egy másik ilyen lehetséges tipológia a konstrukció és a dekonstrukció dichotó­miája. 

A trumpi reformok döntő többsége dekonstruktív, a meglévő intézmények, szerződések lebontását célozza. A legjobb példa erre a kilépés a nemzetközi rendszerek tucatjaiból. 

Egy kisebb hányadukban ezek a reformok konstruktívak, új intézményes, szövetségi és szerződéses kereteket teremtenek. Ezek közül a leglátványosabbra, az alternatív ENSZ-nek szánt Béketanácsra később még kitérünk. A paritás hiánya a két kategória között egyértelművé teszi, hogy a Trump-féle világnézetben ezeknek a szervezeteknek a nagy része teljesen felesleges.

Egy harmadik ilyen tipológia a bilateralitás, illetve a multilateralitás tengelye. Az itt kialakuló mintázat igen egyértelmű. 

Azok az intézmények, szövetségi rendszerek, szerződések, amelyek a tengely multilaterális pólusa közelében parkolnak, általában keményebb elbánásban részesülnek, mint a bilaterális megfelelőik. Az előbbivel kapcsolatban a trumpi reformok válasza a legtöbb esetben a kilépés vagy a megkerülés. Az utóbbival kapcsolatban a megoldás az újratárgyalás, a feltételessé tétel, illetve a tranzakciós hozzáállás.

Ezek a tipológiák nem pusztán helyzetleírók, hanem útmutatást nyújtanak a Trump-adminisztráció jövőbeni lépéseit illetően, azokkal a konstrukciókkal kapcsolatban, amelyekhez eddig még nem nyúltak hozzá. Ilyen lehet például a Camp David-i egyezményt sámfázó, az Izraelnek és Egyiptomnak folyamatosított biztonsági segély. Az amerikai izolacionisták joggal kérdezhetik például, hogy miért kéne az USA-nak finanszíroznia egy olyan szövetséges biztonsági beszerzéseit, amelyiknek az egy főre eső nemzeti jövedelme meghaladja az Egyesült Királyságét?
Ahogy az az amerikai alelnök müncheni beszédéből kiderült, az értékekbeli, ideológiai közelség nem közömbös szempont az amerikaiak szemében, de ennél talán sokkal fontosabb az a válasz, amit a szövetséges, Marco Rubio külügyminiszter három kérdésre adni tud:

 1. Biztonságosabbá teszi-e ez a szövetség Amerikát? 2. Erősebbé te­szi-e ez a szövetség Amerikát? 3. Prosperálóbbá teszi-e ez a szövetség Amerikát?

Egy további probléma, amivel érdemes foglalkoznunk a Trump-adminisztráció által generált változásokkal kapcsolatban, az egy episztemológiai kérdés. Honnan tudjuk, amit tudunk, és mennyire vagyunk biztosak a diagnózisunkban? Honnan tudjuk, hogy nem „árnyékra vetődünk”, a szakmai optimizmus vagy esetleg a szakmai pesszimizmus ősbűnébe esve? Mivel az elnök kommunikációja az egymásnak ellentmondó kijelentésekből képez harctéri álcázóködöt, ez a kérdés sokkal kevésbé banális, mint amilyennek első látásra tűnik.

Az eddig felsorolt változásokkal kapcsolatban a dolgok peremén, főleg az értelmezések terén lehet némi bizonytalanság, de a reformok lényegét illetően a kép igen egyértelmű. 

A legjobb példa erre Trump elnök egymásnak ellentmondó kijelentései az USA elkötelezettségével kapcsolatban az 5. cikkelyben foglaltak iránt, továbbá az alelnök müncheni, feltételes módban elhangzott „elbocsátó szép üzenete”. 

Függetlenül attól, hogy melyik értelmezést tesszük magunkévá, valószínűleg igen kevesen vitatják azt, hogy ez a NATO már nem pontosan ugyanaz a NATO, amit eddig ismertünk.

De van a Trump által generált változásoknak egy olyan csoportja, amivel kapcsolatban igen nehéz valami biztosat mondanunk. Az első ilyen bizonytalanság a nyugati szövetségen belüli hírszerzési együttműködés alappilléreinek a stabilitásához kapcsolódik. Mi az „egészségügyi” állapota például a „Két Szem” szövetségnek, ami 1941 óta a brit és az amerikai titkosszolgálatokat összekötő köldökzsinórként működik? És hogyan áll az „Öt Szem” szénája? Hogyan befolyásolták például az USA és Kanada közötti feszültségek ezt a hagyományosan intim együttműködést? Mennyire rendült meg a kölcsönös bizalom a NATO-n belül, és vannak-e ennek konkrét hatásai a szövetségen belüli hírszerzési együttműködésre? A történelmi mintázat ezen a téren nem túl optimista. A hírszerzési együttműködés képes túlélni rettenetes szakmai malőröket – lásd például a cambridge-i ötök vagy az iraki atomfegyver-fiaskó –, de nagyon megsínyli a szövetségesek közötti politikai töréseket, lásd például az 1956-os szuezi válság.

Hasonló bizonytalanság övezi Trump Béketanács-innovációját. Egy ad hoc szerződésről van-e szó, ami specifikusan a gázai válság kezelésére jött létre, vagy pedig egy permanens intézményről van szó, ami egyfajta ellen-ENSZ-szerepet fog majd betölteni a jövőben? Hogyan metszi majd egymást a jövőben a NATO-tagállamok és a Béketanács-tagállamok halmaza? 

Kialakulhat-e a NATO-n belül egy intimebb belső kör azokból az államokból, amelyek követik az USA-t a Béketanácsba, lásd például Magyarország? Tekinthető-e Belarusz csatlakozása „kapu­drognak” az orosz csatlakozáshoz? Hogyan befolyásolná egy ilyen csatlakozás az orosz hajlandóságot egy tűzszünetre Ukrajnában, továbbá az új START-egyezmény jövőjét?

Egy harmadik ilyen ingatag talaj 

a Trump-adminisztráció Kína-, illetve Oroszország-politikája, és az intézményi reformok kihatásai a szuperhatalmak közötti dinamikára. Hogyan kívánja ez az adminisztráció menedzselni ezt a háromszöget, és hogyan változik meg a kalkulus, ha Indiát is hozzáadva immár nem egy szuperhatalmi háromszögről, hanem egy tetraéderről beszélünk?

 Méghozzá egy gumiból készült tetraéderről, amiben bármelyik oldalt próbáljuk nyújtani vagy zsugorítani, az azonnal megváltoztatja a többi oldal formáját és méreteit. Olyan kérdés ez, amit ebben a pillanatban igen nehéz megválaszolni.

Összefoglalóul csupán annyit lehet mondani, hogy per pillanat legalább annyi a zaj, mint a jel. Ugyanakkor, ahogy a fent említett tipológiák mutatják, van mód rá, hogy rendszert, módszert és logikát találjunk ott, amivel szemben mások értetlenkedve állnak. Akár így, akár úgy, az ősi kínai átok utolért minket. A korszak, amelyben élünk, minden, csak nem unalmas.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai elemzője, lapunk főmunkatársa

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekjavítóintézet

Bebukottak – nem változik semmi

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekmagyarország

Biztos pont a bizonytalan világban

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu