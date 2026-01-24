Robert C. Castel: Trump intézményes forradalma

Valószínűleg alig van ember ezen a fehér világon, aki ne lenne tisztában azzal, hogy van egy igen furcsa amerikai elnök, aki igen szokatlan dolgokat csinál. Vannak, akik többé-kevésbé közömbösen szemlélik a geopolitikai kaleidoszkóp egyre gyorsabb forgását. Vannak, akik örömmel, esetenként kárörömmel lesik, ahogy az általuk igazságtalannak ítélt világrend szétforgácsolódik. És vannak, akik döbbent ijedtséggel, a teljes abszurditás érzésével bámulják az általuk kőbe vésettnek hitt axiómák és intézmények lebontását. Ez utóbbi csoport a kognitív disszonanciával való megküzdés teljes arzenálját beveti, csak hogy ne kelljen komolyan odatennie magát, és megpróbálnia megérteni a tektonikus változások gyökereit, dinamikáját és irányát.
A gúny, a dühödt moralizálás, az amerikai elnök mentális képességeinek megkérdőjelezése, a megalapozatlan optimizmus, miszerint csupán egy múló jelenségről van szó, nem a fölény, hanem csupán a teljes intellektuális tehetetlenség jegyei.
Mivel a geopolitikai elemzésnek álcázott érzelmi trambulinozás közepette valakinek mégis el kell végeznie a szürkébb feladatokat is, elhatároztam, hogy lajstromba veszem a Trump-féle geopolitikai és diplomáciai bálványdöntögetéseket, megpróbálom beazonosítani a mintázatokat és levonni a legfontosabb következtetéseket.
A második Trump-adminisztráció a második világháború utáni legjelentősebb nagytakarítást hajtja végre a nagyrészt általa kreált nemzetközi intézményrendszerrel kapcsolataiban. Egy év alatt az USA kilépett 66 nemzetközi szervezetből,
köztük a WHO-ból, felfüggesztette a WTO-hoz való hozzájárulását, bojkottálta a G20-at, szankcionálta az ICC bíráit, kilépett a párizsi megállapodásból és az azt alátámasztó UNFCCC-egyezményből és a NATO-tól a valaha volt legmagasabb kiadási kötelezettségvállalást csikarta ki, miközben kétértelmű, feltételes támogatást jelzett a kollektív védelem iránt. Tekintve, hogy mindez röpke tizenkét hónap alatt történt, erre az irányváltáscsomagra nem túlzás azt mondani, hogy drámai.
