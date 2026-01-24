Robert C. Castel: Trump intézményes forradalma

Ahhoz, hogy könnyebben áttekinthessük ezeknek a döntéseknek a halmazát, érdemes megpróbálkoznunk egy vagy akár több tipológia felállításával. Ha operatív szemszögből vizsgáljuk a dolgot, akkor a Trump-adminisztráció kül- és biztonságpolitikai irányváltásaiban háromféle dinamikát azonosíthatunk be.

Az első a kilépés, lásd például a különböző ENSZ-ügynökségeket, klímaegyezményeket és nemzetközi bíróságokat. Az esetek egy részében, például az ICC és UNRWA esetében, a passzív kilépésen túl a Trump-adminisztráció aktív lépéseket is foganatosított az intézmények, illetve a vezető tisztviselői ellen. A második csoport az együttműködés feltételessé és tranzakcionálissá tétele, lásd például a NATO, az IMF és a Világbank. A harmadik csoport pedig a meglévő keretek megkerülése, illetve felcserélése bilaterális és esetenként multilaterális konstrukciókkal. Ebben a kosárban főleg kereskedelmi (WTO) és biztonsági egyezményeket találunk.

Egy másik ilyen lehetséges tipológia a konstrukció és a dekonstrukció dichotó­miája.

A trumpi reformok döntő többsége dekonstruktív, a meglévő intézmények, szerződések lebontását célozza. A legjobb példa erre a kilépés a nemzetközi rendszerek tucatjaiból.

Egy kisebb hányadukban ezek a reformok konstruktívak, új intézményes, szövetségi és szerződéses kereteket teremtenek. Ezek közül a leglátványosabbra, az alternatív ENSZ-nek szánt Béketanácsra később még kitérünk. A paritás hiánya a két kategória között egyértelművé teszi, hogy a Trump-féle világnézetben ezeknek a szervezeteknek a nagy része teljesen felesleges.

Egy harmadik ilyen tipológia a bilateralitás, illetve a multilateralitás tengelye. Az itt kialakuló mintázat igen egyértelmű.

Azok az intézmények, szövetségi rendszerek, szerződések, amelyek a tengely multilaterális pólusa közelében parkolnak, általában keményebb elbánásban részesülnek, mint a bilaterális megfelelőik. Az előbbivel kapcsolatban a trumpi reformok válasza a legtöbb esetben a kilépés vagy a megkerülés. Az utóbbival kapcsolatban a megoldás az újratárgyalás, a feltételessé tétel, illetve a tranzakciós hozzáállás.

Ezek a tipológiák nem pusztán helyzetleírók, hanem útmutatást nyújtanak a Trump-adminisztráció jövőbeni lépéseit illetően, azokkal a konstrukciókkal kapcsolatban, amelyekhez eddig még nem nyúltak hozzá. Ilyen lehet például a Camp David-i egyezményt sámfázó, az Izraelnek és Egyiptomnak folyamatosított biztonsági segély. Az amerikai izolacionisták joggal kérdezhetik például, hogy miért kéne az USA-nak finanszíroznia egy olyan szövetséges biztonsági beszerzéseit, amelyiknek az egy főre eső nemzeti jövedelme meghaladja az Egyesült Királyságét?

Ahogy az az amerikai alelnök müncheni beszédéből kiderült, az értékekbeli, ideológiai közelség nem közömbös szempont az amerikaiak szemében, de ennél talán sokkal fontosabb az a válasz, amit a szövetséges, Marco Rubio külügyminiszter három kérdésre adni tud:

1. Biztonságosabbá teszi-e ez a szövetség Amerikát? 2. Erősebbé te­szi-e ez a szövetség Amerikát? 3. Prosperálóbbá teszi-e ez a szövetség Amerikát?

Egy további probléma, amivel érdemes foglalkoznunk a Trump-adminisztráció által generált változásokkal kapcsolatban, az egy episztemológiai kérdés. Honnan tudjuk, amit tudunk, és mennyire vagyunk biztosak a diagnózisunkban? Honnan tudjuk, hogy nem „árnyékra vetődünk”, a szakmai optimizmus vagy esetleg a szakmai pesszimizmus ősbűnébe esve? Mivel az elnök kommunikációja az egymásnak ellentmondó kijelentésekből képez harctéri álcázóködöt, ez a kérdés sokkal kevésbé banális, mint amilyennek első látásra tűnik.